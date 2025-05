OTTAWA, ON, le 2 mai 2025 /CNW/ - La GRC est fière de contribuer à la lutte internationale contre le trafic de drogue en offrant son soutien au Service de police de Vancouver dans le cadre de son enquête sur Cody Casey, un fugitif bien connu de la Colombie-Britannique qui était recherché pour production de fentanyl et plusieurs infractions liées au trafic de drogue.

En octobre 2024, Casey a été arrêté en Oman et, le 24 avril 2025, il a été extradé vers la Colombie-Britannique, où il a été placé en détention.

Casey doit répondre de 17 chefs d'accusation pour des infractions liées à la drogue et aux armes à feu qui remontent à 2020. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à 5 000 000 $.

En mai 2023, Casey figurait au troisième rang des personnes les plus recherchées au Canada dans le cadre du Programme Bolo, qui offrait une récompense de 100 000 $ à quiconque fournirait de l'information pouvant mener à l'arrestation de Casey.

Au cours des 30 derniers mois, la GRC a collaboré étroitement avec les autorités du Canada et d'autres pays pour suivre ce fugitif des Caraïbes à Oman, par l'intermédiaire de son Équipe de Soutien d'Appréhension de Fugitifs (ESAF) d'INTERPOL Ottawa. La Police royale d'Oman a arrêté Casey en raison d'infractions commises en Oman et de la notice rouge d'INTERPOL non exécutée au Canada.

La capture de Casey est une preuve du rôle important que la Police fédérale de la GRC joue dans la lutte contre le fentanyl.

L'équipe ESAF démontre que la GRC appuie ses partenaires policiers à l'étranger tout en mettant des outils policiers novateurs au service de la population canadienne. L'équipe recherche les fugitifs les plus importants pour le Canada et les autres pays membres d'INTERPOL.

Cette équipe de la Police fédérale fournit un apport précieux à la communauté canadienne et internationale chargée de l'application de la loi. Ses partenariats et les renseignements qu'elle obtient de partout dans le monde lui permettent d'offrir du soutien aux partenaires canadiens qui n'auraient autrement pas la capacité d'accéder à un tel réseau.

« Après plus de deux ans en cavale, l'important trafiquant de fentanyl Cody Casey est maintenant derrière les barreaux, grâce au travail acharné et coordonné du Service de police de Vancouver, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Police royale d'Oman. Cette opération démontre notre engagement inébranlable envers la sécurité publique et prouve que peu importe jusqu'où les fugitifs iront pour se cacher, et quelle que soit la durée de leur fuite, nous les trouverons. Le Service de police de Vancouver et la Gendarmerie royale du Canada continueront de travailler sans relâche avec leurs partenaires policiers à l'étranger pour mettre les criminels dangereux sous les verrous et les traduire en justice. » - Liam Price, directeur général, Services spéciaux internationaux

Lien: https://grc.ca/fr/nouvelles/2025/05/lequipe-dinterpol-ottawa-grc-participe-larrestation-et-lextradition-dun-trafiquant-fentanyl

Liens connexes

Communiqué du Service de police de Vancouver (Disponible en anglais seulement)

Communiqué de la Royal Oman Police (Disponible en anglais seul, ement)

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

Renseignements: Relations avec les médias de la GRC, 613-843-5999, [email protected]