L'épreuve trimétallique de la Monnaie royale canadienne décroche un prix Excellence in Currency Awards 2019 de l'International Association of Currency Affairs, dans la catégorie Meilleure innovation en matière de pièce, de caractéristique ou de distribution

OTTAWA, le 16 oct. 2019 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne se réjouit que sa technologie avancée de pièce trimétallique ait été reconnue par l'industrie mondiale du monnayage. Cette pièce a en effet obtenu le prix Meilleure innovation en matière de pièce, de caractéristique ou de distribution (Best new coin product, feature or distribution innovation) dans le cadre des prix Excellence in Currency Awards 2019 de l'International Association of Currency Affairs (IACA). Ce prix a été annoncé officiellement le 15 octobre 2019 à la Coin Conference qui se tenait cette année à Rome, en Italie.

« La Monnaie est fière que ses innovations continuent d'être reconnues mondialement par l'International Association of Currency Affairs et ses pairs de l'industrie, a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. Nous sommes très contents d'ajouter notre technologie primée de pièce trimétallique à la longue liste de solutions de pièces offertes à nos clients internationaux. »

L'épreuve trimétallique est composée d'un anneau extérieur fait d'acier plaqué laiton et d'un disque central en acier plaqué nickel d'un côté et en acier plaqué cuivre de l'autre. Grâce à un agencement complexe de plusieurs matériaux, cette épreuve combine les caractéristiques de sécurité visibles et invisibles les plus avancées, comme des empreintes électromagnétiques distinctes lorsque la pièce est utilisée dans des distributrices.

La Monnaie est également fière d'avoir fabriqué la pièce de circulation colorée 2018 - Jour de l'Armistice de la Reserve Bank of New Zealand, qui a remporté des prix dans les catégories Meilleure nouvelle pièce d'essai ou pièce de circulation commémorative vendue à sa valeur nominale et Meilleur programme, meilleur site Web ou meilleure application d'éducation du public sur les pièces de circulation.

Les prix Excellence in Currency Awards ont été créés par l'IACA en 2007 afin de promouvoir et de récompenser l'excellence dans l'émission, la fabrication, la transformation, la gestion et la distribution de la monnaie. La Monnaie est fière d'avoir remporté plusieurs de ces prix :

Meilleur nouveau programme de communications (2017) pour le programme de pièces de circulation commémoratives Canada 150;

(2017) pour le programme de pièces de circulation commémoratives 150; Meilleure nouvelle pièce commémorative ou pièce de circulation d'essai , prix reçu conjointement avec la Reserve Bank of New Zealand , pour la pièce de circulation colorée de 50 cents de la Nouvelle-Zélande soulignant le centenaire de l' ANZAC ;

, prix reçu conjointement avec la Reserve Bank of , pour la pièce de circulation colorée de de la Nouvelle-Zélande soulignant le centenaire de l' ; Meilleure innovation - Nouvelles pièces (2013) pour les pièces de circulation de 1 $ et de 2 $ en acier plaqué multicouche avec caractéristiques de sécurité de pointe;

(2013) pour les pièces de circulation de 1 $ et de 2 $ en acier plaqué multicouche avec caractéristiques de sécurité de pointe; Meilleure nouvelle série de pièces (2011) pour le programme de pièces de circulation commémoratives des Jeux d'hiver de 2010 à Vancouver ;

(2011) pour le programme de pièces de circulation commémoratives des Jeux d'hiver de 2010 à ; Meilleure nouvelle pièce (2007) pour la pièce de circulation de 25 cents au ruban rose 2006.

