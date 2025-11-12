L'Escouade PME du caucus libéral en tournée en Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Filomena Rotiroti, porte-parole de l'opposition officielle en matière de développement économique régional et son collègue Frédéric Beauchemin, porte-parole en économie seront présents en Abitibi-Témiscamingue, dans le cadre de leur tournée de l'Escouade PME, les 13 et 14 novembre. Pour cette importante visite, ils auront la chance d'être accompagnés du chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez

Les deux élus et leur chef profiteront de leur présence dans la région pour rencontrer de nombreux acteurs économiques, visiter des entreprises et organismes locaux et échanger avec plusieurs élus municipaux, à Val-d'Or, Amos et Rouyn-Noranda.

Rappelons que l'Escouade PME du caucus libéral a pour mission d'aller discuter avec les entrepreneurs de leurs besoins et d'entendre leurs propositions pour relancer l'économie. Au cours des prochains mois, l'Escouade PME visitera des entreprises et organismes économiques dans toutes les régions du Québec pour écouter leurs recommandations afin de leur permettre de prospérer et de continuer d'être les moteurs économiques du Québec.

