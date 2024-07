Symboles boursiers

DENVER, le 9 juill. 2024 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes firmes indépendantes de services de conseil en TI et en management au monde, a annoncé aujourd'hui sa sélection par l'État du Colorado pour moderniser sa plateforme de paie à l'aide de CGI AdvantageMD , son système de gestion intégré de pointe. CGI Advantage améliorera l'efficacité, renforcera l'expérience utilisateur et fournira des solutions novatrices afin d'améliorer les résultats pour 33 000 employés de toutes les branches du gouvernement de l'État.

CGI offre actuellement à l'État du Colorado les modules CGI Advantage de gestion financière, d'approvisionnement et de budgétisation de la performance. Grâce à CGI Advantage, les systèmes de paie et les administrateurs de l'État tireront avantage d'un système de gestion intégré unifié, d'une sécurité accrue et d'une architecture moderne qui réduira les coûts de maintenance et les risques.

« Avec CGI Advantage, le Colorado reçoit non seulement une mise à niveau essentielle de ses systèmes de paie, mais aussi une feuille de route qui comprend un investissement continu dans les nouvelles technologies et une expérience utilisateur modernisée qui permet de trouver de nouvelles façons novatrices de répondre aux attentes des citoyens, d'accroître l'efficacité et d'augmenter la capacité des organismes d'État », a déclaré John Manta, vice-président sénior, services-conseils, à la tête des activités de CGI dans le Midwest des États-Unis.

À propos de CGI Advantage

CGI Advantage est une plateforme de gestion intégrée unifiée qui combine technologie moderne et solutions gouvernementales. Cette plateforme intuitive et sécurisée répond aux exigences des gouvernements d'États et locaux et simplifie les activités de gestion financière, de ressources humaines, de budgétisation axée sur la performance, d'approvisionnement et d'intelligence d'affaires. Solution éprouvée, CGI Advantage repose sur plus de 46 années d'expérience dans le secteur public, soutenue par une communauté active de clients qui apprécient l'innovation et la valeur du réseau mondial d'experts de CGI. Apprenez-en davantage sur cgi.com/fr/solution/cgi-advantage .

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

