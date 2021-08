Dans le cadre du Programme communautaire de golf junior RBC, Golf Canada déploiera les programmes First Tee - Premier départ Canada et Youth on Course dans les terrains de golf publics municipaux et accessibles partout au Canada. D'ici 2023, le programme devrait rejoindre plus de 10 000 jeunes, qui, par une offre d'activités gratuites, pourront acquérir des habiletés fondamentales par le golf et jouer des parties pour 5 $ sur certains terrains d'un océan à l'autre.

À titre de fondateur de la HV3 Foundation et ambassadeur national de Youth on Course, Varner mettra son savoir-faire au service du Programme communautaire de golf junior RBC. En septembre 2021, Varner animera l'activité de lancement du programme sur un terrain de golf de la région du Grand Toronto, où des jeunes de collectivités traditionnellement négligées auront l'occasion de passer du temps avec lui, de recevoir ses conseils et de profiter d'activités sur le terrain.

« Je suis ravi de me joindre à l'Équipe RBC et de m'associer à une organisation dont je partage les valeurs, notamment celle d'offrir aux jeunes un accès abordable au sport et de participer activement à la constitution d'un bassin plus diversifié de golfeurs, explique Harold Varner III, ambassadeur de l'Équipe RBC. Mon travail auprès des jeunes m'a beaucoup appris sur les effets positifs du sport. Le sport peut ouvrir des portes et présenter des occasions qui autrement ne seraient pas possibles. C'est un véritable honneur d'être ambassadeur du Programme communautaire de golf junior RBC et de me joindre au groupe de joueurs d'élite de l'Équipe RBC. »

« RBC, qui soutient le golf depuis longtemps, est fière de lancer un programme qui contribuera à accroître la diversité et l'inclusion dans le monde du golf et de favoriser l'accès à la pratique du sport, mentionne Mary DePaoli, vice-présidente directrice et chef du marketing, RBC. Nous croyons que tous doivent avoir les mêmes chances d'exploiter pleinement leur potentiel, et nous nous réjouissons à l'idée de réaliser ce programme avec le soutien d'Harold Varner III, nouvel ambassadeur de l'Équipe RBC qui, comme nous, prend plaisir à travailler avec les jeunes. »

Outiller les jeunes est pour RBC une façon importante de concrétiser sa raison d'être - contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. Dans le cadre d'Objectif avenir RBC, l'engagement de 500 millions de dollars de la banque visant à aider les jeunes Canadiens à se préparer aux emplois de demain, 50 millions de dollars seront versés en financement ciblé d'ici 2025 afin d'offrir à 25 000 jeunes noirs, autochtones ou de couleur des moyens significatifs et transformateurs de prospérer. De plus, grâce aux tournois RBC Heritage et Omnium canadien RBC, RBC a contribué à amasser plus de 25 millions de dollars au bénéfice d'organismes caritatifs du Canada et des États-Unis.

Harold Varner III se joint aux 14 ambassadeurs canadiens, américains et étrangers d'Équipe Canada, dont les numéros 2 et 7 du classement mondial, Dustin Johnson et Brooke Henderson, qui incarnent les plus hauts niveaux d'excellence dans la pratique du golf. En plus de porter la marque RBC sur son sac de golf, Varner appuie, comme les autres membres de l'Équipe RBC, de nombreuses initiatives de la banque en matière de marketing et d'expériences offertes aux clients.

« Diversifier la clientèle du golf canadien afin qu'elle corresponde au paysage multiculturel du Canada est une priorité importante pour nous, souligne Kevin Blue, directeur en chef du sport de Golf Canada. Nous avons hâte de travailler avec RBC pour favoriser l'accès des jeunes au golf, particulièrement ceux issus de milieux défavorisés. En déployant les programmes First Tee - Premier départ Canada et Youth on Course sur les terrains de golf les plus accessibles au Canada, nous contribuerons à mettre la pratique du golf à portée de tous les jeunes Canadiens. »

