L'esprit de Noël à l'Aquarium - Chants, contes et sculptures de glace pour le temps des fêtes

QUÉBEC, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - De belles nouveautés à l'Aquarium du Québec pour se mettre dans l'ambiance du temps des fêtes. Chants classiques, conte de Noël et sculptures de glace sont au menu en décembre et en janvier.

Chanteurs de Noël

L'Aquarium du Québec a de belle nouveautés au menu pour la période des fêtes, dont des contes de Noël, des sculptures sur glace et des chants classiques. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec) Inspiré des chorales victoriennes, un trio de chanteurs en costume d’époque égaiera le parcours extérieur des visiteurs avec leurs cantiques de Noël. Ils offriront des prestations les trois premières fins de semaine de décembre. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Inspiré des chorales victoriennes, un trio de chanteurs en costume d'époque égaiera le parcours extérieur des visiteurs avec leurs cantiques de Noël. Ils offriront des prestations les trois premières fins de semaine de décembre, les 3 et 4 décembre, 10 et 11 décembre ainsi que les 17 et 18 décembre, de 11h à 14h30.

Conte de Noël

Les petits auront beaucoup de plaisir à découvrir notre nouveau Conte de l'Aquarium, spécial Noël. Le Noël exceptionnel de Mlle Stella met en scène une étoile de mer qui ne se trouvait pas assez belle et qui voulait briller comme celles qui trônent au sommet des sapins. Le conte sera suivi d'une présentation éducative sur cet animal fascinant, en compagnie de vraies étoiles de mer et de notre guide animalier. Les présentations se déroulent les samedis et dimanches de décembre, à 10h et 13h30, jusqu'au 24 décembre inclusivement, à l'Aqua Lab.

À compter du 26 décembre, les Contes de l'Aquarium se transportent à l'extérieur, dans la tanière à côté de l'enclos des ours blancs. Cette fois, c'est le conte de Gilbert l'ours polaire… qui fait de l'urticaire! Confortablement installés à l'abri des intempéries, petits et grands auront le bonheur de se faire raconter l'histoire à quelques pas de nos ours Kinuk et Shouka. Émerveillement garanti! Le conte de l'ours est raconté tous les jours, du 26 décembre au 8 janvier, ainsi que les samedis et dimanches du 9 janvier au 26 février, à 10h et 13h30.

Animaux de glace

Pieuvre, hippocampes, raies, phoques ou poissons, c'est toujours un bonheur de pouvoir les contempler à l'Aquarium. Cet hiver, d'autres spécimens feront leur apparition, mais gelés cette fois. Une douzaine de sculptures de glace seront érigées à la terrasse à côté de l'Alizé. Le sculpteur Nicolas Godon sera à l'œuvre dès le 26 décembre afin que les animaux marins de glace prennent vie, sous l'œil avisé du public. Pour un temps des fêtes spécial, rempli de douceur et de fantaisie, venez faire un tour à l'Aquarium.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Stéphanie Tremblay, Conseillère en communication, Aquarium du Québec, 581 745-2200, [email protected]