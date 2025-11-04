Symboles boursiers

MONTRÉAL, le 4 nov. 2025 /CNW/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le statut de partenaire Élite auprès de Snowflake, entreprise spécialisée dans l'infonuagique basée sur les données et l'intelligence artificielle (IA), et de ServiceNow, chef de file mondial de l'automatisation des flux de travaux numériques. CGI a également été reconnue comme partenaire Diamant par UiPath, chef de file mondial de l'automatisation agentique, le niveau de reconnaissance le plus élevé de son programme de partenariat.

Ces réalisations classent CGI parmi les partenaires principaux de chaque programme, soulignant les stratégies et capacités des Alliances mondiales de l'entreprise. Les statuts de partenaire Élite de ServiceNow et Snowflake reflètent la vaste expertise certifiée de l'entreprise, ses solides références clients et ses succès avérés dans la production de résultats sectoriels à l'échelle mondiale sur les plateformes respectives. CGI est également un fournisseur certifié par Snowflake pour le secteur public et l'industrie automobile.

« L'obtention du statut de partenaire Élite auprès de Snowflake et de ServiceNow témoigne de l'engagement de CGI à aider ses clients à obtenir des résultats d'affaires axés sur l'IA qui améliorent l'efficacité opérationnelle, la visibilité et la prise de décision », a indiqué Vijay Srinivasan, président, Secteur privé et gouvernements locaux, États-Unis, et responsable mondial des alliances chez CGI. « Depuis plus de deux décennies, CGI fournit des solutions intelligentes basées sur l'IA grâce à des partenariats humain-agent fiables. Grâce à nos huit centres d'excellence mondiaux, nous avons mis en œuvre plus de 4 000 solutions ServiceNow, tandis que nos solutions basées sur Snowflake, telles que CGI Advantage et CGI Transcend, continuent d'aider nos clients à obtenir des résultats mesurables et à accélérer leur transformation numérique. »

En tant que partenaire Diamant d'UiPath, CGI a démontré une maîtrise exceptionnelle dans la prestation de solutions d'automatisation commerciale de bout en bout, ce qui lui a permis d'aider ses clients à stimuler leur productivité, à rationaliser leurs opérations et à accélérer leur transformation. UiPath a également reconnu CGI comme partenaire « Agentic Automation Fast Track » pour son engagement en faveur de l'accès anticipé et de la formation, du développement de cas d'utilisation, des mises en œuvre chez les clients et de la contribution aux produits.

« Nous sommes fiers d'être reconnus comme partenaire Diamant d'UiPath pour notre engagement à aider nos clients à développer l'automatisation et à obtenir des résultats mesurables, a déclaré Rakesh Aerath, président des Centres d'excellence en prestation mondiale de services en Asie-Pacifique et responsable mondial des alliances chez CGI. « Depuis 2018, notre partenariat avec UiPath a aidé nos clients à automatiser des processus complexes, à rationaliser les interactions et à améliorer l'efficacité et l'expérience utilisateur, soulignant l'expertise de CGI dans la prestation d'une automatisation intelligente pour le succès à long terme de ses clients. »

Grâce à son programme d'alliances mondiales, CGI combine une connaissance approfondie du secteur et des services de bout en bout avec les technologies de pointe de ses partenaires afin de permettre à ses clients des secteurs commercial et public d'adopter et d'intégrer les technologies émergentes telles que l'IA générative et agentique afin de stimuler l'efficacité, la croissance et la résilience organisationnelle. La stratégie d'alliances de CGI est très inclusive, avec des relations avec plus de 150 entreprises de technologie, ce qui nous permet de rester agile dans le choix des meilleures solutions technologiques pour répondre aux besoins et aux priorités de chaque client, y compris en matière de souveraineté des données.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 93 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2024, CGI a généré des revenus de 14,68 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

