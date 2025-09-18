L'équité salariale, tout le monde y gagne

OTTAWA, ON, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Commission canadienne des droits de la personne

À l'occasion de la Journée internationale de l'égalité de rémunération, Lori Straznicky, commissaire fédérale à l'équité salariale, fait la déclaration suivante :

Aujourd'hui, en cette Journée internationale de l'égalité de rémunération, nous réaffirmons une vérité simple, mais puissante : un salaire égal pour un travail de valeur égale est un droit de la personne fondamental.

Au Canada et ailleurs dans le monde, les femmes continuent de gagner moins que les hommes pour un travail équivalent. Cet écart est encore plus marqué pour certains groupes de femmes, dont les femmes autochtones et noires, les femmes racisées, les femmes en situation de handicap et celles qui font face à des obstacles systémiques et intersectionnels.

Combler cet écart est l'affaire de tous et toutes. Lorsque les femmes sont rémunérées équitablement, les familles sont plus fortes, les milieux de travail sont plus inclusifs et l'économie prospère. En somme, l'équité salariale est un levier essentiel pour la prospérité, la dignité et la justice sociale.

L'écart salarial entre les sexes est profondément enraciné dans des inégalités historiques et des structures socio-économiques qui désavantagent les femmes. Elles sont notamment plus susceptibles d'occuper des emplois dans des secteurs moins bien rémunérés, à temps partiel et informels, souvent sans avantages sociaux ni protections. Les femmes assument également une part disproportionnée des soins non rémunérés apportés aux membres de leur famille. En outre, de nombreuses femmes sont touchées par la « pénalité de la maternité », qui se traduit par des salaires plus bas, moins de promotions et des perceptions négatives.

Pour remédier à ces inégalités et combler l'écart salarial, un changement radical s'impose. Nous devons remettre en question les stéréotypes, éliminer les obstacles institutionnels et enrayer les disparités. Nous devons également mettre en place des mesures de protection plus solides pour les travailleurs et insister pour que les pratiques en milieu de travail favorisent l'équité et la diversité.

Le Canada a déjà fait un pas en avant avec la Loi sur l'équité salariale qui exige que les employeurs des milieux de travail sous réglementation fédérale prennent des mesures actives pour combler les écarts salariaux au sein de leurs organisations.

En cette Journée internationale de l'égalité de rémunération, engageons-nous tous et toutes à bâtir des milieux de travail où chaque personne est valorisée de manière égale et rémunérée équitablement, peu importe son genre.

Ensemble, nous pouvons tracer la voie vers un avenir où l'équité salariale est une réalité fondamentale pour les générations futures, plutôt qu'un simple idéal.

