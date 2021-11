L'ÉTS accueille la Chaire de recherche industrielle Kaloom-TELUS

La méthodologie DevOps vise à optimiser le flux d'activité en créant de la valeur pour l'utilisateur final, et ce, de l'idée jusqu'au déploiement de la fonctionnalité. Elle réduit les tâches inutiles, accélère la mise en marché des produits et services, en plus d'augmenter leur qualité. Elle mise également sur la collaboration entre les diverses parties engagées dans le développement de produits fiables et performants.

« Malgré l'intérêt croissant des entreprises à l'égard de la méthodologie DevOps, il est difficile de recruter du personnel qualifié, car peu d'établissements universitaires offrent des cours spécialisés », explique Laurent Marchand, fondateur et président-directeur général de Kaloom.

De son côté, Nazim Benhadid, vice-président Infrastructure infonuagique chez TELUS, ajoute : « Nous sommes fiers d'appuyer cette nouvelle chaire de recherche industrielle, dirigée par le professeur Bordeleau, qui aidera les entreprises à être plus agiles grâce à DevOps, et à former la relève dans ce secteur si important pour l'avenir de notre province et son dynamisme numérique. La pandémie actuelle a mis en évidence l'importance de pouvoir s'adapter rapidement aux changements, mais aussi aux crises qui surviennent. Dans ce contexte, l'utilisation de DevOps devient incontournable, mais la mise en œuvre et l'évolution des processus DevOps représentent un défi important pour les entreprises. »

Grâce aux travaux de la chaire, le professeur Bordeleau et son équipe élaboreront des méthodes et des outils visant à mesurer, à analyser et à améliorer divers aspects du processus DevOps, ainsi qu'à faciliter son déploiement sur plusieurs types de plateformes et dans divers environnements. Bien que l'ÉTS offre actuellement deux cours portant sur la méthodologie DevOps - l'un est destiné à ses étudiants et étudiantes du baccalauréat, tandis que le second s'adresse à ceux et celles des cycles supérieurs -, elle compte en ajouter d'autres au cursus actuel.

À propos de Francis Bordeleau

Professeur au Département de génie logiciel et des technologies de l'information, Francis Bordeleau se spécialise en génie logiciel, approche DevOps, ingénierie basée sur le modèle (model-based engineering) et logiciel libre (open source). Il possède plus de 25 ans d'expérience en génie logiciel dans les milieux industriels et universitaires. Durant ces années, il a été appelé à travailler et à collaborer avec des entreprises à l'échelle internationale dans divers domaines d'application, tels que les télécommunications, la défense, l'aérospatiale et l'automobile.

À propos de l'ÉTS

L'École de technologie supérieure est l'une des 10 constituantes de l'Université du Québec. Elle forme des ingénieurs et des chercheurs reconnus pour leur approche pratique et innovatrice, le développement de nouvelles technologies et leur aptitude à transférer leurs connaissances en entreprise. Près de 1 ingénieur sur 4 au Québec obtient son diplôme de l'ÉTS, qui compte 11 000 étudiants, dont 2 650 aux cycles supérieurs. Spécialisée dans la formation appliquée et la recherche en génie, elle entretient un partenariat unique avec le milieu des affaires et l'industrie. Pour en savoir plus, visitez : etsmtl.ca .

À propos de Kaloom™

Kaloom™ propose une solution logicielle de réseautage infonuagique native. Entièrement programmable et automatisée, elle transformera la façon dont les réseaux de périphérie infonuagique et de centre de données sont construits, gérés et exploités par les entreprises de télécommunication fixes et mobiles, les centres de données et les fournisseurs de services d'infonuagique. Kaloom™ comprend des experts en technologie qui ont fait leurs preuves dans les solutions de réseautage, d'analyse et d'IA à grande échelle pour les plus importants réseaux du monde. Kaloom™ est situé dans le quartier de l'innovation à Montréal, au Québec et dans la Silicon Valley. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.kaloom.com.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rend nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l'accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l'exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l'hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

SOURCE École de technologie supérieure

Renseignements: Source : Chantal Crevier, Service des communications et du recrutement étudiant ÉTS, [email protected]; François Marchand, Relations publiques de TELUS, [email protected]; Gail Miyashita, MarComm Kaloom, [email protected]

Liens connexes

http://www.etsmtl.ca