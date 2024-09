L'ÉTS célèbre la nomination de Suze Youance comme sénatrice indépendante

MONTRÉAL, le 26 sept. 2024 /CNW/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS) tient à exprimer sa grande fierté à l'annonce de la nomination de Suze Youance à titre de sénatrice indépendante au Sénat pour représenter le Québec. Diplômée et chargée de cours au Département de génie de la construction, Mme Youance a été une collègue et une chargée de cours des plus appréciée de l'ensemble de la communauté, véritable modèle pour les jeunes femmes en génie. Cette nomination, effectuée par la gouverneure générale du Canada, Son Excellence, la très honorable Mary Simon, témoigne d'un parcours remarquable et de l'engagement de Mme Youance envers la société. Son parcours professionnel, académique et communautaire, incarne les valeurs fondamentales de l'ÉTS : former des citoyens responsables et répondre aux défis actuels de la société.

Suze Youance. Crédit photo : ÉTS. (Groupe CNW/École de technologie supérieure)

Un parcours remarquable

Suze Youance, diplômée d'une maîtrise et d'un doctorat en génie de l'ÉTS, s'est distinguée par son expertise en génie parasismique, un domaine influencé par son enfance à Port-au-Prince, en Haïti. Son intérêt pour cette spécialisation a été profondément marqué par les tragiques événements du séisme de 2010, qui ont ravagé son pays natal.

Avant de rejoindre l'ÉTS, Suze a poursuivi ses études à l'Université d'État d'Haïti, réputée pour son processus d'admission très compétitif. Forte de son parcours académique, elle a aussi travaillé pendant onze pour la coopération canadienne en Haïti où elle a contribué à l'élaboration de politiques de développement en Haïti, notamment divers programmes de sortie de crise.

« Nous sommes extrêmement fiers de la nomination de Suze Youance. Son engagement pour un génie plus inclusif et plus humain, qui lui a valu d'être nommée Ambassadrice de l'ÉTS, témoigne de sa volonté de créer un impact positif au sein de notre communauté et dans la société en général. Son soutien aux femmes et aux jeunes ingénieurs souligne l'importance de l'inclusivité et de la diversité. Son parcours illustre comment l'ingénierie peut répondre aux grands défis humanitaires et environnementaux de notre temps, tout en reflétant les valeurs de notre institution.»

-- Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction de l'ÉTS.

Grâce à ses études et de son engagement, Suze a acquis une expertise solide, occupant des postes tels qu'ingénieure conceptrice chez CIMA+ et chargée de projet en structures chez FNX-INNOV. Cette nomination au Sénat met en lumière l'impact des diplômés de l'ÉTS, dont les contributions influencent des enjeux nationaux et dépassent le cadre académique.

Une ambassadrice de choix pour l'ÉTS

En tant qu'Ambassadrice ÉTS -- Recherche et innovation 2020, leader de la communauté de pratique Femmes en génie à l'ÉTS et ambassadrice du programme G-CHANGE, Suze Youance a encouragé de nombreuses jeunes femmes à poursuivre des carrières en sciences et en ingénierie, les incitant à croire en leur potentiel. Modèle pour les générations futures, elle inspire particulièrement les femmes ingénieures et celles issues de la diversité. Elle leur insuffle la confiance nécessaire pour réussir dans des domaines traditionnellement sous-représentés.

Très impliquée dans la communauté haïtienne de Montréal, elle est présidente du conseil d'administration du Bureau de la communauté haïtienne de Montréal (BCHM). En plus d'être la présidente du comité scientifique de la chaire de recherche UNESCO « Femmes et sciences pour le développement » en Haïti.

En reconnaissance de sa carrière et de ses contributions, Mme Youance a reçu la médaille d'or Casimir Gzowski de la Société canadienne de génie civil ainsi que le prix Mathieu Da Costa de la Ligue des Noirs du Québec. Suze Youance a également animé l'émission Génie d'ici sur Savoir média, où elle a rencontré des ingénieurs et scientifiques à la recherche de solutions pour relever les défis environnementaux mondiaux.

L'ÉTS se réjouit de voir une diplômée aussi accomplie jouer un rôle central dans les discussions nationales sur des enjeux critiques pour le Canada et le Québec, et lui souhaite tout le succès dans ses nouvelles fonctions. Cette nomination est le reflet de l'engagement de l'ÉTS envers un génie inclusif, durable et porteur de changements positifs pour la société.

À propos de l'ÉTS

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 70 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international ; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle d'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

