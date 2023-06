MONTRÉAL, le 20 juin 2023 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui que cette année encore, elle est heureuse d'être le partenaire officiel de la 27e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau, qui aura lieu du 1er au 7 juillet 2023. Pendant sept jours, des cyclistes de partout au Québec pédaleront sur l'un des 11 parcours pour une cause qui leur tient à cœur : celle des enfants atteints de cancer au Québec. Au total, 1 128 participants seront impliqués dans cette collecte de fonds sans pareille, un véritable record!

Plus grande levée de fonds de la Fondation Charles-Bruneau, dont la mission est de financer d'importants projets de recherche en hémato-oncologie pédiatrique. Depuis le premier Tour en 1996, près de 44 millions de dollars ont été amassés pour la Fondation dans le cadre de cet événement. La Banque CIBC a remis à elle seule, depuis sa première implication en 2006, pas moins de 10 millions de dollars!

« À la Banque CIBC, nous sommes fiers d'être le partenaire principal de ce défi cycliste et d'appuyer la Fondation Charles-Bruneau pour une 17e année. Le Tour occupe une place particulière dans le cœur du personnel de la Banque CIBC », explique Rosa Trunzo, première vice-présidente et chef régional, Région du Québec, Services bancaires personnels, CIBC. « Notre objectif est de créer un avenir où personne n'aura à craindre un diagnostic de cancer; nous roulons pour que les enfants atteints d'un cancer puissent se concentrer sur leurs rêves et non sur leur diagnostic. Je salue d'ailleurs tous ceux et celles qui seront du Tour cette année, que ce soit les 769 cyclistes sur place, les 200 bénévoles ou encore tous les donateurs qui participeront à leur manière. »

Tout au long de l'événement, chaque cycliste est symboliquement jumelé à un enfant qui est confronté à un diagnostic de cancer ou en rémission d'un cancer. Ainsi, chaque cycliste porte fièrement près du cœur, un macaron avec la photo de l'enfant qu'il aura l'occasion de rencontrer durant l'événement. En tout, près de 60 enfants sont jumelés à des cyclistes et de ces derniers, six sont héros d'un parcours. Charles, Olivia, Malik, Alyah, Mia et Victoria accompagneront les cyclistes de tous les parcours afin de les motiver, tant dans leur collecte de fonds qu'avec les kilomètres à parcourir.

Actuellement, plus de 2 000 enfants vivent avec un cancer au Québec et près de de 300 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Ils doivent absolument recevoir des soins de qualité en temps opportun. Le cancer est la principale cause de décès attribuable à la maladie chez les enfants de 0 à 18 ans; il frappe un enfant sur 400 avant l'âge de 15 ans. Le taux de guérison des principaux types de cancer est passé de 30 % en 1980 à plus de 80 % aujourd'hui.

La recherche financée par la Fondation Charles-Bruneau vient en aide aux enfants du Québec atteint d'un cancer. Ses répercussions dépassent les frontières québécoises et permettent aux enfants de partout au Canada et dans le monde d'avoir les meilleures chances de guérison.

La Banque CIBC impliquée dans la collecte de fonds pour la recherche sur le cancer

Très impliquée au sein des communautés, la Banque CIBC appuie depuis plusieurs années la cause de la recherche sur le cancer, que ce soit avec le Tour CIBC Charles-Bruneau ou encore la Course à la vie CIBC. La Banque CIBC investit dans des organismes qui offrent des programmes de recherche, de traitement, de dépistage, de diagnostic, de bien-être, de survie et de soutien aux patients atteints du cancer.

Pour faire un don

Le grand public peut manifester son appui envers les enfants atteints de cancer en encourageant les cyclistes à l'aide d'un don en visitant le https://www.tourccb.ca/faire-un-don/.

De plus, le Grand tirage du Tour est de retour encore cette année. En plus de donner la chance de remporter plusieurs prix intéressants dont un forfait Air Canada d'une valeur de 7 600 $, chaque billet vendu ajoute 10 $ à la collecte de dons d'un participant.

Comment se procurer des billets :

En ligne à tourccb.ca/tirage Par téléphone au (514) 256-0404 | Sans frais : 1-877-256-0404 Dans les centres bancaires CIBC participants (du 5 avril au 30 juin 2023 exclusivement) Au bureau de la Fondation (4515, rue de Rouen à Montréal. Sur rendez-vous seulement)

Le tirage se fera le 9 juillet 2023.

Pour suivre les cyclistes durant le Tour

Le public est invité à suivre les cyclistes en consultant le https://www.tourccb.ca/ et en visitant les plateformes Facebook, Twitter, Instagram (#TourCCB #enfancesanscancer) et YouTube de la Fondation.

