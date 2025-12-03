Déclaration : L'inclusion, pilier de la défense des droits des personnes en situation de handicap et de la création d'un Canada accessible

OTTAWA, ON, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Afin de souligner la Journée internationale des personnes handicapées, Christopher T. Sutton, commissaire à l'accessibilité du Canada, et Charlotte-Anne Malischewski, présidente par intérim de la Commission canadienne des droits de la personne, font la déclaration suivante :

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, la Commission canadienne des droits de la personne tient à saluer la contribution des personnes en situation de handicap à la vitalité de notre pays. Leurs idées, leur leadership, leur créativité et leurs efforts constants sont autant d'atouts qui rendent le Canada plus dynamique, inclusif et résilient.

Cette journée nous rappelle que l'accessibilité et l'inclusion sont des droits fondamentaux. Pourtant, de nombreuses personnes en situation de handicap se butent encore à des obstacles majeurs jour après jour. Et la hausse du coût de la vie vient qu'amplifier ces difficultés, en particulier pour celles qui sont touchées par la pauvreté, le chômage ou l'itinérance.

Plus que jamais, nous devons unir nos efforts pour éliminer ces obstacles et lutter contre la discrimination. Toute personne en situation de handicap a le droit de vivre dans la dignité, de participer pleinement à la société et de s'y sentir à sa place. Le Canada a tout à gagner à ce que les logements, les milieux de travail et les établissements publics soient conçus de manière à être accessibles à tous et à toutes.

En ratifiant la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, le Canada s'est engagé à faire respecter les droits des personnes en situation de handicap. Plus tôt cette année, les Nations Unies ont examiné les progrès réalisés par le Canada à cet égard. À l'instar des communautés de personnes en situation de handicap et de leurs défenseurs, nous avons évoqué certaines préoccupations concernant les inégalités persistantes et la nécessité de prendre des mesures plus énergiques. Les recommandations des Nations Unies sont venues étayer nos revendications et mettre en évidence des mesures concrètes pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap.

En tant que commissaire à l'accessibilité du Canada et mécanisme national de surveillance indépendant pour cette Convention, nous exhortons les gouvernements, les institutions publiques, les communautés et les particuliers à contribuer à faire en sorte que ces engagements se traduisent par des changements significatifs. Éliminer les obstacles et assurer une participation pleine et égale à la société est l'affaire de tous et toutes.

Une telle avenue passe nécessairement par la participation pleine et entière des personnes en situation de handicap, dans l'esprit de « Rien sans nous ». Chaque voix compte. Nous avons tous et toutes des expériences différentes, et le fait de comprendre les diverses perspectives permet de trouver de meilleures solutions. Ainsi, lorsque les personnes en situation de handicap mènent la danse, nous édifions tout naturellement un Canada plus fort et plus inclusif.

Unissons nos efforts pour bâtir un Canada où chaque personne peut s'épanouir et vivre dans la dignité.

Liens utiles

Pour rester branché

Suivez la Commission canadienne des droits de la personne sur les médias sociaux.

Suivez le commissaire à l'accessibilité sur son compte LinkedIn.

SOURCE Commission canadienne des droits de la personne

Coordonnées pour les médias : Relations avec les médias, 613-943-9118, [email protected]