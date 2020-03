L'équipe Bell multiplie les efforts pour aider les Canadiens durant la situation relative à la COVID-19

Investissement dans la capacité améliorée du réseau et soutien aux services essentiels

Les équipes d'installation, de service et de réparation de Bell permettent à nos clients de rester en contact; certains magasins Bell restent ouverts pour fournir du soutien urgent à la clientèle

Allégement de la facturation et de l'utilisation pour les clients, y compris l'accès à Internet, l'itinérance mobile et le visionnement télévisé gratuit

MONTRÉAL, le 18 mars 2020 /CNW Telbec/ - En tant que principal fournisseur de communications du Canada, Bell s'efforce de permettre à ses clients consommateurs, ses clients commerciaux et ses clients gouvernementaux de rester en contact et informés pendant que le pays réagit collectivement à la situation de la COVID-19.

« Alors que le Canada traverse la crise de la COVID-19, l'équipe de Bell continue de servir nos clients et permet à notre pays de rester en contact. Je remercie les membres de notre équipe dans chaque région alors que nous nous efforçons à livrer nos services aux consommateurs, aux entreprises, aux gouvernements et aux fournisseurs de soins de santé en cette période critique, a déclaré Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada. Bell fait les investissements importants requis pour gérer la hausse des volumes de services, tout en éliminant les frais pour les services clés et en offrant un allégement de la facturation aux clients en difficulté alors que nous faisons tous face à cette situation sans précédent. »

Bell suit de près la situation de la COVID-19 ainsi que son impact sur nos opérations, travaillant avec tous les niveaux de gouvernement, les principaux clients commerciaux et les fournisseurs pour s'adapter rapidement à l'évolution de la situation. Nous avons pris de nombreuses mesures pour assurer la continuité des services essentiels, y compris une capacité et une redondance accrues pour nos réseaux sans fil, filaires et nos réseaux de diffusion, un soutien spécial continu aux fournisseurs de soins de santé et aux premiers répondants, et un engagement à fournir les dernières nouvelles aux Canadiens au niveau local, régional et national.

Soutenir nos clients

Consciente de l'impact sur les Canadiens dans tout le pays et dans le monde entier, Bell est prête à soutenir les clients confrontés à des difficultés financières en raison de la situation de la COVID-19 tout en éliminant certains frais d'utilisation et en fournissant un accès à un large éventail de nouvelles, de chaînes de divertissement et de chaînes familiales sur Bell Télé :

Pour aider les Canadiens travaillant à domicile ou en isolement, nous éliminons les frais d'utilisation supplémentaires pour les clients d'Internet résidentiel de nos marques Bell jusqu'au 30 avril. Les frais seront éliminés automatiquement.

Pour nos clients sans fil voyageant à l'étranger, les frais Voyagez mieux et les frais à l'utilisation en itinérance seront éliminés à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 avril. Les frais seront annulés automatiquement. Bell travaille également avec le gouvernement fédéral et d'autres fournisseurs pour aider les Canadiens vivant ou voyageant à l'étranger en leur envoyant des messages textes sur l'aide consulaire canadienne et d'autres informations utiles.

Les opérations de nouvelles télévisées et radiophoniques de Bell Média partout au pays continuent de fournir aux Canadiens les dernières mises à jour sur la situation de la COVID-19 dans une perspective locale, régionale et nationale. Bell Télé a également rendu CTV News Channel, CP24 ainsi que d'autres services canadiens de nouvelles disponibles en visionnement gratuit pour les clients de Bell Télé Fibe, Alt Télé et Bell Télé Satellite. CTV News et CP24 sont également disponibles en direct sur leurs sites Web et sur leurs applications.

Tous les services de Bell Télé offrent également le visionnement gratuit d'un large éventail de chaînes familiales, éducatives, de style de vie et de divertissement tout au long des mois de mars et avril.

Bien que nous ayons fermé la plupart de nos points de vente au détail, certains magasins restent ouverts dans tout le pays pour fournir des services essentiels aux clients. Vous trouverez ces magasins et leurs heures d'ouverture sur notre localisateur de magasins.

Pour protéger nos clients et notre équipe, Bell a mis en place des protocoles de sécurité et d'hygiène améliorés sur tous les lieux de travail de Bell, dans les points de vente au détail qui restent ouverts pour le soutien d'urgence et pour nos équipes de service sur le terrain. Ces mesures comprennent la limitation du nombre de clients qui peuvent accéder à nos magasins à tout moment et des procédures de contrôle pour tout rendez-vous d'installation ou de réparation.

À mesure que le volume de services augmente, Bell encourage ses clients à profiter de MonBell, l'option libre-service facile à utiliser disponible en ligne ou sous forme d'application mobile qui vous permet de gérer la plupart de vos services Bell. Les clients peuvent également se tenir informés en visitant la page Web de Bell à Bell.ca/COVID-19-Nouvelles.

