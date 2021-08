BRONZE - Keely Shaw, paracyclisme sur piste, poursuite individuelle 3000 m C4 femmes

BRONZE - Aurélie Rivard, paranatation, 50 m libre S10 femmes

RÉCOLTE DE MÉDAILLE DEPUIS LE DÉBUT DES JEUX

Or : 0

Argent : 0

Bronze : 2

Total : 2

FAITS SAILLANTS DE LA JOURNÉE

Keely Shaw a placé la barre haute pour l'équipe de paracyclisme en mettant la main sur la première médaille du Canada des Jeux de Tokyo 2020, le bronze, à la poursuite individuelle 3000 m C4 femmes avec un record personnel de 3:48,342. Elle a tenu tête à l'Australienne Meg Lemon lors de la course pour le de bronze pour décrocher sa première médaille à ses premiers Jeux. Lors des Jeux paralympiques de Rio 2016, le paracyclisme était l'un des sports les plus prolifiques du Canada avec neuf médailles.

« Je suis très contente d'avoir réussi le chrono dont je savais être capable pendant l'affrontement pour la médaille de bronze, au moment où ça comptait le plus. Je me sentais mieux que pendant ma course de qualification et je pense que ça a paru dans ma performance. Meg était en train de me rattraper et elle m'a fait vivre la meilleure course de ma vie, particulièrement pendant les 50 derniers mètres. Je suis heureuse d'avoir tenu le coup jusqu'à la ligne d'arrivée », dit la nouvelle médaillée.

Quelques heures plus tard, l'étoile de la paranatation Aurélie Rivard a ajouté une deuxième médaille à la récolte du Canada au 50 m libre S10 femmes. La championne en titre de l'épreuve a conclu la finale en troisième place avec un temps de 28.11 secondes derrière l'athlète du RPC Anastasiia Gontar et la Néerlandaise Chantalle Zijdervel. Pour la paranageuse dont ce sont les troisièmes Jeux, il s'agit d'une sixième médaille paralympique à son palmarès qui comprend maintenant trois médailles d'or, deux d'argent et une de bronze.

« Monter sur le podium des Jeux est toujours spécial, peu importe la couleur de la médaille. Ceci dit, je n'avais pas de médaille de bronze dans ma collection, et je n'en voulais pas vraiment! Ce n'était pas une bonne course pour moi et les filles méritent l'or et l'argent. Je voulais évidemment défendre mon titre et c'est décevant, mais je m'occuperai de ça plus tard, » confie Aurélie Rivard.

Toujours à la piscine, Shelby Newkirk (Saskatoon, Sask.) et Nicholas Bennett (Parksville, C.-B.) ont inscrit un record canadien au 50 m libre S6 femmes et au 100 m papillon S14 hommes respectivement même s'ils n'ont pas réussi à accéder à la finale. Le parcours d'Alec Elliot (Kitchener, Ont.) et d'Angela Marina (Cambridge, Ont.) s'est également arrêté en qualification.

Au basketball en fauteuil roulant, les Canadiennes ont commencé le tournoi en force en l'emportant sans équivoque 73-54 sur la Grande-Bretagne. Après une première demie où elles tiraient légèrement de l'arrière, les joueuses ont créé l'égalité en troisième période avant de creuser une avance insurmontable dans les dernières minutes de jeu. Le titre de meilleure marqueuse du match pour le Canada revient à Kady Dandeneau ( Pender Island , C.-B.) avec 32 points, et un triple-double, suivie de Rosalie Lalonde ( Saint-Clet, Qc ) et d'Arinn Young (Legal, Alb.) qui ont quant à elles ajouté 20 et 12 points au tableau.

« L'important, ce ne sont pas les statistiques, c'est d'avoir gagné et je suis très contente parce que le match contre la Grande-Bretagne n'a pas été facile. Elles ont une équipe solide et c'était super. Ça me fait plaisir d'avoir autant contribué au pointage dans un match comme celui-ci. Honnêtement, c'est une belle victoire. Je remercie mes coéquipières parce qu'elles me font de l'espace. C'est vraiment un effort d'équipe », dit Dandeneau.

L'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant s'est inclinée par la marque de 50-47 devant la Grande-Bretagne lors de son premier match des Jeux. Le pointage a été serré du début à la fin, mais les Britanniques ont pris les devants en première période et n'ont jamais laissé filer leur avance. Le Canada affrontera ensuite les États-Unis jeudi.

« [C'est] notre premier match international depuis 18 mois, et je suis fier des joueurs. Le match a mal commencé et nous n'avons pas attrapé certains rebonds. Ça a donné un élan à la Grande-Bretagne. Nous avons lutté pour revenir dans le match et repris le ballon, mais nous n'avons pas réussi à convertir les dernières possessions à la fin de la troisième manche et en quatrième manche. Ça résume bien le match. Notre transition offensive et notre défense en deuxième période sont des éléments que nous voulons intégrer au match contre les Américains », dit l'entraîneur en chef Patrick Côté.

L'escrimeur en fauteuil roulant Pierre Mainville ( St-Colomban, Qc ) s'est taillé une place en huitième de finale de l'épreuve de sabre de la catégorie B avant d'être défait 15-9 par le Français Maxime Valet. Ses coéquipiers Matthieu Hébert ( Beauharnois, Qc ), Ryan Rousell ( Saskatoon, Sask. ) et Ruth Sylvie Morel ( Pincourt, Qc ) n'ont pas dépassé les qualifications de leur catégorie respective au sabre mercredi. Tous les escrimeurs seront de retour en piste cette semaine : Mainville et Rousell à l'épée, et Hébert et Morel au fleuret. Avec ses quatre athlètes, il s'agit de la plus importante délégation canadienne en escrime en fauteuil roulant de l'histoire des Jeux paralympiques.

« C'était pas mal intense comme expérience. Je pensais que la compétition serait au ralenti à cause de la covid, mais l'atmosphère était électrique. J'aurais pu faire mieux et je pense que je serai mieux préparé pour ma prochaine épreuve. J'ai hâte! », s'est exclamé Ryan Rousell dont ce sont les premiers Jeux.

Au goalball féminin, le Canada disputait son premier match contre les championnes du monde en titre, le Comité paralympique russe. À la suite d'un départ en force de leurs adversaires, les Canadiennes ont concédé la victoire avec un pointage de 5-1. « Les joueuses sont bien préparées, mais notre départ était trop lent. Quand on accorde un but 21 secondes après le début du match, c'est difficile de remonter la pente. Le Comité paralympique russe a une des meilleures équipes et ça nous mettra en confiance d'avoir réussi à marquer un but à la fin », explique l'entraîneur en chef Trent Farebrother (Castor, Alb.).

TOUS LES RÉSULTATS

