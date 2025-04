L'Autorité des marchés publics met fin à la suspension imposée à la SAAQ

QUÉBEC, le 24 avril 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés publics (AMP) lève la suspension de 30 jours imposée le 10 avril dernier à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) dans le cadre du projet CASA/SAAQclic.

Cette décision découle des discussions tenues avec la SAAQ au cours des deux dernières semaines, des engagements pris par cette dernière pour assurer le suivi et la surveillance de l'exécution des contrats en cours, ainsi que de l'instauration de mécanismes de contrôle permettant la gestion des dépenses, notamment celles engagées dans des contrats connexes.

Ces mesures sont à la satisfaction de l'AMP, ce qui lui permet de rendre cette décision, mais aussi de poursuivre son enquête, amorcée le 24 février dernier à la demande de la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel.

La suspension des contrats et des mandats des contrats liés au projet CASA/SAAQclic découlait de l'ordonnance 2025-01 par laquelle l'AMP exigeait que la SAAQ mette en œuvre des mesures de suivi et de surveillance adéquates afin d'encadrer l'exécution des contrats en cause.

La décision intégrale peut être consultée sur le site amp.quebec.

