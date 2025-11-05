Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

cgi.com/fr/salle-de-presse

Revenus en hausse de 9,7 % par rapport à l'an dernier Annonce d'une augmentation de 13 % de son dividende

Points saillants du quatrième trimestre de l'exercice 2025

Revenus de 4,01 milliards $, en hausse de 9,7 % ou de 5,5 % en devises constantes 1 par rapport à l'an dernier;

par rapport à l'an dernier; Bénéfice avant impôt sur les bénéfices de 516,2 millions $, en baisse de 12,9 % par rapport à l'an dernier, pour une marge 1 de 12,9 %;

de 12,9 %; Bénéfice avant intérêts et impôts ajusté 1 2 de 667,4 millions $, en hausse de 11,2 % par rapport à l'an dernier, pour une marge 1 de 16,6 %;

de 667,4 millions $, en hausse de 11,2 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 16,6 %; Bénéfice net de 381,4 millions $, pour une marge 1 de 9,5 % et un bénéfice par action après dilution de 1,72 $, en baisse de 9,9 % par rapport à l'an dernier;

de 9,5 % et un bénéfice par action après dilution de 1,72 $, en baisse de 9,9 % par rapport à l'an dernier; Bénéfice net ajusté 1,2 de 471,7 millions $, pour une marge 1 de 11,8 % et un bénéfice par action après dilution ajusté 1,2 de 2,13 $, en hausse de 10,9 % par rapport à l'an dernier;

de 471,7 millions $, pour une marge de 11,8 % et un bénéfice par action après dilution ajusté de 2,13 $, en hausse de 10,9 % par rapport à l'an dernier; Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 663,0 millions $, représentant 16,5 % des revenus 1 ; et

; et Nouveaux contrats1 pour une valeur de 4,79 milliards $ pour un ratio nouveaux contrats/facturation1 de 119,2 %.

Points saillants de l'exercice 2025

Revenus de 15,91 milliards $, en hausse de 8,4 % ou de 4,6 % en devises constantes 1 par rapport à l'an dernier;

par rapport à l'an dernier; Bénéfice avant impôt sur les bénéfices de 2 242,2 millions $, en baisse de 2,1 % par rapport à l'an dernier, pour une marge 1 de 14,1 %;

de 14,1 %; Bénéfice avant intérêts et impôts ajusté 1 3 de 2 610,9 millions $, en hausse de 8,1 % par rapport à l'an dernier, pour une marge 1 de 16,4 %;

de 2 610,9 millions $, en hausse de 8,1 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 16,4 %; Bénéfice net de 1 658,3 millions $, en baisse de 2,0 % par rapport à l'an dernier, pour une marge 1 de 10,4 % et un bénéfice par action après dilution de 7,35 $, en hausse de 0,5 % par rapport à l'an dernier;

de 10,4 % et un bénéfice par action après dilution de 7,35 $, en hausse de 0,5 % par rapport à l'an dernier; Bénéfice net ajusté 1,3 de 1 871,5 millions $, en hausse de 6,0 % par rapport à l'an dernier, pour une marge 1 de 11,8 % et un bénéfice par action après dilution ajusté 1,3 de 8,30 $, en hausse de 8,9 % par rapport à l'an dernier;

de 1 871,5 millions $, en hausse de 6,0 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 11,8 % et un bénéfice par action après dilution ajusté de 8,30 $, en hausse de 8,9 % par rapport à l'an dernier; Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 2 234,2 millions $, représentant 14,0 % des revenus 1 ;

; Nouveaux contrats 1 pour une valeur de 17,57 milliards $ pour un ratio nouveaux contrats/facturation 1 de 110,4 %; et

pour une valeur de 17,57 milliards $ pour un ratio nouveaux contrats/facturation de 110,4 %; et Carnet de commandes1 de 31,45 milliards $ ou 2,0 fois les revenus annuels.

_______________________________________________________ 1 La croissance des revenus en devises constantes, le bénéfice avant intérêts et impôts ajusté, la marge du bénéfice avant intérêts et impôts ajusté, le bénéfice net ajusté, la marge du bénéfice net ajusté et le bénéfice par action après dilution ajusté sont des mesures ou ratios financiers non définis par les PCGR. La marge du bénéfice avant impôt sur les bénéfices, la marge du bénéfice net, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation en pourcentage des revenus, les nouveaux contrats, le ratio nouveaux contrats/facturation et le carnet de commandes sont des mesures clés de rendement. Pour plus d'information, consultez la section « Mesures financières non définies par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) et autres mesures clés de rendement » de ce communiqué de presse, y compris les rapprochements quantitatifs aux mesures les plus proches selon les Normes internationales d'information financière (normes IFRS de comptabilité), le cas échéant. Ces mesures ne sont pas normalisées en vertu des normes IFRS de comptabilité et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. 2 T4-E2025 est ajusté pour 90,4 millions $ des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes, déduction faite des impôts. T4-E2024 est ajusté pour 3,2 millions $ des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes, déduction faite des impôts. 3 E2025 est ajusté pour 213,2 millions $ des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes, déduction faite des impôts. E2024 est ajusté pour 73,2 millions $ des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes, déduction faite des impôts.

Remarque - Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens. Le rapport de gestion de l'exercice 2025 de même que les états financiers consolidés résumés intermédiaires de la période et les notes qui les accompagnent sont disponibles sur le site cgi.com/investisseurs ; ils ont été déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov .

MONTRÉAL, le 5 nov. 2025 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB)

Résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2025

« Au quatrième trimestre, nos services en mode délégué fondés sur l'IA, notre stratégie de croissance par acquisition, et notre programme de rachat d'actions ont permis à CGI de générer une croissance des revenus, une hausse du bénéfice par action dans les deux chiffres, ainsi que de solides flux de trésorerie, a expliqué François Boulanger, président et chef de la direction. Les clients continuent de voir CGI comme un partenaire de transformation de confiance pour l'amélioration de la productivité, la réduction des coûts et l'obtention de résultats d'affaires. Ainsi, le ratio nouveaux contrats/facturation s'est élevé à 119 % ce trimestre. »

« À l'avenir, nos équipes continueront de transformer les ambitions des clients en action et en résultats, mettant à profit notre solidité financière, notre travail discipliné, notre expertise en IA et en technologies émergentes, ainsi que nos relations basées sur la proximité pour alimenter la croissance à long terme. Notre portefeuille de contrats potentiels en témoigne, affichant une augmentation de près de 30 %. »

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025, la Société a généré des revenus de 4,01 milliards $, ce qui représente une hausse de 9,7 % par rapport à l'an dernier. Lorsqu'on exclut les variations des devises étrangères, les revenus ont affiché une hausse de 5,5 % par rapport à l'an dernier.

Le bénéfice avant impôt sur les bénéfices était de 516,2 millions $, en baisse de 12,9 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 12,9 %, comparativement à 16,2 % à la même période l'an dernier. Des frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration de 22,8 millions $, ainsi que des coûts de restructuration de 98,8 millions $, ont été rapportés dans le cadre du programme de restructuration précédemment annoncé, lequel a été complété au cours du trimestre.

Le bénéfice avant intérêts et impôts ajusté1 a atteint 667,4 millions $, une hausse de 11,2 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 16,6 %, en hausse de 20 points centésimaux comparativement à la même période l'an dernier.

Le bénéfice net s'est établi à 381,4 millions $, soit une baisse de 12,5 % comparativement à la même période l'an dernier, pour une marge de 9,5 %, comparativement à 11,9 % à la même période l'an dernier. Par conséquent, le bénéfice par action après dilution s'est chiffré à 1,72 $ comparativement à 1,91 $ l'an dernier, ce qui représente une diminution de 9,9 %.

Le bénéfice net ajusté1 était de 471,7 millions $, soit une hausse de 7,4 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 11,8 %, en baisse de 20 points centésimaux comparativement à la même période l'an dernier. Selon la même base, le bénéfice par action après dilution a affiché une hausse de 10,9 % pour atteindre 2,13 $, une hausse par rapport à 1,92 $ pour la même période l'an dernier.

Les activités d'exploitation de CGI ont généré des flux de trésorerie de 663,0 millions $, ou 16,5 % des revenus.

Les nouveaux contrats se sont chiffrés à 4,79 milliards $, représentant un ratio nouveaux contrats/facturation de 119,2 % et 110,4 % au cours des 12 derniers mois.

En date du 30 septembre 2025, le nombre de conseillers et professionnels de CGI se chiffrait à environ 94 000 à l'échelle mondiale.

Durant le quatrième trimestre de 2025, la Société a réinjecté 80,5 millions $ dans l'entreprise, a acquis des entreprises pour un investissement de 237,5 millions $ net de la trésorerie acquise, et a investi 490,8 millions $ dans le cadre de son offre publique actuelle de rachat dans le cours normal de ses activités pour acheter à des fins d'annulation ses actions subalternes classe A avec droit de vote. De plus, CGI a versé 33,3 millions $ de dollars à ses actionnaires sous forme du paiement de dividendes.

_______________________________________________________________________ 1 T4E2025 est ajusté pour 90,4 millions $ des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes, déduction faite des impôts. T4-E2024 est ajusté pour 3,2 millions $ des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes, déduction faite des impôts.

Résultats de l'exercice 2025

La Société a généré des revenus de 15,91 milliards $, ce qui représente une hausse de 8,4 % par rapport à l'an dernier. Lorsqu'on exclut les variations des devises étrangères, les revenus ont affiché une hausse de 4,6 % par rapport à l'an dernier.

Le bénéfice avant impôt sur les bénéfices était de 2 242,2 millions $, en baisse de 2,1 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 14,1 %, comparativement à 15,6 % à la même période l'an dernier. Des frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration de 88,2 millions $ ont été rapportés au cours de la période. De plus, des coûts de restructuration de 196,8 millions $ ont été rapportés dans le cadre du programme de restructuration précédemment annoncé.

Le bénéfice avant intérêts et impôts ajusté1 a atteint 2 610,9 millions $, une hausse de 8,1 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 16,4 %, en baisse de 10 points centésimaux comparativement à la même période l'an dernier.

Le bénéfice net s'est établi à 1 658,3 millions $, soit une baisse de 2,0 % comparativement à la même période l'an dernier, pour une marge de 10,4 %, comparativement à 11,5 % à la même période l'an dernier. Par conséquent, le bénéfice par action après dilution s'est chiffré à 7,35 $ comparativement à 7,31 $ l'an dernier, ce qui représente une augmentation de 0,5 %.

Le bénéfice net ajusté1 était de 1 871,5 millions $, soit une hausse de 6,0 % par rapport à l'an dernier, pour une marge de 11,8 %, en baisse de 20 points centésimaux comparativement à la même période l'an dernier. Selon la même base, le bénéfice par action après dilution a affiché une hausse de 8,9 % pour atteindre 8,30 $, une hausse par rapport à 7,62 $ pour la même période l'an dernier.

Les activités d'exploitation de CGI ont généré des flux de trésorerie de 2,23 milliards $, ou 14,0 % des revenus, une hausse de 1,3 % par rapport à l'an dernier.

En date du 30 septembre 2025, le carnet de commandes de CGI totalisait 31,45 milliards $ ou 2,0 fois les revenus annuels.

Durant l'exercice 2025, la Société a réinjecté 368,4 millions $ dans l'entreprise, a acquis des entreprises pour un investissement de 1 830,0 millions $, déduction faite de la trésorerie acquise, et a investi 1 274,5 millions $ dans le cadre de son offre publique actuelle de rachat dans le cours normal de ses activités pour acheter à des fins d'annulation ses actions subalternes classe A avec droit de vote. De plus, CGI a versé 135,1 millions $ de dollars à ses actionnaires sous forme de paiement de dividendes.

En date du 30 septembre 2025, la dette à long terme et les obligations locatives, incluant à la fois les tranches courante et non courante, étaient de 4,33 milliards $, en hausse par rapport à 3,31 milliards $ à la même période de l'exercice précédent, principalement attribuable à l'émission de billets de premier rang non garantis pour un montant de 923,9 millions $. À la même date, la dette nette2 s'établissait à 3,45 milliards $, en hausse par rapport à 1,82 milliards $ l'an dernier. Le ratio de la dette nette2 par rapport aux capitaux propres était de 25,1 % à la fin de septembre 2025, comparativement à 16,2 % comparativement à l'année précédente.

__________________________________________________________________ 1 E2025 est ajusté pour 213,2 millions $ des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes, déduction faite des impôts. E2024 est ajusté pour 73,2 millions $ des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes, déduction faite des impôts. 2 La dette nette et le ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres sont des mesures ou des ratios financiers non définis par les PCGR.

Points saillants financiers T4- E2025 T4- E2024 E2025 E2024 En millions de dollars canadiens, sauf le bénéfice par action et les éléments portant une indication contraire







Revenus 4 013,8 3 660,4 15 912,7 14 676,2 Croissance des revenus sur 12 mois 9,7 % 4,4 % 8,4 % 2,7 % Croissance des revenus en devises constantes 5,5 % 2,0 % 4,6 % 0,9 % Bénéfice avant impôt sur les bénéfices 516,2 592,4 2 242,2 2 291,0 Marge % 12,9 % 16,2 % 14,1 % 15,6 % BAII ajusté 667,4 600,2 2 610,9 2 415,8 Marge % 16,6 % 16,4 % 16,4 % 16,5 % Bénéfice net 381,4 435,9 1 658,3 1 692,7 Marge % 9,5 % 11,9 % 10,4 % 11,5 % Bénéfice net ajusté1 471,7 439,1 1 871,5 1 765,9 Marge % 11,8 % 12,0 % 11,8 % 12,0 % Bénéfice par action après dilution 1,72 1,91 7,35 7,31 Bénéfice par action après dilution ajusté1 2,13 1,92 8,30 7,62 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (après dilution) En millions d'actions 221,9 228,8 225,5 231,7 Coûts de financement nets 29,6 4,4 83,7 27,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie 864,2 1 461,1 864,2 1 461,1 Dette à long terme et obligations locatives2 4 331,3 3 308,4 4 331,3 3 308,4 Dette nette3 3 451,4 1 819,8 3 451,4 1 819,8 Ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres3 25,1 % 16,2 % 25,1 % 16,2 % Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 663,0 629,1 2 234,2 2 205,0 Pourcentage des revenus 16,5 % 17,2 % 14,0 % 15,0 % Délai moyen de recouvrement des créances (jours)3 45 41 45 41 Achat pour fins d'annulation d'actions subalternes classe A avec droit de vote et impôt correspondant 490,8 49,4 1 274,5 934,8 Rendement du capital investi (RCI)3 13,6 % 16,0 % 13,6 % 16,0 % Nouveaux contrats 4 786 3 823 17 572 16 044 Carnet de commandes 31 451 28 724 31 451 28 724

___________________________________________________ 1 T4-E2025 est ajusté pour 90,4 millions $ des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes, déduction faite des impôts. T4-E2024 est ajusté pour 3,2 millions $ des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes, déduction faite des impôts. E2025 est ajusté pour 213,2 millions $ des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes, déduction faite des impôts. E2024 est ajusté pour 73,2 millions $ des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes, déduction faite des impôts. 2 La dette à long terme et les obligations locatives incluent à la fois les tranches courante et non courante de la dette à long terme et des obligations locatives. 3 La dette nette, le ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et le rendement du capital investi (RCI) sont des mesures ou ratios financiers non définis par les PCGR. Le délai moyen de recouvrement des créances (jours) est une mesure clé de rendement. Pour plus d'information, consultez la section « Mesures financières non définies par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) et autres mesures clés de rendement » de ce communiqué de presse, y compris les rapprochements quantitatifs aux mesures les plus proches selon les Normes internationales d'information financière (normes IFRS de comptabilité), le cas échéant. Ces mesures ne sont pas normalisées en vertu des normes IFRS de comptabilité et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés.

Déclaration de dividende

Le 4 novembre 2025, le conseil d'administration de la Société a approuvé le versement d'un dividende trimestriel en espèces aux détenteurs d'actions subalternes classe A avec droit de vote et d'actions classe B (droits de vote multiples) de 0,17 $ par action, soit une augmentation de 13 %. Ce dividende est payable le 19 décembre 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des marchés le 21 novembre 2025. Le dividende est désigné comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt canadien.

Conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2025

La haute direction de CGI tiendra une téléconférence ce matin à 9 h (HAE), afin de discuter des résultats. Les personnes intéressées pourront écouter la conférence en composant le +1 800 717-1738 (code d'accès : 28135) ou en se rendant sur le site cgi.com/investisseurs . Pour ceux qui ne pourront se joindre à l'appel, un fichier balado et la présentation seront archivés et pourront être téléchargés à partir du site cgi.com/investisseurs . Les personnes intéressées pourront également accéder à un enregistrement de la conférence en composant le +1 888 660-6264 (code d'accès : 28135) jusqu'au 5 décembre 2025.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions: des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com .

Informations et déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des autres règles d'exonération américaines applicables. Ces informations et déclarations prospectives sont présentées et communiquées conformément aux règles d'exonération prévues dans les lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations et déclarations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations relatives aux intentions, aux projets, aux attentes, aux opinions, aux objectifs, au rendement futur et à la stratégie de CGI, ainsi que toute autre information ou déclaration liée à des circonstances ou à des événements futurs qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques. Les informations et déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », « viser à », « chercher à », « s'efforcer de », « potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait », ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes. Ces informations et déclarations sont fondées sur notre perception des tendances historiques, de la situation actuelle et de l'évolution prévue des affaires, ainsi que d'autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que nous jugeons appropriées dans les circonstances. Elles font toutefois, de par leur nature même, l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise, et en raison desquels les résultats réels pourraient différer considérablement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent en particulier, mais sans s'y limiter: les risques liés au marché, comme l'intensité des activités de nos clients, qui est tributaire de la conjoncture économique et politique, les autres risques externes (comme les pandémies, les conflits armés, les enjeux climatiques, l'inflation, les tarifs douaniers et/ou les guerres commerciales) et notre capacité à négocier de nouveaux contrats; les risques liés à notre secteur d'activité, comme la concurrence, et notre capacité de développer et d'élargir nos gammes de services pour répondre aux exigences émergentes des entreprises et aux nouvelles tendances technologiques (comme l'intelligence artificielle), de pénétrer de nouveaux marchés et de protéger nos droits de propriété intellectuelle; les risques liés à notre entreprise comme ceux associés à notre stratégie de croissance, y compris l'intégration de nouvelles activités, le risque financier et le risque opérationnel associés aux marchés internationaux, le risque juridique et le risque opérationnel associés aux contrats avec des clients du secteur public, le risque de change, l'évolution des lois fiscales et autres programmes fiscaux, la résiliation, la modification, le retard ou la suspension de nos contrats, nos attentes quant aux revenus futurs résultant de nouveaux contrats et de notre carnet de commandes, notre capacité d'attirer et de fidéliser du personnel compétent, de négocier des modalités contractuelles favorables, d'offrir nos services et de recouvrer nos créances, de divulguer, de gérer et de mettre en œuvre les initiatives et normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de respecter nos engagements et nos objectifs ESG, incluant, sans s'y limiter, notre engagement à atteindre zéro émission nette de carbone; ainsi que les risques d'atteinte à notre réputation et risques financiers inhérents aux atteintes à la cybersécurité de CGI et à d'autres incidents, y compris du fait de l'utilisation de l'intelligence artificielle, les risques financiers portant notamment sur les besoins et exigences en matière de liquidités, le maintien des ratios financiers, notre capacité à déclarer et à verser des dividendes, les fluctuations des taux d'intérêt, ainsi que l'évolution de la solvabilité et des notes de crédit; de même que tous autres risques et hypothèses énoncés ou intégrés par renvoi dans ce communiqué de presse, les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et les autres documents que nous publions, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca ) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov ). Sauf indication contraire, les informations et déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont présentées en date des présentes, et CGI décline toute intention ou obligation de les mettre à jour ou de les réviser consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à l'arrivée d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif, sauf dans la mesure où les lois applicables ne l'exigent. Bien que nous sommes d'avis que les hypothèses sur lesquelles les informations et déclarations prospectives sont fondées semblaient raisonnables en date du présent communiqué de presse, le lecteur est mis en garde contre le risque de leur accorder une crédibilité excessive. Il convient aussi de rappeler que les informations et déclarations prospectives sont présentées dans le seul but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, ainsi que le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est mis en garde contre la possibilité que ces informations et déclarations prospectives puissent ne pas convenir à d'autres fins. Vous trouverez à la rubrique intitulée Environnement du risque dans les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI, intégrée par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes actuelles. Le lecteur est également prié de tenir compte du fait que les risques précités et ceux décrits dans les rapports de gestion annuels et trimestriels et autres documents de CGI ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l'existence ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie, nos activités commerciales ou notre réputation.

Mesures financières non définies par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) et autres mesures clés de rendement

Mesures et ratios financiers non définis par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) figurant dans ce communiqué de presse : croissance des revenus en devises constantes, bénéfice avant intérêts et impôts ajusté, marge du bénéfice avant intérêts et impôts ajusté, bénéfice net ajusté, marge du bénéfice net ajusté, bénéfice par action après dilution ajusté, dette nette, ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres et à la dette et rendement du capital investi (RCI). CGI présente ses résultats financiers conformément aux Normes internationales d'information financière (normes IFRS de comptabilité). Néanmoins, la direction estime que certaines mesures de rendement qui ne sont pas définies par les PCGR fournissent une information utile aux investisseurs sur la situation financière et les résultats d'exploitation de l'entreprise, car elles constituent des indicateurs supplémentaires de son rendement. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée en vertu des normes IFRS de comptabilité et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés et elles doivent être considérées comme des mesures supplémentaires et non comme des mesures de remplacement de l'information financière connexe préparée selon les normes IFRS de comptabilité. Mesures clés de rendement figurant dans ce communiqué de presse : flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation en pourcentage des revenus, nouveaux contrats, ratio nouveaux contrats/facturation, carnet de commandes, délai moyen de recouvrement des créances (jours), marge de bénéfice avant impôt sur les bénéfices et marge du bénéfice net.

Vous trouverez ci dessous les rapprochements aux mesures et ratios financiers les plus proches selon les Normes internationales d'information financière (normes IFRS de comptabilité), le cas échéant.

Le rapport de gestion de l'exercice 2025, présenté sur le site Web de CGI et déposé auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et de la Securities and Exchange Commission des États Unis sur EDGAR à www.sec.gov comprend, aux pages 3, 4, 5 et 6, des descriptions de ces mesures et ratios financiers non définis par les PCGR ainsi que d'autres mesures clés de rendement.

T4- E2025

Rapprochement de la croissance des revenus en devises constantes et de la croissance.

Pour les périodes de trois mois closes les 30 septembre

2025 2024 % En milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages Total des revenus de CGI 4 013 837 3 660 391 9,7 % Croissance des revenus en devises constantes 5,5 %



Incidence des taux de change 4,2 %



Variation par rapport à la période précédente 9,7 %





Rapprochement du bénéfice avant impôt sur les bénéfices et du bénéfice avant intérêts et impôts ajusté.

Pour les périodes de trois mois closes les 30 septembre

2025 % des

revenus

2024 % des

revenus En milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages







Bénéfice avant impôt sur les bénéfices 516 241 12,9 % 592 412 16,2 % Plus les éléments suivants :







Coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes 121 560 3,0 % 3 443 0,1 % Restructuration 98 796 2,5 % -- -- % Programme d'optimisation des coûts -- -- % -- -- % Frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes 22 764 0,6 % 3 443 0,1 % Charges financières nettes 29 588 0,7 % 4 394 0,1 % Bénéfice avant intérêts et impôts ajusté 667 389 16,6 % 600 249 16,4 %

Bénéfice net ajusté et bénéfice par action après dilution ajusté



Pour les périodes de trois mois closes les 30 septembre

2025 2024 % En milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action





Bénéfice avant impôt sur les bénéfices 516 241 592 412 (12,9) % Rajouter :





Coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes 121 560 3 443

Restructuration 98 796 --

Programme d'optimisation des coûts -- --

Frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes 22 764 3 443

Bénéfice avant impôt sur les bénéfices ajusté 637 801 595 855 7,0 % Charge d'impôt sur les bénéfices 134 885 156 489 (13,8) % Taux d'imposition effectif 26,1 % 26,4 %

Rajouter :





Impôt déductible sur les coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes 31 199 279

Incidence sur le taux d'imposition effectif (0,1) % (0,1) %

Déduction fiscale sur la restructuration 27 175 --

Incidence sur le taux d'imposition effectif 0,2 % -- %

Impôt déductible sur le programme d'optimisation des coûts -- --

Incidence sur le taux d'imposition effectif -- % -- %

Impôt déductible sur les frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes 4 024 279

Incidence sur le taux d'imposition effectif (0,3) % (0,1) %

Charge d'impôt sur les bénéfices ajusté 166 084 156 768 5,9 % Taux d'imposition effectif ajusté 26,0 % 26,3 %

Bénéfice net ajusté 471 717 439 087 7,4 % Marge du bénéfice net ajusté 11,8 % 12,0 %

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation





Actions subalternes de catégorie A avec droit de vote et actions de catégorie B (droits de vote multiples) (de base) 219 550 663 225 247 324 (2,5) % Actions subalternes de catégorie A avec droit de vote et actions de catégorie B (droits de vote multiples) (après dilution) 221 916 475 228 777 092 (3,0) % Bénéfice par action ajusté (en dollars)





De base 2,15 1,95 10,3 % Après dilution 2,13 1,92 10,9 %

E2025

Rapprochement de la croissance des revenus en devises constantes et de la croissance.

Pour les exercices clos les 30 septembre

2025 2024 % En milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages Total des revenus de CGI 15 912 673 14 676 152 8,4 % Croissance des revenus en devises constantes 4,6 %



Incidence des taux de change 3,8 %



Variation par rapport à la période précédente 8,4 %





Rapprochement du bénéfice avant impôt sur les bénéfices et du bénéfice avant intérêts et impôts ajusté.

Pour les exercices clos les 30 septembre

2025 % des

revenus 2024 % des

revenus En milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages







Bénéfice avant impôt sur les bénéfices 2 242 190 14,1 % 2 290 951 15,6 % Plus les éléments suivants :







Coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes 285 031 1,8 % 96 929 0,7 % Restructuration 196 796 1,2 % -- -- % Programme d'optimisation des coûts -- -- % 91 063 0,6 % Frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes 88 235 0,6 % 5 866 -- % Charges financières nettes 83 692 0,5 % 27 889 0,2 % Bénéfice avant intérêts et impôts ajusté 2 610 913 16,4 % 2 415 769 16,5 %

Bénéfice net ajusté et bénéfice par action après dilution ajusté



Pour les exercices clos les 30 septembre

2025 2024 % En milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action





Bénéfice avant impôt sur les bénéfices 2 242 190 2 290 951 (2,1) % Rajouter :





Coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes 285 031 96 929

Restructuration 196 796 --

Programme d'optimisation des coûts -- 91 063

Frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes 88 235 5 866

Bénéfice avant impôt sur les bénéfices ajusté 2 527 221 2 387 880 5,8 % Charge d'impôt sur les bénéfices 583 905 598 236 (2,4) % Taux d'imposition effectif 26,0 % 26,1 %

Rajouter :





Impôt déductible sur les coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes 71 819 23 719

Incidence sur le taux d'imposition effectif (0,1) % (0,1) %

Déduction fiscale sur la restructuration 53 916 --

Incidence sur le taux d'imposition effectif 0,1 % -- %

Impôt déductible sur le programme d'optimisation des coûts -- 22 956

Incidence sur le taux d'imposition effectif -- % -- %

Impôt déductible sur les frais liés aux acquisitions et coûts d'intégration connexes 17 903 763

Incidence sur le taux d'imposition effectif (0,2) % -- %

Charge d'impôt sur les bénéfices ajusté 655 724 621 955 5,4 % Taux d'imposition effectif ajusté 25,9 % 26,0 %

Bénéfice net ajusté 1 871 497 1 765 925 6,0 % Marge du bénéfice net ajusté 11,8 % 12,0 %

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation





Actions subalternes de catégorie A avec droit de vote et actions de catégorie B (droits de vote multiples) (de base) 222 693 319 228 074 108 (2,4) % Actions subalternes de catégorie A avec droit de vote et actions de catégorie B (droits de vote multiples) (après dilution) 225 489 344 231 672 861 (2,7) % Bénéfice par action ajusté (en dollars)





De base 8,40 7,74 8,5 % Après dilution 8,30 7,62 8,9 %

Rapprochement de la dette à long terme et des obligations locatives et de la dette nette

En date du 30 septembre 2025 2024 En milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages



Rapprochement de la dette à long terme et des obligations locatives 1 et de la dette nette :



Dette à long terme et obligations locatives1 4 331 319 3 308 403 Moins les éléments suivants :



Trésorerie et équivalents de trésorerie 864 209 1 461 145 Placements courants 3 675 3 279 Placements non courants 27 687 24 209 Juste valeur des instruments financiers dérivés de devises liés à la dette (15 620) -- Dette nette 3 451 368 1 819 770 Ratio de la dette nette par rapport aux capitaux propres 25,1 % 16,2 % Rendement du capital investi 13,6 % 16,0 % Délai moyen de recouvrement des créances (en jours) 45 41

1 Au 30 septembre 2025, la dette à long terme et les obligations locatives s'établissaient respectivement à 3 637,8 millions $ (2 688,3 millions $ au 30 septembre 2024) et à 693,5 millions $ (620,1 millions $ au 30 septembre 2024), incluant les tranches courantes.

