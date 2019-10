L'Équipe RBC accueille 55 athlètes canadiens d'élite dans le programme Athlètes Olympiques RBC

Le programme Athlètes Olympiques RBC est une initiative nationale de soutien aux athlètes canadiens qui facilite leur réussite lors des compétitions internationales ainsi qu'au moment de se réorienter après la carrière sportive. En plus de leur fournir un soutien financier essentiel, le programme permet aux athlètes d'acquérir une expérience professionnelle précieuse dans le cadre d'un horaire de travail flexible. Les athlètes olympiques RBC jouent également le rôle d'ambassadeurs, véhiculant auprès des collectivités du Canada les valeurs olympiques que sont le travail d'équipe, la poursuite de l'excellence, l'engagement et le leadership. Depuis son lancement en 2002, des centaines d'athlètes olympiques et paralympiques actifs ou récemment retraités ont profité du programme.

À titre de plus ancien partenaire d'Équipe Canada, RBC participe au développement du mouvement olympique depuis 1947. Par des initiatives comme le Camp des recrues RBC et le programme Athlètes Olympiques, RBC est fière de soutenir des athlètes amateurs à chaque étape de leur carrière, qu'il s'agisse de jeunes talents émergents ou de médaillés olympiques d'expérience.

« Nous sommes très heureux d'accueillir notre nouvelle cohorte d'athlètes olympiques dans la famille d'Équipe RBC, a déclaré Matt McGlynn, vice-président, Marketing de la marque, RBC. RBC est déterminée à favoriser la réussite des athlètes tant dans leur discipline que dans leur vie hors du sport, et c'est ce que vise le programme Athlètes Olympiques RBC. C'est avec fierté que RBC participe au développement du mouvement olympique au Canada et qu'elle soutiendra ses athlètes olympiques jusqu'aux Jeux de Tokyo 2020 et par la suite. »

« À mes débuts au sein de l'Équipe RBC, en 2017, j'étais heureuse de pouvoir acquérir une expérience professionnelle et utiliser le soutien financier de RBC pour combler mes lacunes de formation, témoigne Melissa Humana-Parades, athlète olympique RBC et participante aux Jeux de Tokyo 2020 et championne mondiale de volleyball de plage. Mais je me suis rapidement rendu compte que le programme fait beaucoup plus que nous soutenir financièrement et nous préparer à la vie après le sport. RBC est bien plus qu'une institution financière : elle lie et développe des collectivités. Je suis très fière de participer à ce programme. »

« RBC a été la première à croire en moi et elle m'a soutenu dès le départ dans mon rêve olympique, a souligné Pierce LePage, athlète olympique RBC et médaillé d'argent aux Jeux panaméricains. La Banque se soucie vraiment de soutenir les athlètes à chaque étape, et c'est ce que reflète le programme Athlètes Olympiques RBC. »

« Qui aurait cru que le programme Athlètes Olympiques RBC soutiendrait un planchiste ? Je suis très reconnaissant de participer à ce programme, nous dit Matt Berger, athlète olympique RBC et espoir olympique des Jeux de Tokyo 2020 en planche à roulettes. C'est exaltant d'être membre de l'Équipe RBC, qui réunit les plus grands athlètes du Canada. »

Athlètes olympiques RBC 2019-2021 :

Nom Sport Ville Aaron Brown Athlétisme Toronto (Ontario) Alanna Bray-Lougheed Canoë-kayak Oakville (Ontario) Alex Boisvert-Lacroix Patinage de vitesse Montréal (Qc) Allison Beveridge Cyclisme Calgary (Alb.) Amanda Rummery Para-athlétisme Edmonton (Alb.) Andrew Wolfe Patinage artistique Calgary (Alb.) Antoine Valois-Fortier Judo Québec (Québec) Ashley Lawrence Soccer Caledon (Ontario) Bismark Boeteng Athlétisme Toronto (Ontario) Brett Gallant Curling Charlottetown (Î.-P.-É) Brianne Jenner Hockey sur glace Oakville (Ontario) Cam Stones Bobsleigh Calgary (Alb.) Charles Phillibert-Thiboutot Athlétisme Québec (Québec) David Johnson Para-athlétisme Victoria (Colombie-Britannique) Diana Matheson Soccer Ottawa, Ontario Eleanor Harvey Escrime Hamilton (Ontario) Ellie Black Gymnastique artistique Halifax (N.-É.) Erin Latimer Ski para-alpin Toronto (Ontario) Fillah Karim Voile Vancouver (Colombie-Britannique) Gavin Smellie Athlétisme Brampton (Ontario) Haley Daniels Canoë-kayak Calgary (Alb.) Jackson Payne Gymnastique Edmonton (Alb.) Jacqueline Simoneau Natation artistique Sainte-Anne (Québec) Jennifer Abel Plongeon Montréal (Qc) Jennifer Hawkrigg Surf des neiges Toronto (Ontario) Jerome Blake Athlétisme Vancouver (Colombie-Britannique) Jill Saulnier Hockey sur glace Halifax (N.-É.) John Smythe Hockey sur gazon Vancouver (Colombie-Britannique) Justin Kripps Bobsleigh Calgary (Alb.) Kate Wright Hockey sur gazon Edmonton (Alb.) Keely Shaw Paracyclisme Midale (Sask.) Kierra Smith Natation Vancouver (Colombie-Britannique) Korey Jarvis Lutte Elliot Lake (Ontario) Kristen Kit Aviron Saint Catharines (Ontario) Liam Hickey Hockey sur luge St. John's (Terre-Neuve) Mandy Bujold Boxe Kitchener (ON) Marie-Philip Poulin Hockey sur glace Beauceville (Québec) Mark McMorris Surf des neiges Regina (Saskatchewan) Matt Berger Planche à roulettes Kamloops (C.-B.) Meaghan Mikkelson Hockey sur glace St. Albert (Alberta) Megan Lukan Rugby Barrie (Ont.) Melissa Bishop Athlétisme Eganville (Ontario) Melissa Humana-Paredes Volleyball de plage Toronto (Ontario) Michael Tayler Canoë-kayak Ottawa, Ontario Natasha Fox Lutte Saskatoon (Saskatchewan) Penny Oleksiak Natation Toronto (Ontario) Philippe Marquis Ski acrobatique Québec (Québec) Phylicia George Athlétisme Markham (ON) Pierce LePage Athlétisme Whitby (Ontario) Renata Fast Hockey sur glace Burlington (Ontario) RJ Barrett Basketball Mississauga (Ontario) Sam Effah Athlétisme Calgary (Alb.) Samantha Stewart Lutte London (Ontario) Skylar Park Taekwondo Winnipeg (MB) Tyler McGregor Hockey sur luge Forest (Ontario)

