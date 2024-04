L'ÉTS accueillera la 92e édition du Congrès de l'Acfas avec la collaboration de l'Université Concordia

MONTRÉAL, le 11 avril 2024 /CNW/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS), université francophone spécialisée en génie et en technologie, en collaboration avec l'Université Concordia, une institution de nouvelle génération alignant sa recherche avec les enjeux pressants de notre époque, accueillera le 92e Congrès de l'Acfas, du 5 au 9 mai 2025. D'envergure internationale, le congrès annuel de l'Acfas est le plus grand rassemblement scientifique multidisciplinaire de la francophonie, véritable institution phare de la promotion de la recherche au pays.

Les activités du congrès se dérouleront sur le campus de l'ÉTS et les deux institutions co-présideront la programmation scientifique. Ce partenariat entre les deux établissements sera l'occasion de mettre de l'avant leurs expertises en matière d'innovation, de recherche appliquée, d'apprentissage expérientiel et de développement durable, et ce, en combinant leurs forces dans des domaines aussi étendus que le génie, les sciences humaines et sociales, les sciences pures et appliquées, l'environnement, la santé globale et les beaux-arts, pour ne nommer que ceux-ci.

Accueillir le 92e Congrès de l'Acfas sera l'occasion pour l'ÉTS et l'Université Concordia de faire rayonner la recherche en français au Canada et dans la francophonie scientifique internationale. L'appel de propositions du congrès de 2025 sera lancé le 12 août 2024.

Citations

« La communauté de l'ÉTS est fière de s'associer à l'Acfas et à l'Université Concordia pour promouvoir l'excellence de la culture scientifique francophone. À titre d'universitaires, nous avons la responsabilité de développer l'intérêt de la relève pour la recherche scientifique, mais aussi de favoriser l'excellence et les échanges entre les collectivités francophones pour contribuer à la littératie scientifique en français. L'organisation de ce 92e Congrès de l'Acfas en collaboration avec l'Université Concordia nous permettra de mettre nos expertises institutionnelles et de recherche au service d'un des plus importants rassemblements scientifiques multidisciplinaires de la francophonie. »

Christian Casanova, directeur exécutif de la recherche et des partenariats, ÉTS

« Le congrès de l'Acfas célèbre la recherche en français, une langue qui, à Concordia, est une partie intégrante de notre identité et de notre communauté académique. Avec notre partenaire, nous nous engageons à garantir une expérience enrichissante et inclusive lors de cet événement. Nous sommes impatients de participer à ce rendez-vous prestigieux, qui mettra en lumière les réalisations exceptionnelles de la communauté de recherche. »

Véronique Pépin, doyenne par intérim de l'École de la santé de l'Université Concordia

« L'Acfas est ravie d'annoncer que son congrès annuel aura lieu en 2025 pour la toute première fois à l'ÉTS, en collaboration avec l'Université Concordia. Chaque année, ce grand rendez-vous des savoirs en français rassemble plus de 6 000 personnes de la francophonie scientifique. Alors que nous nous apprêtons à donner le coup d'envoi de notre 91e Congrès du 13 au 17 mai à l'Université d'Ottawa, les préparatifs pour l'édition suivante sont déjà en marche, promettant une nouvelle année de rencontres stimulantes au sein de la communauté de la recherche en français. »

Martin Maltais, président de l'Acfas

Innovation en recherche

L'ÉTS se classe avantageusement au 4e rang des universités canadiennes en matière d'intensité de la recherche, si la médecine est exclue, et près de 70 % des activités de recherche sont menées conjointement avec l'industrie. Grâce à la relation étroite que l'ÉTS entretient avec l'industrie et les organismes subventionnaires, les professeurs-chercheurs et les professeures-chercheuses mènent une multitude d'activités au sein de nombreux laboratoires, chaires et groupes de recherche de pointe.

Pôle d'innovation

L'Université Concordia favorise l'innovation grâce à son approche interdisciplinaire, son excellence en recherche, son soutien à l'entrepreneuriat, ses occasions d'apprentissage expérientiel, son accent sur les arts créatifs et son engagement envers le développement durable. Ces efforts contribuent à la réputation de Concordia en tant que pôle d'innovation au Canada et au-delà.

À propos de l'ÉTS

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'École de technologie supérieure est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 70 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international ; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle d'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

À propos de l'Université Concordia

Université nouvelle génération, Concordia repense l'avenir de l'enseignement supérieur. Située à Montréal, ville animée et multiculturelle, Concordia est classée meilleure université du Canada de moins de 50 ans. Elle se démarque par sa démarche novatrice axée sur l'apprentissage expérientiel et la recherche interfonctionnelle.

L'Université Concordia accueille annuellement un effectif diversifié et engagé de 50 000 étudiantes et étudiants -- dont plus de 11 000 étudiants étrangers originaires de quelque 150 pays, à la Faculté des arts et des sciences, à l'École de gestion John-Molson, à l'École de génie et d'informatique Gina-Cody, à la Faculté des beaux-arts et à Formation continue Concordia.

À propos de l'Acfas

Depuis 100 ans, l'Acfas est au cœur de la grande aventure scientifique francophone au Québec et au Canada. Résolument tournée vers l'avenir, elle est un puissant vecteur de démocratisation et de communication scientifiques. Elle valorise les chercheuses et chercheurs de toutes les disciplines, ainsi que l'excellence en recherche.

SOURCE École de technologie supérieure

Renseignements: Olivier Audet, Service des affaires publiques et des relations gouvernementales, École de technologie supérieure, [email protected]; Joseph Léger, Chef des communications, Recherche et Études supérieures, Université Concordia, [email protected]; Zoé Barry, Directrice des communications et partenariats, Acfas, [email protected]