L'équipe de direction se porte acquéreur du groupe pharmaceutique multinational Duchesnay, basé au Québec

« C'est tout un honneur et un grand privilège de prendre la barre de ce groupe de sociétés pharmaceutiques et d'assurer la pérennité de leur succès en travaillant aux côtés des membres de notre équipe de direction dynamique qui sont aussi copropriétaires », affirme Éric Gervais. « Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à offrir des médicaments innovants et abordables qui feront une différence dans la vie des patients, tant en Amérique du Nord qu'à l'étranger. »

L'équipe de nouveaux propriétaires, formée par les membres de la direction, s'engagent à maintenir les valeurs et la vision de l'entreprise, ainsi que sa tradition d'excellence, d'innovation, d'intégrité et de collaboration. Tous sont engagés à poursuivre les activités de responsabilité sociale de l'entreprise et à maintenir le développement d'un riche portefeuille de nouveaux traitements prometteurs dans des domaines thérapeutiques importants. Le groupe entend générer une croissance significative de ses activités dans l'avenir.

L'opération de transfert de propriété a été rendue possible grâce à la participation et à l'aide de la BDC, la Banque de développement du Canada. « À titre de banque des entrepreneurs canadiens, la BDC est très heureuse d'appuyer cette transformation chez Duchesnay. Celle-ci contribuera à propulser l'entreprise vers de nouveaux sommets en matière de succès », a déclaré Mark Ohannessian, directeur, Capital de croissance et transfert d'entreprise à la BDC.

« Nous sommes impressionnés par la vision d'avenir des nouveaux propriétaires et par le potentiel de croissance que présente Duchesnay. Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans ce nouveau chapitre », a ajouté Krystel Durocher, directrice, Financement corporatif à la BDC, à Montréal.

À propos de Duchesnay, Médunik et Analog Pharma

Le siège social de la multinationale Duchesnay et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le groupe est constitué de cinq sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Le groupe d'entreprises comprend : Duchesnay, basée au Canada, et Duchesnay USA, toutes deux dédiées à la santé des femmes ; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares aux patients canadiens et américains; ainsi qu'Analog Pharma, une société américaine de médicaments génériques, avec une spécialisation dans les médicaments orphelins. Depuis son usine de fabrication à la fine pointe de la technologie, Duchesnay peut exporter ses traitements innovants dans plus de 50 pays.

À travers leur recherche et développement ainsi que par le biais de partenariats exclusifs, Duchesnay et Médunik offrent des traitements novateurs pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares. Le groupe d'entreprises tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive et un environnement de travail flexible. Il est profondément engagé envers la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives. Pour de plus amples informations, visitez duchesnay.com, medunik.com et analogpharma.com.

À propos de BDC

BDC est la banque des entrepreneur.es canadien.nes. Elle offre un accès à du financement ainsi que des services-conseils afin d'aider les entreprises canadiennes à croître et à réussir. BDC Capital, sa division d'investissement, propose une vaste gamme de solutions de capital et de financement personnalisé. Depuis plus de 75 ans, BDC a pour objectif de soutenir les propriétaires d'entreprises de tous les secteurs et à toutes les étapes de leur croissance. Pour en savoir davantage et pour consulter gratuitement plus de 1 000 outils, articles et histoires, visitez bdc.ca.

SOURCE Duchesnay inc.

Renseignements: Contact pour les médias : Sabrina Sévigny, Capital-Image, pour Duchesnay, [email protected], Tél. : 514-991-4148; BDC, Relations avec les médias, [email protected], Tél. : 1-844-625-8321