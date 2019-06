L'équipe UMQ-Énergir relève le 1 000 kilomètres du Grand défi Pierre Lavoie 2019

MONTRÉAL, le 16 juin 2019 /CNW Telbec/ - Alors que se termine l'épreuve du 1 000 kilomètres du Grand défi Pierre Lavoie 2019, l'équipe mixte d'élues et élus de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) dresse un bilan des plus positifs de l'événement.

« Les élues et élus de l'UMQ sont fiers d'avoir joint la parole à l'action et montré l'exemple, en participant pour une cinquième année consécutive au 1 000 kilomètres du Grand défi Pierre Lavoie, avec l'appui d'Énergir. Les fonds recueillis par l'équipe grâce aux dons de citoyennes et de citoyens de partout au Québec serviront à financer des projets locaux faisant la promotion de saines habitudes de vie auprès des jeunes de quatre écoles primaires du Bas-Saint-Laurent, du Centre-du-Québec, de la Mauricie et de la Montérégie », a expliqué monsieur Michel Angers, maire de Shawinigan et capitaine de l'équipe.

Rappelons que l'équipe UMQ-Énergir était composée cette année de :

M. Michel Angers , capitaine de l'équipe et maire de Shawinigan ;

, capitaine de l'équipe et maire de ; M me Catherine Lassonde , conseillère municipale de Drummondville ;

, conseillère municipale de ; M. Marc Parent , maire de Rimouski ;

, maire de ; M. Jasmin Savard , directeur général de l'UMQ;

, directeur général de l'UMQ; M me Marie-Ève Tanguay, conseillère municipale de Saint-Amable ;

Marie-Ève Tanguay, conseillère municipale de ; M. Martin Pichette , chauffeur de l'équipe.

« Bravo aux cyclistes chevronnés qui ont relevé le Grand défi Pierre Lavoie cette année au nom de l'UMQ, ainsi qu'aux dizaines de municipalités qui ont accueilli chacune des étapes de l'épreuve du 1 000 kilomètres. Je salue également mes collègues élues et élus municipaux de partout au Québec engagés dans la promotion d'un mode de vie physiquement actif et je les invite à continuer à relayer, en tant que leaders locaux, cet important message au sein de leur communauté », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson.

« Énergir tient à féliciter les élues et élus municipaux qui ont complété le Grand défi Pierre Lavoie avec succès! Du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Montréal, ils ont pédalé et repoussé leurs limites afin de servir d'exemples à tous les Québécois et Québécoises en matière de saines habitudes de vie », a renchéri monsieur Guillaume Lefèvre, directeur, affaires publiques et gouvernementales, chez Énergir.

Deux jeunes de l'École La Lancée pédalent avec l'UMQ et Énergir à La Boucle 2019

Rappelons par ailleurs qu'hier, pour une troisième année consécutive, une équipe de cyclistes formée de membres du personnel de l'UMQ, d'employés d'Énergir et de deux jeunes de l'École La Lancée, à Montréal, a parcouru plus de 135 kilomètres, à l'occasion de La Boucle 2019, étape du 1 000 kilomètres, qui s'est tenue au Centre-du-Québec. L'Union a profité de cette épreuve pour réitérer son engagement à soutenir les jeunes du Québec grâce à son Plan municipal d'emplois.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

