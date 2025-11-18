Le rapport indique que près de la moitié (46 %) des personnes ont pris leur retraite plus tôt que prévu pour des raisons de santé personnelle ou pour s'occuper d'un proche, alors que le nombre de centenaires a doublé au cours des 20 dernières années.

Selon un sondage, seulement 15 % des retraités ont pris leur retraite parce qu'ils avaient suffisamment épargné.

Le rapport explique comment accompagner chaque génération dans la planification financière liées à la longévité.

TORONTO, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'équipe des régimes d'épargne-retraite collective de Manuvie, une société de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, a dévoilé son Rapport sur la résilience financière et la longévité, qui offre des renseignements essentiels sur la préparation à la retraite d'une génération à l'autre. Le rapport est basé sur le cinquième sondage annuel de la société auprès des participants aux régimes de retraite et des retraités canadiens de la génération Z, des milléniaux, de la génération X et des baby-boomers. Il fournit des renseignements pratiques aux travailleurs canadiens pour les aider à aborder les perspectives à la fois excitantes et parfois intimidantes liées à une espérance de vie de plus de 100 ans et d'une retraite d'une durée de 40 ans.

Alors que les Canadiens vivent plus longtemps que jamais - l'espérance de vie ayant augmenté de près de deux ans depuis 2023 - le secteur de la planification de la retraite doit impérativement soutenir une main-d'œuvre plus diversifiée que jamais dans la préparation d'une retraite qui pourrait s'étendre sur une période de quatre décennies ou plus.

« L'espérance de vie réécrit les règles de la retraite et, à mesure que sa durée augmente, nous voyons de plus en plus de participants se demander si leurs stratégies d'épargne et de placement leur suffiront tout au long de leur retraite », a déclaré Aimee DeCamillo, Cheffe mondiale, Produits et services d'épargne-retraite, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie. « Notre mission est claire : donner aux gestionnaires de régime et aux intermédiaires financiers les connaissances et les outils nécessaires pour aider leurs participants à épargner plus tôt, à investir plus judicieusement et à prendre leur retraite en toute confiance, sécurité et dignité. Les résultats de notre sondage sur la résilience financière et l'espérance de vie vont accélérer ces efforts et permettre aux investisseurs de vivre leur vie selon leurs aspirations. »

Cette publication s'appuie sur l'engagement de longue date de Manuvie en matière de préparation à la longévité, comme en témoigne le récent lancement de l'Institut de longévité de Manuvie, une plateforme mondiale visant à promouvoir des initiatives qui aident les gens à vivre plus longtemps, en meilleure santé et avec meilleure sécurité financière.

En matière de préparation à la retraite, tout repose sur la planification

Le Rapport sur la résilience financière et la longévité 2025 révèle que la moitié des travailleurs canadiens disent toujours se sentir en retard sur leur épargne-retraite, ce qui représente une augmentation par rapport aux résultats initiaux de l'enquête en 2020. Cela souligne l'importance cruciale pour les gestionnaires de régime et les professionnels de la finance de fournir un soutien et des conseils renforcés.

« Les Canadiens peuvent et doivent se réjouir à l'idée de vivre plus longtemps et de profiter d'une retraite prolongée, leur permettant de consacrer davantage de temps de qualité à leur famille et à leur communauté », a déclaré Brett Marchand, chef, Produits et services d'épargne-retraite collective, Canada à Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie. « Nos derniers résultats nous donnent une vision claire des domaines dans lesquels les particuliers et les gestionnaires de régime ont le plus besoin de soutien. En partageant ces renseignements avec l'ensemble du secteur et en appliquant nos conclusions à notre approche de la planification, nous espérons favoriser une prise de décisions plus stratégiques, fondées sur des données, renforçant ainsi la préparation à la retraite afin que les particuliers puissent aborder cette période en toute confiance. Nous sommes fiers d'être le partenaire qui peut aider à façonner un avenir financier plus sûr ».

La retraite anticipée entraîne des ajustements du mode de vie : 62 % des personnes qui prennent leur retraite plus tôt que prévu doivent modifier leur mode de vie pour réduire leurs dépenses, contre seulement 43 % de celles qui ont pris leur retraite à la date prévue ou plus tard.

62 % des personnes qui prennent leur retraite plus tôt que prévu doivent modifier leur mode de vie pour réduire leurs dépenses, contre seulement 43 % de celles qui ont pris leur retraite à la date prévue ou plus tard. La planification permet de combler les lacunes : La majorité des personnes qui ont pris leur retraite plus tôt que prévu ont dû combler un déficit financier.

La majorité des personnes qui ont pris leur retraite plus tôt que prévu ont dû combler un déficit financier. Planifier pour réduire le stress : Les particuliers qui ont pris leur retraite à la date prévue ou plus tard sont moins stressés financièrement tout au long de leur retraite, puisque seulement 19 % des personnes interrogées ressentent plus de stress financier à la retraite qu'au cours de leur vie active.

Les différentes générations font part de leurs préoccupations en matière de préparation à la retraite

Le Rapport sur la résilience financière et la longévité révèle d'importantes différences générationnelles dans les approches de planification de la retraite. Alors que les milléniaux, la génération X et les baby-boomers ont toujours placé la retraite en tête de leurs priorités financières, la génération Z s'est montrée plus préoccupée par la gestion des dépenses quotidiennes et par l'épargne en vue de l'achat d'une propriété. Ces différences générationnelles fournissent des indications précieuses aux gestionnaires de régime et aux intermédiaires financiers qui cherchent à créer des stratégies d'engagement plus ciblées et plus efficaces.

Les différences générationnelles peuvent aider à alimenter les conversations pertinentes :

Plus on vieillit, plus on planifie : La planification de la retraite devient une priorité de plus en plus importante à mesure que les participants à l'enquête vieillissent, 49 % des baby-boomers disposant d'un régime de retraite contre seulement 26 % des milléniaux.

La planification de la retraite devient une priorité de plus en plus importante à mesure que les participants à l'enquête vieillissent, 49 % des baby-boomers disposant d'un régime de retraite contre seulement 26 % des milléniaux. Le fossé de la confiance : La génération Z est la génération la moins confiante sur le plan financier, 48 % d'entre eux estimant que leurs finances sont passables ou mauvaises, contre 40 % pour les milléniaux, la génération X et les baby-boomers.

La génération Z est la génération la moins confiante sur le plan financier, 48 % d'entre eux estimant que leurs finances sont passables ou mauvaises, contre 40 % pour les milléniaux, la génération X et les baby-boomers. L'inflation, une préoccupation pour tous : Pour la génération Z, les milléniaux, la génération X et les baby-boomers, l'inflation reste une préoccupation persistante. Au moins 50 % des personnes interrogées de chaque cohorte se disent préoccupées par l'inflation et le coût de la vie.

Faciliter la compréhension de la planification de la retraite des Canadiens

Alors que les Canadiens naviguent dans le processus de planification de la retraite, les conclusions et les observations du Rapport sur la résilience financière et la longévité 2025 visent à équiper les gestionnaires de régime avec ce qu'ils ont besoin pour rendre les considérations de planification complexes plus accessibles aux participants. Faciliter la compréhension peut rendre les relations entre participants et gestionnaires plus efficaces et faciliter le processus de planification. L'enquête propose plusieurs moyens d'aider à la compréhension et d'apporter plus de clarté aux Canadiens :

Rendez cela amusant - Suscitez l'intérêt des jeunes générations en transformant la planification de la retraite en expériences interactives qui permettent de visualiser les résultats et de démontrer les effets des décisions financières prises tôt dans la vie.

- Suscitez l'intérêt des jeunes générations en transformant la planification de la retraite en expériences interactives qui permettent de visualiser les résultats et de démontrer les effets des décisions financières prises tôt dans la vie. Formation ciblée en fonction de l'âge - Remplacez les séances générales sur la retraite par des réunions en petits groupes démographiques spécifiques où les participants peuvent échanger avec des pairs confrontés à des défis similaires. Les personnes se sentent souvent plus à l'aise pour poser des questions dans des groupes plus restreints, et ils sont plus enclins à s'intéresser à des contenus qui traitent directement de leur situation.

- Remplacez les séances générales sur la retraite par des réunions en petits groupes démographiques spécifiques où les participants peuvent échanger avec des pairs confrontés à des défis similaires. Les personnes se sentent souvent plus à l'aise pour poser des questions dans des groupes plus restreints, et ils sont plus enclins à s'intéresser à des contenus qui traitent directement de leur situation. Témoignages vidéo - Les histoires personnelles sont un moyen efficace de créer des liens, car elles rendent les sujets plus faciles à comprendre. Envisagez de commencer vos réunions de formation par une courte vidéo d'une personne évoquant les défis auxquels elle a été confrontée et les mesures qu'elle a prises pour les surmonter.

Pour en savoir plus sur la façon dont les Produits et services d'épargne-retraite, Monde de Manuvie soutiennent les promoteurs de régime et les participants et pour consulter les résultats complets du rapport, veuillez visiter le site.

Méthodologie

Le sondage en ligne de cette année a été mené en anglais et en français. Il comprenait deux échantillons de participants provenant du panel de recherche d'Angus Reid : des employés canadiens et des retraités canadiens. L'échantillon d'employés canadiens comprenait 1 680 Canadiens âgés de 18 ans et plus qui avaient un emploi et qui cotisaient au régime de retraite de leur employeur. Le sondage pour cet échantillon a été mené du 1er au 16 mai 2025 et sa durée moyenne était d'environ 19 minutes par personne sondée. L'échantillon représentant des retraités canadiens comprenait 514 personnes. Le sondage pour cet échantillon a été mené du 1er au 16 mai 2025 et sa durée moyenne était d'environ 19 minutes par personne sondée. Tous les tests statistiques sont réalisés à un seuil de signification de 0,95. Les pourcentages indiqués dans les tableaux et les graphiques peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement des données ou de l'exclusion de catégories. Le sondage 2025 sur la résilience financière et la longévité a été commandé par Manuvie et Manuvie John Hancock Retirement et réalisé par Edelman DXI. Manuvie n'est pas affiliée à Edelman DXI et les deux parties déclinent toute responsabilité à l'égard des obligations de l'autre partie. Le contenu de cet article est présenté à titre indicatif seulement et ne doit pas être considéré comme des conseils d'ordre juridique, financier ou fiscal donnés visant un cas précis. Toute personne ayant pris connaissance des renseignements indiqués ici doit s'assurer qu'ils conviennent à sa situation en demandant l'avis d'un spécialiste.

