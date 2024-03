L'ÉTS a 50 ans. Imaginez la suite…

En un demi-siècle, l'École s'est forgé une réputation enviée et sa communauté engagée lui a permis de se hisser parmi les établissements universitaires de premier plan au pays pour l'enseignement, la recherche, l'innovation et l'entrepreneuriat. Le lancement des célébrations avec tous ceux et celles qui ont fait partie de son histoire et feront partie de son futur se voulait un moment pour contempler le chemin parcouru et imaginer la suite… ensemble!

« L'ÉTS incarne l'esprit d'innovation qui caractérise le Canada sur la scène mondiale, des technologies vertes, en passant par la santé, la robotique, l'intelligence artificielle et plus encore. Alors, à l'occasion du 50e anniversaire de l'ÉTS, je vous dis à toutes et à tous : soyons ambitieux, continuons de saisir les opportunités, et ensemble, traçons la voie du succès de l'ÉTS pour les 50 prochaines années. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Depuis 1974, plus de 32 000 personnes ont obtenu un diplôme de l'ÉTS, apportant innovation et expertise dans leur travail. Ces ingénieurs et ingénieures participent à notre développement économique et leur contribution est indispensable afin de continuer de voir grand. Je veux remercier toutes les personnes qui ont travaillé à faire de l'ÉTS un succès aussi marquant en seulement 50 ans. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Que de chemin parcouru depuis la première cohorte de 28 étudiants en 1974! Cinquante ans plus tard, on peut dire que ce chemin unique est une véritable réussite, et les chiffres en témoignent : plus de 30 000 diplômés et 25 % de tous les ingénieurs formés au Québec. Aujourd'hui, nous devons une fière chandelle à l'ETS, qui a su mettre le génie au service du Québec et de son développement économique. Je remercie tous les artisans qui ont contribué, ici comme ailleurs, au succès de cette école, devenue rien de moins qu'un fleuron québécois. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Montréal est une ville universitaire de calibre international où l'enseignement supérieur représente un véritable moteur de développement économique, social et communautaire. Je salue la qualité d'enseignement et de recherche de l'ÉTS, ainsi que l'excellence qui anime cette grande communauté depuis 50 ans. L'ÉTS a su s'imposer comme établissement d'enseignement supérieur incontournable et actrice essentielle du cycle de l'innovation. Avec son équipe audacieuse, créative et innovante, l'ÉTS se démarque ici et sur la scène internationale et nous en sommes très fiers. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« À l'ÉTS, nous faisons les choses autrement et nous en sommes très fiers. Notre modèle audacieux a fait ses preuves et nous oblige à dépasser les murs de l'ingénierie. Nos chercheurs, chercheuses et professeurs changent le monde au quotidien, et nos étudiantes et étudiants sont les leaders en génie de demain. Plus que jamais, notre savoir-faire distinctif est reconnu et nous souhaitons aller encore plus loin, pour mieux répondre aux besoins grandissants de la société québécoise et du monde. »

François Gagnon, directeur général et chef de la direction de l'ÉTS

Imaginez la suite

Pendant la prochaine année, c'est sous le thème Imaginez la suite que se dérouleront les activités soulignant les 50 ans de l'École. La soirée anniversaire s'est déroulée en présence de plus de 500 convives pendant laquelle la ministre de l'Enseignement supérieur du Québec, Pascale Déry, ainsi que le directeur général de l'ÉTS, François Gagnon, ont procédé à l'illumination de tout le campus en rouge, couleur de l'ÉTS. En soirée, l'ÉTS était également saluée en image pendant le match des Canadiens de Montréal au Centre Bell, une des nombreuses initiatives visant à célébrer nos 50 ans avec la communauté.

Durant toute l'année, l'ensemble de la programmation habituelle sera teinté par la thématique ainsi que son concept visuel et plusieurs initiatives spéciales sont déjà prévues. On pense notamment à la bière 50e brassée par le club scientifique de l'ÉTS GéniALE, en collaboration avec la microbrasserie locale Les Trois Mousquetaires, de même que l'installation d'un parcours narratif retraçant les grands jalons de l'histoire de l'École ponctué de témoignages.

Le regard tourné vers l'avenir

Un bref coup d'œil vers l'avenir nous permet de mieux apprécier les prochains défis de l'ÉTS et de démontrer l'engagement renouvelé de notre communauté pour soutenir le développement économique et technologique du Québec. La création de nouveaux programmes d'études comme le baccalauréat en génie aérospatial permettra le déploiement de nos activités à Longueuil par la mise sur pied d'un Aérocampus en synergie avec l'École nationale d'aérotechnique (ÉNA) et le Centre technologique en aérospatiale (CTA). Le développement de l'ÉTS en région se poursuivra dans les prochaines années afin d'augmenter l'accès aux études en génie. De plus, l'École prévoit l'ouverture d'un bureau en France pour cristalliser son engagement envers la France et mettre en valeur l'importance des liens entre les deux territoires. Tout cela sans compter la création de nombreux instituts et centres d'excellence dans les domaines de l'adaptation climatique et de la santé qui sont au nombre des défis que s'est lancés l'ÉTS pour imaginer et bâtir la suite de son évolution.

Notre campus situé au centre-ville de Montréal continuera sa progression, en particulier grâce au prochain pavillon d'envergure destiné à la recherche, sur les lieux de l'ancienne Brasserie DOW, qui devrait voir le jour d'ici quelques années dans Griffintown. Aussi, de nouveaux projets de logements étudiants sont à l'étude en réponse aux besoins grandissants des étudiants et étudiantes des régions et de l'international, une clientèle qui ne cesse de croître, attirée par l'ÉTS et son modèle d'enseignement coopératif et appliqué.

À propos de l'ÉTS

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 70 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international ; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle d'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

