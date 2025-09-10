Chaque année, environ 70 enfants et leurs familles à l'Hôpital pour enfants de l' Alberta reçoivent un diagnostic de cancer pédiatrique.

reçoivent un diagnostic de cancer pédiatrique. L'espoir sur roues de Hyundai poursuit son engagement de verser plus de 4 millions de $ en dons en 2025 afin de soutenir les centres d'oncologie pédiatrique à travers le Canada ; l'Hôpital pour enfants de l' Alberta représente le septième don de son année inaugurale.

CALGARY, AB, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Hyundai Canada, par l'intermédiaire de sa fondation caritative L'espoir sur roues de Hyundai, a remis à la Fondation de l'Hôpital pour enfants de l'Alberta un don de 100 000 $ afin de soutenir les enfants et les jeunes recevant des soins contre le cancer à l'Hôpital pour enfants de l'Alberta à Calgary.

Photo du chèque de la Fondation de l’Hôpital pour enfants de l’Alberta (Groupe CNW/Hyundai Auto Canada Corp.) Aurora, ambassadrice de la Fondation de l’Hôpital pour enfants de l’Alberta (Groupe CNW/Hyundai Auto Canada Corp.) Empreinte de main d’Aurora, ambassadrice de la Fondation de l’Hôpital pour enfants de l’Alberta (Groupe CNW/Hyundai Auto Canada Corp.)

Chaque année à l'Hôpital pour enfants de l'Alberta, environ 70 enfants reçoivent un diagnostic de cancer. Au cours des 50 dernières années, les taux de survie au cancer chez les enfants sont passés de 20 à 80 %, en grande partie grâce aux essais cliniques et aux thérapies avancées fournis par le service d'oncologie de l'hôpital, alors que les taux de survie en oncologie pédiatrique se sont améliorés de plus de 30 % au cours de la dernière décennie.

« Nous sommes tellement inspirés par l'engagement de L'espoir sur roues de Hyundai à soutenir les soins contre le cancer chez les enfants à travers le pays et nous sommes vraiment reconnaissants de ce don généreux qui fera une énorme différence pour les enfants et leurs familles confrontés à un diagnostic de cancer à l'Hôpital pour enfants de l'Alberta », a déclaré Saifa Koonar, présidente et chef de la direction de la Fondation de l'Hôpital pour enfants de l'Alberta.

L'Hôpital pour enfants de l'Alberta fournit des soins hautement spécialisés aux jeunes patients du sud de l'Alberta, incluant Red Deer, Medicine Hat et Lethbridge. Son équipe d'oncologie prodigue des soins complets aux enfants atteints de cancer, traitant ainsi des centaines de patients chaque année avec compassion, innovation et expertise.

Pour souligner le don, L'espoir sur roues de Hyundai a organisé sa cérémonie d'empreintes de main, une puissante tradition de la Fondation. Lors de l'événement, les enfants touchés par le cancer ont été invités à placer leurs empreintes de main peintes sur un véhicule Hyundai blanc, aux côtés de leur famille, des équipes soignantes et des membres de la communauté. Chaque empreinte de main est un symbole de courage, d'unité et de lutte soutenue visant à mettre fin au cancer chez les enfants.

« Nous sommes fiers de nous retrouver ici aujourd'hui afin de présenter ce don à l'incroyable équipe de l'hôpital et de la fondation à Calgary », a déclaré Kirk Merrett, directeur des ressources humaines et de l'administration chez Hyundai Canada et cadre dirigeant de L'espoir sur roues de Hyundai. « Chaque contribution fait une différence dans la vie et l'avenir des enfants, et nous sommes reconnaissants de continuer à tenir des cérémonies d'empreintes de mains et à effectuer des dons aux communautés partout au Canada. »

L'espoir sur roues de Hyundai est un organisme enregistré sans but lucratif, axé sur le financement de programmes de recherche et de soins pour les enfants atteints de cancer. Le don de 100 000 $ à la Fondation de l'Hôpital pour enfants de l'Alberta fait partie d'un engagement plus vaste de 4 millions de dollars en dons de L'espoir sur roues de Hyundai fera en 2025 visant à soutenir les centres d'oncologie pédiatrique à travers le Canada. Grâce à cette initiative, Hyundai Canada est fière de redonner aux communautés où ses employés et ses clients vivent et travaillent, et de contribuer au progrès, une empreinte à la fois.

Au sujet de la Fondation de l'Hôpital pour enfants de l'Alberta

La Fondation de l'Hôpital pour enfants de l'Alberta inspire notre communauté à investir dans l'excellence en matière de santé infantile, de recherche et de soins axés sur la famille. Grâce à la générosité des donateurs, la Fondation finance des programmes innovants, des équipements de pointe, une formation médicale avancée et des recherches pédiatriques de renommée internationale. La Fondation de l'Hôpital pour enfants de l'Alberta est un partenaire fondateur de l'Institut de recherche de l'Hôpital pour enfants de l'Alberta, ainsi que le principal bailleur de fonds. www.childrenshospital.ab.ca

Au sujet de L'espoir sur roues de Hyundai

L'espoir sur roues de Hyundai est un organisme sans but lucratif enregistré, s'engageant à trouver un traitement contre le cancer chez les enfants. Créé au Canada en 2025, l'organisme L'espoir sur roues de Hyundai soutient à la fois la recherche grâce à des subventions ainsi que les soins et la survie par le biais de dons importants. Lancé initialement aux États-Unis en 1998, l'organisme est maintenant l'un des plus grands bailleurs de fonds sans but lucratif consacré à la recherche sur le cancer pédiatrique dans ce pays. Le financement principal de L'espoir sur roues de Hyundai au Canada provient de Hyundai Auto Canada et de ses plus de 226 concessionnaires canadiens à l'échelle nationale.

Contacts des médias :

Mohga Hassib , communications corporatives, Hyundai Canada; [email protected]

, communications corporatives, Hyundai Canada; Jennifer McCarthy , directrice nationale des relations publiques, Hyundai Canada; [email protected]

SOURCE Hyundai Auto Canada Corp.