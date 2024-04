QUÉBEC, le 4 avril 2024 /CNW/ - À l'issue de l'appel d'offres lancé le 7 décembre dernier pour la construction de l'Espace Riopelle, le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) a reçu les soumissions de trois firmes. Après avoir procédé à l'analyse de conformité et d'admissibilité de celles-ci, le MNBAQ est fier d'annoncer que le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, pour la construction du futur pavillon, sera confié à CONCREA.

C'est à partir de la signature officielle du contrat qu'un échéancier précis sera établi. Les travaux devraient donc débuter ce printemps pour permettre une ouverture du futur pavillon en 2026.

Rappelons que lors du processus de design intégré - dernière étape du concours d'architecture - qui s'est déroulé d'octobre 2022 à décembre 2023, une évaluation complète des coûts du projet a été réalisée.

Grâce à cette étape essentielle des plans et devis complétée, le Musée a disposé d'une estimation plus précise des coûts, car l'état d'avancement des plans préliminaires n'était que de l'ordre de 40 %.

À la suite de cet exercice rigoureux et détaillé, un ajustement du budget initialement prévu a été apporté afin de concrétiser ce projet phare pour la culture québécoise et pour la Ville de Québec.

84 M$ pour la réalisation de l'Espace Riopelle

Le budget alloué à la construction de l'Espace Riopelle s'élève désormais à 84 M$

Démontrant ainsi l'exemplarité de l'engagement des décideurs publics envers ce projet culturel d'envergure du patrimoine immobilier québécois, le gouvernement du Québec, par l'entremise du ministère de la Culture et des Communications, injectera 44M$. Et pour sa part, la Ville de Québec portera son soutien financier à 5 M$.

Les généreux mécènes de la Fondation Jean Paul Riopelle ont quant à eux réitéré leur engagement et leur désir de voir se concrétiser ce legs immense à la population québécoise. Leur apport financier, a priori établi à 20 M$, pourrait se voir bonifier à hauteur maximale de 25 M$, sous certaines conditions et en fonction du coût final du projet, afin de répondre aux besoins établis par le rigoureux processus de design intégré.

La Fondation du MNBAQ, qui s'était engagée à compléter le montage financier, augmente sa contribution à 10 M$. Une grande campagne de financement sera d'ailleurs lancée, l'automne prochain, afin d'aller encore plus loin dans les objectifs financiers auprès des donatrices, des donateurs, des mécènes et de la communauté d'affaires, afin d'assurer la pérennité de toutes les activités éducatives entourant la création du futur Espace Riopelle.

Des travaux invisibles réalisés afin de préparer le site avant la construction

Depuis janvier 2023, un grand ballet d'œuvres a été orchestré au Musée en vue de la construction de l'Espace Riopelle. Près de 9 000 œuvres ont été déplacées à des fins de protection ou pour les besoins des différents projets d'exposition à venir.

Toutes les salles d'exposition, à l'endroit même où aura lieu le chantier, ont été démantelées, dont : la Galerie famille, l'œuvre monumentale The Flux and the Puddle de David Altmejd, la salle Revendiquer de l'exposition 350 ans de pratiques artistiques au Québec ainsi que les salles temporaires du pavillon Gérard-Morisset. Il a fallu déplacer cinq œuvres sur les terrains du Musée, qui se trouvaient dans la zone du chantier, dont Deux Arcs de 245,5° chacun, de Bernard Venet, et Trombe, de Jean-Pierre Morin, a été entreposée, avant d'être repositionnée, éventuellement.

Plusieurs équipes du Musée ont été relocalisées, dont celle du design, des collections, des expositions et de la médiation, l'atelier de restauration, l'atelier papier (encadrements, préparation des œuvres pour les prêts, etc.), le studio photo, l'atelier de transport (afin de maintenir nos liens avec l'externe), etc.

Ces travaux invisibles pour le public, mais nécessaires à la préparation du chantier, cèderont la place à la construction du futur Espace Riopelle au cours des prochaines semaines.

Visite virtuelle du futur Espace Riopelle :

https://youtu.be/3xdkQ-6tsN8

Citations des partenaires :

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, estime que l'œuvre et l'héritage artistique de l'artiste prolifique qu'était Jean Paul Riopelle revêtent une valeur inestimable et qu'il est de la responsabilité de l'État québécois de participer à ce grand et beau projet. « Avec un investissement total de 44 millions de dollars, le gouvernement du Québec apporte une contribution à la hauteur de son engagement envers notre culture. L'Espace Riopelle transcendera le temps et les générations pour enrichir notre patrimoine culturel, à la mesure du géant que représente Jean Paul Riopelle dans notre imaginaire collectif. »

Pour sa part, le maire de Québec, Bruno Marchand se réjouit de voir se concrétiser le plus important investissement en culture dans la Capitale-Nationale depuis l'ouverture du pavillon Pierre Lassonde. « Le futur Espace Riopelle constituera une vitrine exceptionnelle pour notre culture et un attrait de plus pour les citoyens, ainsi que pour les touristes de passage à Québec. Nous sommes privilégiés que les collections de cet artiste plus grand que nature soient confiées à notre musée d'État. »

Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ, remercie le gouvernement du Québec, la Ville de Québec, de même que les généreux mécènes de la Fondation Riopelle ainsi que l'équipe de la Fondation du MNBAQ. « La résolution exceptionnelle de nos partenaires dans ce projet d'infrastructure témoigne de leur profonde conviction quant à la valeur du legs qu'ils laisseront à l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Ce projet catapulte notre complexe muséal vers l'avenir en lui offrant un édifice unique qui mettra en lumière l'œuvre d'un artiste d'exception, la faisant briller comme jamais auparavant. »

Manon Gauthier, directrice générale et commissaire générale des célébrations du centenaire de la Fondation Jean Paul Riopelle, quant à elle, croit en l'expertise du MNBAQ pour mener à bien ce projet unique. « Les partenaires à la tête de ce projet sont animés par la même passion et la même détermination qui ont inspiré Jean Paul Riopelle au fil du temps dans sa quête d'absolu. Rappelons que dès les années 1980, c'est sur ce même site que Riopelle avait émis le souhait d'établir sa fondation. Son rêve se concrétise. L'artiste et son œuvre continueront d'insuffler aux générations futures l'élan créatif qui l'habitait, offrant ainsi à cet immense legs un lieu unique et pérenne. »

Julie-Anne Vien, présidente du conseil d'administration de la Fondation du MNBAQ, se réjouit des étapes nouvellement franchies : « À l'aube du lancement de la plus imposante campagne de financement de notre histoire, notre enthousiasme est directement proportionnel à l'ambition qui nous anime. Il n'y a rien de plus emballant que de mobiliser non seulement la communauté des gens d'affaires du Québec, mais tous ceux et celles qui ont à cœur cette institution autour d'un projet aussi rassembleur. Les donatrices, les donateurs et les partenaires s'activent déjà à la réalisation d'un pavillon qui s'imbriquera à merveille dans l'environnement et l'expérience uniques du MNBAQ. »

L'Espace Riopelle c'est :

Plus d'art dans nos vies

Le futur Espace Riopelle à Québec est le fruit d'une initiative philanthropique et culturelle majeure visant à célébrer et à perpétuer l'héritage du célèbre artiste. Niché au cœur du complexe muséal du MNBAQ, ce projet consiste en la création d'un espace dédié à l'art qui abritera une vaste collection publique d'œuvres du peintre, sculpteur et graveur. Le public aura le privilège d'explorer l'univers artistique marquant de Jean Paul Riopelle en plongeant dans ses créations fascinantes, dont son chef-d'œuvre L'Hommage à Rosa Luxemburg.

Le nouveau pavillon du complexe muséal sera la porte d'entrée d'un lieu dédié à la recherche et à l'éducation, qui proposera des programmes éducatifs destinés au grand public, aux étudiantes, aux étudiants, aux chercheuses, aux chercheurs visant à les sensibiliser à l'importance de l'art dans notre société.

Un legs inestimable, une aventure transformatrice

S'inscrivant dans une vision d'inclusion et d'accessibilité, ce projet façonnera tout le complexe muséal du MNBAQ.

Cette transformation permettra de construire des salles bien adaptées aux besoins de l'art actuel et à la fine pointe de la technologie, permettant aux chefs‑d'œuvre en format géant d'enfin rayonner. Elle permettra également de réaliser davantage de projets innovants, notamment en art numérique. L'Espace Riopelle deviendra un point de rencontre, permettant de créer des dialogues entre les artistes contemporains ou émergents avec l'œuvre de Riopelle.

Avec ses espaces d'accueil plus vastes, ses percées visuelles spectaculaires s'ouvrant sur le parc, le nouveau bâtiment permettra aux visiteuses et aux visiteurs de vivre une expérience globale et contemplative inédite. De plus, les aménagements entourant le pavillon permettront de créer des expositions en plein air soit un jardin artistique, ou des installations interactives, offrant des aventures immersives au public, qui pourra permettre de découvrir et d'apprécier l'art de Riopelle dans un cadre véritablement inspirant.

L'inauguration de l'Espace Riopelle, prévue en 2026, sera le point culminant des célébrations entourant le centenaire de la naissance de Jean Paul Riopelle.

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

