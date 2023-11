L'ÉTS et RBC unissent leur force pour inspirer la relève féminine en STIAM

Le programme G-CHANGE offre une programmation 100 % féminine

MONTRÉAL, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Alors que les ingénieures représentent seulement 15 % des membres de la profession au Québec1, le programme G-CHANGE, imaginé par l'École de technologie supérieure (ÉTS) et propulsé par son fidèle partenaire RBC, a organisé une journée scolaire afin de sensibiliser la nouvelle génération à la place des femmes dans l'univers des sciences, des technologies, de l'ingénierie, des arts et des mathématiques (STIAM). Une programmation unique et entièrement féminine a permis, le 9 novembre dernier, à 215 étudiantes et étudiants de la grande région de Montréal de rencontrer et d'échanger avec des professionnelles et étudiantes ambassadrices évoluant en STIAM.

L’une des 51 présentatrices, Marie-Philippe Beauchamp, ingénieure en automatisation chez Sami Agtech et chargée de cours à l’ÉTS, discute avec un groupe d’étudiants. Crédit photo : Joelle Simard-Lapointe (Groupe CNW/École de technologie supérieure)

« Nous sommes fiers d'être à l'origine de ces rencontres inspirantes entre des jeunes et des pionnières et modèles féminins. Nous avons confiance que ces initiatives éducatives influencent positivement la représentation féminine en génie, puisque la proportion de femmes parmi la communauté étudiante de l'ÉTS est passée de 18 % à 24 % depuis la création de G-CHANGE en 2020. », explique Florence Allegrini, Directrice adjointe, événements et image de marque, Service des communications et du recrutement étudiant de l'ÉTS.

Tout au long de la journée, 51 femmes leaders et expertes issues du milieu des STIAM ont échangé avec les étudiantes et étudiants en petits groupes afin de leur faire découvrir leur profession.

« Le programme G-CHANGE c'est une occasion précieuse de démontrer aux jeunes filles qu'elles ont leur place dans les STIAM. Je suis toujours heureuse de côtoyer des femmes impliquées dans leur domaine qui contribuent au rayonnement de la profession auprès de la future génération. C'est un plaisir pour moi de partager ma passion avec de jeunes femmes vives d'esprit en espérant avoir semé en elles le désir de poursuivre leur route dans le domaine des STIAM. », affirme Marie-Philippe Beauchamp, ingénieure en automatisation chez Sami Agtech et chargée de cours à l'ÉTS.

De plus, les jeunes ont pris part à des ateliers captivants sur les tendances de la techno de l'heure : robotique mobile, encodage binaire, intelligence artificielle, conception de prototype de survie, V Jing, mapping vidéo, et bien plus.

Aujourd'hui à la quatrième année d'un partenariat quinquennal avec son partenaire RBC, G-CHANGE a permis à près de 1 000 étudiants de s'exposer davantage à ces professions et de stimuler l'intérêt des jeunes filles de 15 à 19 ans. La prochaine édition du programme G-CHANGE aura lieu en 2024.

À propos de l'ÉTS

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 60 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international ; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle d'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

