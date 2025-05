Établissement régional de soins pédiatriques de premier plan, le centre IWK Health offre des soins spécialisés aux enfants et aux adolescents des Maritimes. Chaque année, le centre IWK Health compte en moyenne 3 500 consultations cliniques en hémato-oncologie, environ 500 hospitalisations en hémato-oncologie et 340 survivants du cancer infantile sont suivis dans sa clinique de suivi à long terme.

De gauche à droite : Jennifer Gillivan, présidente-directrice générale, Fondation IWK; Canon, ambassadeur des patients en oncologie de la Fondation IWK; Dre Victoria Price, hématologue-oncologue pédiatrique et cheffe de division, hématologie-oncologie pédiatrique, IWK Health; Quinn McCarthy; directeur des opérations, Century Hyundai; et Jessica Todd, directrice des ventes, Hyundai Canada

« Nous sommes extrêmement reconnaissants du généreux don de L'espoir sur roues de Hyundai pour soutenir les soins d'oncologie et d'hématologie pédiatriques à IWK Health », a déclaré Jennifer Gillivan, présidente-directrice générale de la Fondation IWK. « Les patients les plus malades de notre région se rendent à l'IWK pour se faire soigner, et votre soutien inestimable contribuera à redonner espoir aux familles confrontées à un diagnostic bouleversant. Ce partenariat contribuera à garantir à nos enfants et à nos jeunes les meilleures chances de santé. Il n'y a pas de plus beau cadeau à offrir. »

Le centre IWK Health fait partie du Réseau d'Oncologie et Hématologie Pédiatrique des Provinces Atlantiques (ROHPPA), qui identifie les meilleures façons de partager les soins d'hématologie-oncologie pour les patients pédiatriques du Canada atlantique. Étant l'un des deux seuls hôpitaux pédiatriques tertiaires du Canada atlantique et des provinces maritimes, le centre IWK accueille presque tous les patients pédiatriques atteints de cancer pour leur diagnostic et leur traitement initial. L'équipe du IWK travaille également en partenariat avec les hôpitaux locaux afin de garantir que les patients et leurs familles bénéficient de soins et d'un suivi continus, le plus près possible de leur domicile.

La cérémonie d'empreintes de mains est un événement phare de L'espoir sur roues de Hyundai. Elle invite les enfants et les familles touchés par le cancer à laisser leurs empreintes sur la voiture Espoir sur Roues, symbolisant ainsi la force et la résilience partagées dans la lutte contre le cancer pédiatrique. L'événement a réuni des représentants de Hyundai Canada, de la Fondation IWK et du personnel du centre IWK Health, ainsi que des patients ambassadeurs, venus témoigner leur soutien à ceux qui sont en première ligne dans cette lutte cruciale.

« Alors que nous poursuivons notre voyage à travers le Canada, il est inspirant de constater l'impact de chaque cérémonie d'empreintes de mains », a déclaré Jessica Todd, directrice des ventes chez Hyundai Canada. « Nous sommes honorés de collaborer avec les incroyables professionnels de la santé du centre IWK et les jeunes patients courageux pour bâtir un avenir sans cancer infantile. »

L'espoir sur roues de Hyundai est un organisme sans but lucratif enregistré créé au Canada cette année qui se consacre au soutien des soins et de la recherche sur le cancer pédiatrique, ainsi qu'à la sensibilisation au cancer infantile. Ce don à la Fondation IWK s'inscrit dans le cadre d'un engagement plus large de 4 millions de dollars de L'espoir sur roues de Hyundai en 2025 pour soutenir les centres d'oncologie pédiatrique partout au pays, marquant ainsi le début de l'engagement de Hyundai à financer la recherche et les soins aux jeunes patients atteints de cancer.

À propos de la Fondation IWK

La Fondation IWK est un fervent défenseur de l'excellence en santé et en médecine des femmes et des enfants. Elle travaille en partenariat avec IWK Health pour soutenir sa vision : offrir des soins de qualité aux femmes, aux enfants, aux jeunes et aux familles des provinces maritimes et d'ailleurs. Nos donateurs sont passionnément engagés à faire une différence pour les familles des Maritimes. L'an dernier, ils ont versé plus de 25,2 millions de dollars pour soutenir les priorités de soins les plus urgentes à l'IWK. Les fonds recueillis soutiennent également le leadership mondial de l'IWK en matière de recherche et de partage des connaissances, ce qui améliore la vie des gens partout dans le monde. Consultez le site www.iwkfoundation.org pour en savoir plus.

Au sujet de L'espoir sur roues de Hyundai

L'espoir sur roues de Hyundai est un organisme sans but lucratif enregistré, s'engageant à trouver un traitement contre le cancer chez les enfants. Créé au Canada en 2025, l'organisme L'espoir sur roues de Hyundai soutient à la fois la recherche grâce à des subventions, ainsi que les soins et la survie par le biais de dons importants. Lancé initialement aux États-Unis en 1998, l'organisme est maintenant l'un des plus grands bailleurs de fonds sans but lucratif consacré à la recherche sur le cancer pédiatrique dans ce pays. Le financement principal de L'espoir sur roues de Hyundai au Canada provient de Hyundai Auto Canada et de ses 226 concessionnaires canadiens à l'échelle nationale.

