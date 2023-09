CALGARY, AB, le 10 sept. 2023 /CNW/ - L'équipe de l'Irlande a remporté le premier prix de la Coupe des Nations BMO 2023, la compétition annuelle de sauts d'obstacles par équipe de renommée mondiale de Spruce Meadows.

L’équipe de l’Irlande remporte la Coupe des Nations BMO 2023 aux Masters de Spruce Meadows (Groupe CNW/BMO Groupe Financier)

Sept des meilleures équipes de sauts d'obstacles au monde, chacune composée de quatre membres (à l'exception de la Belgique qui a concouru avec trois membres d'équipe) sélectionnés par leur fédération nationale, ont concouru pour le prestigieux titre du championnat. Le parcours, qui a été conçu par le Vénézuélien Leopoldo Palacios, concepteur de parcours olympiques, comportait 12 obstacles (15 épreuves de saut) couvrant 520 mètres

« BMO est ravi de revenir à Spruce Meadows pour faire partie de cet événement de sauts d'obstacles passionnant mettant en vedette les meilleurs cavaliers équestres du monde, a déclaré Scott Brison, délégué du conseil, Gestion de patrimoine, BMO. Nous sommes fiers d'être un commanditaire de longue date de la Coupe des Nations BMO, qui représente notre mission continue de soutenir les sports au Canada et de montrer notre admiration à tous les athlètes talentueux du pays. Nous tenons à féliciter l'Irlande pour sa victoire cette année, et nous remercions Spruce Meadows, la famille Southern et les nombreux fans, d'Alberta et d'ailleurs, qui ont manifesté leur soutien cette année. »

Ce fut une belle finale pour l'Irlande, dont les coureurs Bertram Allen, Conor Swail, Daniel Coyle et Denis Lynch étaient dirigés par le chef d'équipe Michael Blake.

Résultats finaux

Irlande Allemagne Canada Grande-Bretagne Belgique États-Unis Suède

À propos de la Coupe des Nations

La Coupe des Nations BMO est la seule compétition dans laquelle les nations sont représentées par des équipes sélectionnées. Les équipes des pays participants peuvent être composées de trois ou quatre coureurs et sont dirigées par un chef d'équipe. Chaque membre de chaque équipe saute un tour et les trois meilleurs scores de chaque équipe sont additionnés pour un total de premier tour.

Les six meilleures équipes reviennent dans l'ordre inverse du classement pour sauter le même parcours au deuxième tour. Encore une fois, les trois meilleurs scores de chaque équipe sont ajoutés au total du premier tour pour déterminer le gagnant final. En cas d'égalité des pénalités pour la première place, le chef d'équipe choisit un seul membre de l'équipe pour sauter.

SOURCE BMO Groupe Financier

