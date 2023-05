Symboles boursiers

L'État poursuit son partenariat de plus de 25 ans avec CGI afin de concevoir une plateforme technologique répondant aux besoins des gouvernements d'États et locaux

DES MOINES, Iowa, le 2 mai 2023 /CNW/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A) a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat avec l'État de l'Iowa afin de moderniser ses systèmes de gestion financière grâce à CGI AdvantageMD, une solution fondée sur le nuage. Celle-ci intègre les données financières et sur la performance, automatise la collecte du budget, et rassemble des mesures de performance du système en une seule plateforme unifiée.

Dans son annonce* de l'attribution du contrat, la gouverneure Kim Reynolds a indiqué que la sélection de CGI pour cette initiative « assurera que l'État obtienne les meilleurs outils pour soutenir ses opérations, économiser à long terme et soutenir ses citoyens. »

Ce contrat renforce le partenariat de 25 ans entre CGI et l'État de l'Iowa pour soutenir son système de gestion financière et intégré (ERP). Au cours de cette collaboration, CGI a fourni une solution ERP de pointe, rentable et évolutive afin de satisfaire les exigences de l'État.

CGI Advantage est un logiciel service (SaaS) conçu pour les gouvernements qui propose une expérience utilisateur adaptée, intuitive et centrée sur la mobilité. Hébergée dans le nuage CGI Advantage, la plateforme offre une expérience adaptative fondée sur le rôle qui répond aux exigences complexes du secteur public de l'État de l'Iowa. De plus, elle propose une plus grande facilité de configuration, ce qui favorise une efficience et une efficacité accrues.

« La solution CGI Advantage ERP reflète quatre décennies d'expérience et nos meilleures pratiques dans la mise en œuvre de systèmes d'entreprise essentiels qui soutiennent des milliers d'usagers du secteur public, a souligné John Manta, vice-président principal, opérations du Midwest des États-Unis de CGI. L'État de l'Iowa tirera profit d'une solution conçue spécifiquement pour les gouvernements d'États et locaux. De plus, elle propose une plateforme unifiée offrant la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences uniques des leaders de l'État, des professionnels administratifs et des citoyens. »

