/R E P R I S E -- Avis aux médias : Point de presse de l'Opposition officielle
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
11 févr, 2026, 06:00 ET
QUÉBEC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur, Michelle Setlakwe, le porte-parole en matière d'immigration, de francisation et d'intégration, M. André A. Morin, ainsi que les représentants de l'Association générale étudiante de l'Université du Québec à Trois-Rivières (AGE UQTR), de l'Union étudiante du Québec (UEQ), de la Confédération des Associations d'Étudiants et Étudiantes de l'Université Laval (CADEUL), de l'Association étudiante des cycles supérieurs de Polytechnique (AEP) et la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal (FAÉCUM) feront un point de presse demain à 11h30.
|
DATE :
|
Mercredi 11 février 2026
|
HEURE :
|
11h30
|
LIEU :
|
Hall du Parlement, Assemblée nationale du Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 418 580-9754, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]
