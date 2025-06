OTTAWA, ON, le 20 juin 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, qui aura lieu le 21 juin 2025, Charlotte-Anne Malischewski, présidente intérimaire de la Commission canadienne des droits de la personne, fait la déclaration suivante :

Demain, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, nous nous joindrons aux citoyens et citoyennes de tout le pays pour célébrer les cultures, les histoires et les réalisations uniques des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Les peuples autochtones connaissent bien les terres et les eaux qui nous entourent, et pour cause. Ils en ont été les gardiens depuis des temps immémoriaux. Ensemble, ils ont contribué à façonner la culture, les traditions et les valeurs inhérentes à cette région que l'on appelle aujourd'hui Canada.

Voilà bien un riche héritage à célébrer, mais il est bon de se rappeler que ce parcours ne s'est pas fait sans heurts. L'héritage du colonialisme - marqué au fer rouge par le système des pensionnats autochtones, la Loi sur les Indiens, la séparation des familles, les tombes et sépultures anonymes d'enfants autochtones et le déplacement forcé de communautés - a engendré de profonds traumatismes intergénérationnels et continue de peser lourdement sur les communautés autochtones aujourd'hui.

Nous devons être sensibles à ces réalités. Encore aujourd'hui, les personnes autochtones au Canada sont confrontées à la discrimination systémique et au déni de leurs droits les plus fondamentaux. Pensons notamment au droit fondamental à l'autodétermination, à l'eau potable, à un logement sûr, la préservation de la langue, ainsi qu'au droit de vivre à l'abri de la violence et des injustices. Pour aspirer à une véritable réconciliation, nous devons redoubler d'efforts afin que toutes les personnes autochtones puissent jouir pleinement de leurs droits fondamentaux.

Cette responsabilité nous incombe à tous et à toutes. C'est notre histoire et c'est ensemble que nous l'écrivons.

Ensemble, reconnaissons les identités intersectionnelles et faisons écho aux nombreuses et diverses voix des Premières Nations, des Inuits et des Métis en accordant une plus grande place aux femmes et aux filles, aux hommes, aux membres de la communauté 2ELGBTQQIA+, aux aînés, aux jeunes et aux personnes en situation de handicap. Soutenons les solutions fondées sur les distinctions et dirigées par les Autochtones. Et continuons à remettre en question les systèmes coloniaux qui poursuivent leurs ravages.

Par ailleurs, il est important de continuer à célébrer les contributions inestimables que les peuples autochtones ont apporté et continuent d'apporter à la société canadienne, qui constituent un grand atout pour le Canada. L'apport des peuples autochtones s'observe dans de nombreux domaines, notamment l'art, le leadership, l'éducation, la famille, la communauté, l'environnement, ainsi que dans plusieurs autres sphères de la vie quotidienne. Ensemble, veillons à ce que l'excellence autochtone sous toutes ses formes soit reconnue et s'épanouisse.

