L'équipe de Belgique remporte la Coupe des nations BMO 2019 à Spruce Meadows

« Nous sommes fiers de soutenir le sport équestre au Canada aux côtés d'excellents partenaires comme la famille Southern, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. Une fois de plus, la Coupe des nations BMO a donné lieu à une compétition de sauts d'obstacles en équipe de calibre mondial, et les dix équipes ont offert une performance remarquable. Au nom de BMO, merci à la communauté passionnée du sport équestre et aux dizaines de milliers de fans qui sont venus appuyer l'événement de cette année. »

Ce fut une belle finale pour la Belgique. Les membres de l'équipe Pieter Clemens, Olivier Philippaerts, Francois Jr Mathy et Yves Vanderhasselt ont réalisé une performance de premier ordre, cumulant un total de neuf fautes, devant l'équipe du Canada, qui a terminé en deuxième place.

Résultats finaux

Équipe de Belgique Équipe du Canada Équipe d' Irlande Équipe de Suède Équipe du Mexique Équipe de France Équipe d'Italie Équipe des États-Unis Équipe des Pays-Bas Équipe d'Allemagne

À propos de la Coupe des nations BMO

La Coupe des nations BMO est la seule compétition dans laquelle les nations sont représentées par des équipes sélectionnées. Les équipes des pays participants peuvent être composées de trois ou quatre coureurs et sont dirigées par un chef d'équipe. Chaque membre de chaque équipe saute un tour sur un parcours de 12 obstacles. Les trois meilleurs scores de chaque équipe sont additionnés pour un total de premier tour.

Les six meilleures équipes reviennent dans l'ordre inverse du classement pour sauter le même parcours au deuxième tour. Encore une fois, les trois meilleurs scores de chaque équipe sont ajoutés au total du premier tour pour déterminer le gagnant final. En cas d'égalité des pénalités pour la première place, le chef d'équipe choisit un seul membre de l'équipe pour sauter.

BMO et le sport équestre

Comptant parmi les commanditaires fondateurs de Spruce Meadows, BMO Groupe financier soutient depuis longtemps le sport équestre au Canada. Pour la 43e année, BMO commandite la Coupe des nations BMO, qui a lieu à Spruce Meadows et accueille les meilleures équipes de saut d'obstacles du monde au Canada. De plus, BMO commandite aussi avec fierté Ian Millar, membre de l'équipe équestre canadienne et détenteur d'un record olympique, depuis plus de 25 ans.

