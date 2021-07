L'équipe canadienne féminine de volleyball assis sera des Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo

L'équipe est composée des onze joueuses qui ont décroché la médaille de bronze lors des Jeux parapanaméricains de Lima 2019. Huit d'entre elles ont également participé aux Jeux paralympiques de Rio 2016 il y a cinq ans. Il s'agit de : Angelena Dolezar, Danielle Ellis, Jennifer Oakes, Heidi Peters, Amber Skyrpan, Felicia Voss-Shafiq, Jolan Wong et Katelyn Wright. Le Canada s'était alors classé au septième rang. Trois joueuses font leurs débuts paralympiques. Il s'agit de : Anne Fergusson, Julie Kozun et Payden Vair .

« Je suis très reconnaissante de faire partie du programme de volleyball assis du Canada qui s'en va à Tokyo 2020 pour nos deuxièmes Jeux paralympiques! Je suis très fière de chacune de nos joueuses qui travaillent fort depuis cinq ans, et j'ai hâte de jouer contre les meilleures équipes au monde pour leur montrer de quel bois les Canadiennes se chauffent. Nous sommes prêtes à nous battre! », s'est exclamée la capitaine Danielle Ellis.

C'est une victoire au tournoi de qualification de la dernière chance qui a permis aux Canadiennes de s'assurer une place pour la compétition paralympique de volleyball assis féminin. Le tournoi était présenté en février 2020 à Halifax. L'équipe avait alors vaincu quatre autres pays pour mettre la main sur le dernier laissez-passer pour Tokyo. Il s'agit de la deuxième présence consécutive du Canada aux Jeux depuis l'entrée de l'épreuve féminine de volleyball assis au programme paralympique à l'occasion des Jeux de Rio 2016.

« L'attente pour ces Jeux a été bien plus longue et très différente, mais malgré les circonstances particulières de la dernière année, et des quatre précédentes, nous avons quand même trouvé le moyen de nous améliorer un plus plus chaque jour. Je suis impatiente de jouer et de représenter le Canada avec mes fantastiques coéquipières. Notre équipe commence à peine à révéler toute la puissance dont elle est capable, et je suis prête à montrer au monde entier à quel point nous avons progressé! », ajoute Heidi Peters.

Le Canada occupe présentement le cinquième rang du classement mondial et retrouvera sept autres pays sur le terrain : les États-Unis, la Chine, l'Italie, le Brésil, le Rwanda, le Japon et le RPC. Les groupes du tournoi à la ronde et l'horaire des matchs n'ont pas encore été confirmés. La compétition de volleyball assis se déroule du 27 août au 5 septembre.

« Je ne pourrais pas être plus fière d'être l'entraîneuse d'un groupe d'athlètes aussi fortes et résilientes qui n'ont jamais arrêté de s'améliorer malgré l'incertitude de la dernière année. Depuis le début de la période quadriennale, leur ardeur au travail n'a jamais fait défaut et ceci nous vaut la chance de se mesurer aux meilleures au monde à Tokyo. Depuis nos débuts paralympiques à Rio en 2016, nous avons fait des pas de géants et nous avons hâte de montrer nos progrès le mois prochain », ajoute l'entraîneuse en chef de l'équipe féminine de volleyball assis, Nicole Ban.

Il y a un tournoi de volleyball assis aux Jeux paralympiques depuis 1980, mais le tournoi féminin n'a été ajouté qu'en 2004. Les Jeux de Rio 2016 sont les premiers auxquels le Canada s'est qualifié grâce à l'équipe féminine qui s'est classée au septième rang à l'issue du tournoi.

De 1976 à 2000, il y avait un tournoi de volleyball debout, une autre version du paravolleyball, mais seulement pour les hommes. Le Canada n'est jamais monté sur le podium en volleyball assis, mais il a décroché une médaille d'argent dans sa version debout en l'an 2000.

Avec sa sixième place au tournoi de qualification de la dernière chance le mois dernier, l'équipe masculine n'a pas réussi à se qualifier pour Tokyo.

« C'est un groupe d'athlètes remarquables et je suis très heureuse de leur souhaiter la bienvenue dans l'équipe paralympique canadienne. L'équipe a travaillé extrêmement fort pour se qualifier pour la deuxième fois de suite pour les Jeux paralympiques et consolider sa position parmi les meilleures au monde. J'ai hâte de les encourager à Tokyo! », dit Stephanie Dixon, chef de mission de l'équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020.

L'ÉQUIPE DE VOLLEYBALL ASSIS DES JEUX PARALYMPIQUES DE 2020 À TOKYO

Angelena Dolezar - St. Albert, Alb.

Danielle Ellis - White Rock, C.-B.

Anne Fergusson - Carleton Place, Ont.

Julie Kozun - Melfort, Sask.

Jennifer Oakes - Calgary, Alb.

Heidi Peters - Neerlandia, Alb.

Amber Skyrpan - Wandering River, Alb.

Payden Vair - Cardston, Alb.

Felicia Voss-Shafiq - Burnaby, C.-B.

Jolan Wong - Vermilion, Alb.

Katelyn Wright - Edmonton, Alb.



Les Jeux paralympiques reportés de Tokyo 2020 se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021 au Japon. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux, et partout au pays, le public canadien aura la possibilité de suivre l'action en direct, grâce à la couverture du Consortium médiatique paralympique canadien, y compris les partenaires de diffusion CBC/Radio-Canada, AMI et Sportsnet et les partenaires numériques Twitter, Facebook et MXZN.

CLIQUEZ ICI pour voir la liste complète des athlètes nommés dans l'Équipe paralympique canadienne. Le Comité paralympique canadien publiera la liste officielle de l'équipe qui se rendra aux Jeux, plus tard, cet été.

