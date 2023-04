L'entreprise Neptune Security Services inc. retirée du Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics

QUÉBEC, le 11 avril 2023 /CNW/ - Le 6 avril dernier, la Cour supérieure a suspendu temporairement les effets de la décision rendue par l'Autorité des marchés publics (AMP) à l'endroit de l'entreprise Neptune Security services inc., et ce, jusqu'au 18 mai prochain. C'est à cette date que la Cour supérieure entendra les arguments de l'AMP et de l'entreprise. Dans l'intervalle, l'autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public délivrée à l'entreprise demeure valide.

