MONTRÉAL, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Il y a 10 ans, Fernand Leduc (1916-2014) nous quittait. Québecor est fière de lui rendre hommage en accueillant son œuvre, qui a marqué le Québec et l'international, au sein de l'Espace musée de son siège social.

« Je suis très heureux de la présence de cette exposition en hommage au peintre Fernand Leduc à l'Espace musée Québecor. Il est certainement l'un des géants de l'histoire de la peinture au Québec et au Canada. Cette exposition, je l'espère, nous rappellera pourquoi Fernand Leduc est considéré comme le peintre de la lumière par plusieurs », affirme Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Fernand Leduc : un cheminement aux continuelles et riches métamorphoses

Né à Montréal le 4 juillet 1916, Fernand Leduc étudie à l'École des beaux-arts de Montréal dès 1938 et obtient son diplôme en 1943. C'est à cette époque qu'il participe aux premiers soubresauts du groupe Les automatistes et quelques années plus tard qu'il signe le Refus Global qui contient d'ailleurs un texte rédigé de sa plume. Au fil des années, son art s'inspire, se questionne, se métamorphose à la recherche constante, au travers des couleurs qui le font naitre, de la lumière qui le fait vivre. Il partagera sa vie entre le Québec, la France et l'Italie et son œuvre sera reconnue et soulignée par de nombreux hommages, dont le Prix Paul-Émile Borduas et celui du Gouverneur général en arts visuels et arts médiatiques.

Cette exposition, témoignant de la continuité et de la richesse des métamorphoses qui ont marqué le cheminement de Fernand Leduc, a été rendue possible grâce à la grande générosité et au talent d'Isabelle Leduc, peintre-sculpteur et fille de Fernand Leduc, ainsi que de celle du conjoint d'Isabelle, René Viau, critique d'art et journaliste culturel reconnu. Elle se tiendra du 28 octobre 2024 au 14 avril 2025 à l'Espace musée Québecor, au 612, rue Saint-Jacques à Montréal.

L'Espace musée Québecor

Situé au 612, rue Saint-Jacques à Montréal, l'Espace musée de Québecor a pour mission de faire rayonner l'art et les œuvres d'artistes québécois. Depuis son inauguration en 2012, il y a été présenté plus d'une trentaine d'expositions et les œuvres de plus de 26 artistes québécois. En parallèle, Québecor soutient de nombreux musées, organismes et événements dans le domaine des arts visuels, dont le Musée national des beaux-arts du Québec, le Fonderie Darling ou encore le Mois musées Montréal.

