L'ÉQUIPE BOCUSE D'OR CANADA 100% ITHQ, LAURÉATE DU PRIX DU RAYONNEMENT DE LA CULTURE CULINAIRE AUX LAURIERS DE LA GASTRONOMIE QUÉBÉCOISE 2023

MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) a le grand plaisir de féliciter l'équipe canadienne Bocuse d'Or 100% ITHQ qui a reçu, le 29 mai dernier, le prix du Rayonnement de la culture culinaire lors des Lauriers de la gastronomie québécoise 2023.

De gauche à droite: Gilles Herzog, Samuel Sirois et Léandre Legault-Vigneau Crédits photo: Les Lauriers de la gastronomie québécoise (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec)

Composée des professeurs Samuel Sirois (candidat) et Gilles Herzog (entraîneur) ainsi que du diplômé Léandre Legault-Vigneau (commis), la délégation ithquoise a ravi le deuxième rang lors de la sélection des Amériques qui s'est tenue au Chili à l'été 2022, puis a hissé le Canada au onzième rang du classement de la grande finale du Bocuse d'Or en janvier 2023. Leur participation aux différentes épreuves de la prestigieuse compétition culinaire a ainsi constitué une occasion unique de promouvoir, au niveau international, l'art culinaire québécois et canadien ainsi que les produits des terroirs d'ici.

« Je suis si fière de nos talents ITHQ qui se sont taillé une place de choix parmi les chefs les plus doués au monde en mettant en valeur l'identité culinaire québécoise et canadienne ainsi que notre savoir-faire gastronomique. Avec le prix du Rayonnement de la culture culinaire, les Lauriers de la gastronomie récompensent le succès de Samuel, Gilles et Léandre qui n'ont cessé de faire briller notre patrimoine gastronomique sur la scène internationale », a déclaré l'honorable Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ.

« Félicitations également au chef pâtissier du Restaurant de l'ITHQ, Éric Champagne, finaliste dans la catégorie Chef.fe patissier.e de l'année. Une nomination tellement méritée! Sa créativité et son talent nous renversent chaque jour! Éric est un atout précieux à notre équipe. Mention spéciale à notre diplômé Léandre Legault-Vigneau qui concourrait également dans la catégorie Révélation de l'année. Avec Léandre, la relève est assurée! », a ajouté Liza Frulla.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la gastronomie et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles et deux restaurants d'application pédagogique, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi du perfectionnement aux professionnels, des services-conseils aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public.

