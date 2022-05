« La chaleur et l'humidité, en plus d'un patron actif, contribueront à un été orageux pour une grande partie du pays. Quelques périodes de temps plus frais seront donc rendues possibles par ces moments d'instabilité. D'ailleurs, la sécheresse généralisée et les incendies de forêt sont moins préoccupants cet été qu'ils ne l'ont été au cours des étés précédents », ajoute-t-il.

Au Québec et en Ontario, on s'attend à un été unique, instable et collant. La chaleur qui s'annonce abondante sera accompagnée de joueurs importants. « Le Québec et l'Ontario sont entourés d'eau chaude dans l'Atlantique et dans le golfe du Mexique, ce qui favorise la remontée de la chaleur dans la province », explique André Monette, chef-météorologue à MétéoMédia. La saison aura effectivement plus d'un tour dans son sac pour surprendre les Québécois. Il est prévu que le potentiel d'orages violents demeure bien présent au fil de la saison, et qu'on observe des précipitations au-dessus des normales en raison de ces épisodes d'instabilité.

Dans les Prairies canadiennes, l'été s'annonce, une fois de plus, chaud et sec. Il est prévu que les conditions de sécheresse qui donnent des maux de tête aux agriculteurs s'amélioreront au cours de l'été. Une grande partie de la région se retrouvera dans la trajectoire des tempêtes. Quant à la Colombie-Britannique, on se trouvera dans un patron frais et instable, du moins jusqu'en juin. On s'attend ensuite à du temps chaud et sec avec un risque accru d'incendies de forêt. Un été chaud et humide avec des fronts froids occasionnels est attendu du côté des Maritimes. Du temps orageux offrira un certain répit de l'humidité.

MétéoMédia : Aperçu de l'été 2022 Régions Températures Précipitations Colombie-Britannique Près des normales, sauf pour

l'ouest de la province qui sera sous

les normales Près des normales, sauf pour

l'ouest de la province qui sera

au-dessus des normales Alberta Près des normales, sauf pour le sud

de la province qui sera au-dessus

des normales Près des normales, sauf pour

le nord-est de la province qui sera

au-dessus des normales Saskatchewan Près des normales, sauf pour le

sud-ouest de la province qui sera

au-dessus des normales et le nord

de la province qui sera sous les

normales Près des normales, sauf pour

le centre de la province qui sera

au-dessus des normales Manitoba Près des normales, sauf pour le

nord de la province qui sera sous

les normales Près des normales, sauf pour le

centre de la province qui sera

au-dessus des normales Ontario Au-dessus des normales, sauf pour

le centre et le nord-ouest de la

province qui seront près ou sous

les normales Au-dessus des normales, sauf pour

le nord de la province qui sera

près des normales Québec Au-dessus des normales, sauf

pour le nord de la province qui sera

près des normales Au-dessus des normales, sauf

pour le centre de la province qui sera

près des normales Maritimes, Terre-Neuve-et-Labrador Au-dessus des normales, sauf

pour le Labrador qui sera près

des normales Près des normales, sauf pour

le Nouveau-Brunswick et l'ouest de

la Nouvelle-Écosse qui seront

au-dessus des normales Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut Près ou sous les normales Près ou au-dessus des normales

Les prévisions complètes pour l'été, incluant les prévisions régionales, les cartes et les tableaux sont disponibles sur www.meteomedia.com/ .

Opportunités d'entrevue : Les météorologues de MétéoMédia sont disponibles pour une entrevue du 31 mai au 2 juin 2022. Ils pourront fournir des prévisions régionales et donner des renseignements additionnels sur les prévisions estivales de cette année.

