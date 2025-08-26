Symboles boursiers

Ce renouvellement du partenariat fournit à l'État du New Jersey une plateforme évolutive pour gérer les fonds fédéraux de rétablissement après sinistre et accélérer la réponse face aux futures urgences

NEW BRUNSWICK, N.J., le 26 août 2025 /CNW/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A), l'une des plus importantes firmes indépendantes de services en technologie et en management au monde, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un contrat de dix ans par l'État du New Jersey pour le développement, l'amélioration et le soutien en continu de ses systèmes d'État intégrés soutenant la gestion des activités de rétablissement (SIROMS)*. Le contrat s'appuie sur plus de dix ans de partenariat basé sur la confiance et l'innovation en technologie de rétablissement après sinistre et en prestation de services.

Créé à l'origine pour soutenir le rétablissement après la super-tempête Sandy, SIROMS est devenu le système utilisé par l'État pour la gestion des efforts de rétablissement après sinistre et a géré la distribution de plus de 7,2 milliards $ en fonds de relance. Dans le cadre de cette nouvelle entente, CGI continuera de soutenir l'état de préparation du New Jersey face aux sinistres naturels actuels et futurs, ce qui permet à l'État de gérer les fonds de rétablissement fédéraux avec efficacité et de réduire le coût global associé à ces initiatives.

« Notre partenariat avec CGI a grandement contribué à aider l'État du New Jersey à répondre de façon efficace aux sinistres majeurs et à se préparer à ceux à venir, a souligné Parth Sampath, gestionnaire de contrats de l'État du Département des affaires communautaires du New Jersey. Cette entente nous permet de disposer des technologies et de l'expertise nécessaires pour protéger nos communautés et leurs résidents tout en réduisant les coûts et la complexité liés au rétablissement après sinistre à long terme. »

Grâce à la plateforme SIROMS, le New Jersey a procédé à la modernisation de ses activités de rétablissement en renforçant l'efficacité opérationnelle, ce qui lui permet d'assurer la traçabilité et la responsabilité financière de la distribution des fonds, ainsi que d'assurer une préparation complète en vue des audits. Le système a permis à l'État de prendre des décisions fondées sur les données plus rapidement, ce qui se traduit par l'accélération des échéanciers de rétablissement ainsi qu'une plus grande transparence pour les résidents et les autorités responsables. En date du mois de mai 2025, l'État a distribué plus de 7 milliards $ en fonds de rétablissement dans l'objectif de soutenir des milliers de résidents du New Jersey. La solution SIROMS a permis à l'État de suivre plus de 10 000 rapports individuels sur les progrès trimestriels déposés devant le département du Développement urbain des États-Unis (HUD) au cours des 48 derniers trimestres.

« Notre partenariat continu avec l'État du New Jersey réaffirme l'engagement de CGI à aider les gouvernements à renforcer la résilience et à accélérer le rétablissement après sinistre, a indiqué Scott Burghoff, vice-président principal et responsable de l'unité d'affaires chez CGI. Notre collaboration au cours des dix dernières années a su démontrer le pouvoir d'une plateforme technologique moderne et adaptable dans les moments où les citoyens ont le plus besoin de soutien. »

La plateforme est conçue pour intégrer les améliorations apportées dans d'autres régions, comme le portail public consacré à la transparence du financement en cas de sinistre de Porto Rico. En contrepartie, elle met à leur disposition les innovations qui ont été mises au point au New Jersey. Ce modèle collaboratif épaule une communauté grandissante de gouvernements étatiques et locaux qui travaillent ensemble pour renforcer la résilience et simplifier les efforts de rétablissement.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes firmes indépendantes de services en technologie et en management au monde. CGI compte 93 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2024, CGI a généré des revenus de 14,68 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

