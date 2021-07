Le quadruple champion du monde Stefan Daniel (Calgary, Alb.) est entré dans l'histoire lors des Jeux paralympiques de Rio 2016, il y a cinq ans, en devenant le premier Canadien à gagner une médaille en paratriathlon lorsque le sport a fait son entrée au programme paralympique. L'athlète de 24 ans a décroché une médaille d'argent chez les hommes dans la catégorie PTS5. Depuis Rio, Daniel est l'athlète le plus dominant de sa catégorie, ayant remporté trois titres mondiaux d'affilée entre 2017 et 2019.

« Je suis très heureux d'avoir été nommé à ma deuxième équipe paralympique », déclare Daniel. « Je pense que je suis un athlète beaucoup plus mûr et expérimenté aujourd'hui que je ne l'étais à Rio. Cela fait cinq ans que je travaille avec ardeur afin de me préparer pour Tokyo et je vais tout donner dans le but de rapporter une médaille au Canada. »

Kamylle Frenette (Dieppe, N.-B.) s'est qualifiée pour ses premiers Jeux paralympiques à l'épreuve féminine dans la catégorie PTS5. Même si elle s'entraîne et participe à des triathlons depuis près de 10 sans, ce n'est que récemment que Frenette a rejoint le monde du paratriathlon, ayant fait ses débuts internationaux au sein de l'équipe canadienne en 2018. Lorsqu'elle ne participe pas à des entraînements ou des compétitions, Frenette poursuit des études en pharmacie. Cette athlète de 25 ans a terminé quatrième aux Championnats du monde de 2018 et de 2019.

« Si quelqu'un m'avait dit, il y a quatre ans, que je prendrais le départ de la compétition aux Jeux paralympiques de Tokyo, je ne l'aurais jamais cru », affirme Frenette. « Ces quatre dernières années ont été une occasion incroyable de croissance pour moi, tant au niveau sportif qu'au niveau personnel. En effet, après avoir été dans le déni au sujet de mon handicap, aujourd'hui, je l'accepte pleinement et je peux même dire que j'aime mon "petit pied". Cette occasion, qui m'est offerte, de concourir et de me mesurer à autant d'athlètes exceptionnels au mois d'août m'emplit d'humilité! »

Jessica Tuomela (Sault Ste. Marie, Ont.) sera de retour aux Jeux paralympiques après une absence de 13 ans. Tuomela, 37 ans, faisait partie de l'équipe canadienne de paranatation aux Jeux de Sydney 2000, d'Athènes 2004 et de Beijing 2008. Elle avait obtenu une médaille d'argent aux Jeux de Sydney 2000. Neuf ans après avoir pris une pause de la compétition, Tuomela a fait un retour sur la scène internationale, mais cette fois-ci dans le sport du paratriathlon. Elle concourra dans la catégorie des athlètes ayant une déficience visuelle (PTVI) en compagnie de sa guide Marianne Hogan (Montréal, QC), 31 ans, qui en sera à sa première participation aux Jeux paralympiques. La paire concourt ensemble depuis 2019, année où elle s'est démarquée sur la scène internationale, ayant remporté l'or à la Coupe du monde de paratriathlon à Tokyo juste avant de rafler la médaille de bronze aux Championnats du monde.

« Aller aux Jeux paralympiques une fois est un exploit assez incroyable en lui-même. C'est quelque chose que la plupart des gens n'ont pas la possibilité de faire. Une quatrième participation, et cette fois-ci dans un sport diffèrent, est assez irréelle », indique Tuomela. « Représenter le Canada est un immense privilège, et non un droit. Je suis enchantée à l'idée de porter l'unifolié encore une fois sur la scène internationale. »

L'équipe canadienne de paratriathlon a effectué un retour triomphant sur la scène internationale à sa première compétition en plus d'un an à la suite de l'annulation des événements en raison de la COVID-19. Daniel a enlevé la médaille d'or, alors que Frenette a mis la main sur le bronze, de même que Tuomela et Hogan, à un événement de la Coupe du monde à A Coruna, en Espagne.

À Tokyo, les épreuves de paratriathlon se dérouleront les 28 et 29 août. Tuomela et Hogan prendront le départ le premier jour, tandis que Daniel et Frenette concourront au jour deux.

« C'est un groupe composé d'athlètes exceptionnellement talentueux et résilients qui n'ont jamais dévié de leur objectif, soit de se qualifier pour représenter le Canada aux Jeux paralympiques, mais aussi de se rendre à Tokyo et obtenir des podiums », indique Carolyn Murray, une olympienne des Jeux de 2008 qui voit au développement du programme de paratriathlon canadien depuis 2014. « Ces athlètes sont prêts à représenter leur pays avec fierté, à réaliser des performances inspirantes, à être de véritables modèles et à partager les succès de tous les athlètes et entraîneurs d'Équipe Canada en août. »

À Tokyo, le paratriathlon sera disputé pour la deuxième fois aux Jeux paralympiques, ayant été ajouté au programme en 2016. Les athlètes concourent dans trois disciplines, soit la natation (750 m), le cyclisme (20 km) et la course à pied (5 km), et dans l'une des catégories suivantes : déficience visuelle, debout et fauteuil roulant sur la base de leur classification.

« Je souhaite la plus chaleureuse bienvenue au sein d'Équipe Canada à nos merveilleux paratriathlètes Stefan, Kamylle, Jessica, et Marianne », déclare Stephanie Dixon, chef de mission, Équipe paralympique de Tokyo 2020. « Le paratriathlon est un nouveau sport paralympique, car il ne figure que pour la deuxième fois au programme des Jeux, et c'était formidable de voir ces extraordinaires athlètes remporter du succès au cours des dernières années, alors que le sport continue de croître. Ce sera un plaisir d'encourager chacun d'eux à Tokyo! »

ÉQUIPE DE TRIATHLON DES JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020 :

Stefan Daniel - PTS5 - Calgary, Alb.

Kamylle Frenette - PTS5 - Dieppe, N.-B.

Marianne Hogan - Guide de Jessica Tuomela - Montréal, QC

Jessica Tuomela - PTVI - Sault Ste. Marie, Ont.

Les Jeux paralympiques reportés de Tokyo 2020 se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021 au Japon. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux, et partout au pays, le public canadien aura la possibilité de suivre l'action en direct, grâce à la couverture du Consortium médiatique paralympique canadien, y compris les partenaires de diffusion CBC/Radio-Canada, AMI et Sportsnet et les partenaires numériques Twitter, Facebook et MXZN.

CLIQUEZ ICI pour voir la liste complète des athlètes nommés dans l'Équipe paralympique canadienne. Le Comité paralympique canadien publiera la liste officielle de l'équipe qui se rendra aux Jeux, plus tard, cet été.

