SHANGHAI, 6 mai 2026 /CNW/ - Au Championnat du monde de robotique VEX 2026, cinq élèves de l'École Internationale Concordia de Shanghai ont terminé 3e au niveau mondial dans le cadre du VEX V5 Skills Challenge, marquant une étape importante pour le programme de robotique de Concordia.

Chaque année, seulement 6% environ des équipes junior VEX V5 qualifiées dans le monde se rendent au VEX Worlds, le niveau le plus élevé de la compétition robotique VEX. L'équipe de Concordia s'est non seulement qualifiée, mais elle s'est classée parmi les meilleures mondiales.

Des étudiants de Concordia (Jessica J, John D, Ethan H, Mak T, Yolanda L) avec des juges au Championnat du monde de robotique VEX 2026

Sa réussite est attribuable à des mois d'ingénierie disciplinée. L'équipe a reconstruit, retesté, codé, conduit, cassé des pièces, réparé et recommencé le cycle. La pression était plus forte qu'à l'habitude parce qu'ils avaient également remporté le Championnat APAC quelques semaines avant le VEX Worlds, laissant peu de temps pour se réinitialiser avant Saint-Louis. Au VEX Worlds, leurs efforts ont résisté à certains des programmes de robotique les plus expérimentés au monde. Pendant une partie de la compétition, Concordia s'est classé n°1 mondial.

Au-delà du classement, le VEX Worlds a été l'occasion d'échanger des idées. Dans les allées, les étudiants de Concordia ont noué des liens avec des équipes d'autres écoles pour étudier les bases de conduite, les systèmes d'admission, la logique autonome et la stratégie de jumelage. Ils ont posé des questions et partagé leurs propres points de vue.

Derrière ces tranches de vie se trouve une équipe d'éducateurs dévoués qui n'a cessé de bâtir et de soutenir le programme robotique de Concordia. De l'établissement d'un parcours de la maternelle à la terminale ou de l'encadrement à travers d'innombrables cycles de conception, de mise à l'essai et de perfectionnement, leur travail crée les conditions propices à l'épanouissement des étudiants aux niveaux les plus élevés. Ce résultat ne se résume pas à une victoire sur le terrain, mais témoigne de la force du programme et des personnes qui le rendent possible.

À propos de l'École Internationale Concordia de Shanghai

Fondée en 1998, l'École Internationale Concordia de Shanghai est une école de jour co-éducative qui offre une éducation complète de style américain aux élèves du préscolaire au secondaire. Située à Jinqiao, une communauté internationale de Pudong New Area à Shanghai, Concordia se consacre à cultiver les dons uniques et les passions de ses élèves. L'approche de Concordia met l'accent sur l'épanouissement de chaque élève dans un cheminement de croissance personnelle et scolaire, en offrant des programmes d'études novateurs, en enrichissant les activités parascolaires et en inculquant un tempérament et des valeurs solides. L'école a pour mission d'aider chaque élève à avoir un avenir brillant et prospère en excellence personnelle.

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SOURCE Concordia International School Shanghai

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