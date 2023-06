BEIJING, 26 juin 2023 /CNW/ - UL Solutions, un chef de file mondial des sciences appliquées à la sécurité, a récemment certifié à Beijing, en juin dernier, l'éolienne côtière de 5 MW de SANY Renewable Energy. De plus, SANY Renewable Energy a été reconnue comme partenaire de laboratoire par UL Solutions lors d'une cérémonie de remise de prix. Nivedh B S, directeur de l'ingénierie générale de UL Solutions Wind Asia, et Yang Huaiyu, directeur de SANY Renewable Energy Research Institute, étaient présents.

UL Solutions, établie en 1894, offre des services et des produits axés sur la sécurité aux entreprises mondiales, favorisant l'innovation et la croissance. Leur certification est un symbole de confiance, qui témoigne de la qualité du produit et de l'engagement de SANY Renewable Energy envers la sécurité.

L'énergie éolienne offre maintenant le coût le plus bas en kilowattheures dans la gamme des énergies propres, et SANY Renewable Energy croit que la technologie jouera un rôle essentiel dans la réduction du carbone et la réalisation des objectifs de la Chine en matière de « double carbone ». À cet effet, SANY Renewable Energy a mis au point des produits éoliens à la fine pointe de la technologie qui offrent un rendement et une fiabilité remarquables, et qui non seulement soutiennent les initiatives mondiales visant à relever les défis climatiques, mais qui font aussi la promotion de la transformation importante du marché mondial de l'énergie.

L'éolienne côtière de 5 MW de SANY Renewable Energy a été certifiée par DNV en 2021, ce qui a valu à l'entreprise d'être le premier fournisseur d'éoliennes en Chine à obtenir la certification internationale d'une éolienne à grande puissance (MW) dotée d'une sous-station de type boîte.

L'éolienne adopte une approche de conception fondée sur une plateforme et une technologie à « haute vitesse à double alimentation » mature pour assurer une fiabilité et une efficacité élevées, mais aussi des coûts d'exploitation et d'entretien faibles, ce qui se traduit par une plus grande valeur économique pour les clients. L'ajout d'éoliennes au réseau électrique a été une nouvelle percée pour la recherche et le développement en énergie éolienne côtière de SANY Renewable Energy et fournira une base solide pour une connexion au réseau à faible coût.

Nivedh B S a souligné que, à la suite de la coopération réussie sur les projets récents, UL Solutions est très heureuse de devenir partenaire de laboratoire de SANY Renewable Energy, et il a hâte de collaborer à l'établissement de nouvelles normes, au développement des talents et des équipes, ainsi qu'à des projets de R-D à long terme.

« Dans le cadre du système IECRE, les laboratoires autoproduits de l'entreprise présentent un plus grand potentiel de développement, et ce partenariat avec UL Solutions fournira un soutien fiable en matière de respect des normes, de conception et d'essais de R-D, d'évaluation du rendement des éoliennes, et plus encore qui rehaussera les principaux avantages concurrentiels du produit », a déclaré Wang Jizhou, directeur du centre d'essais et d'expérimentation de SANY Renewable Energy.

