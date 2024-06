Les rapports concluent que « les entreprises à la recherche d'une solution omnicanal évolutive tout-en-un pour tous leurs besoins en matière de paiements devraient envisager Adyen »

SAN FRANCISCO, 20 juin 2024 /CNW/ - Adyen , la plateforme mondiale de technologie financière de choix pour les grandes entreprises, a été reconnue aujourd'hui comme un chef de file selon les évaluations des fournisseurs IDC MarketScape : Worldwide Retail Online Payment Platform Software Providers 2024 Vendor Assessment[1] et IDC MarketScape : Worldwide Retail Omni-channel Payment Platform Software Providers 2024 Vendor Assessment[2]. Adyen a été reconnue pour ses atouts suivants : solution complète, innovation et accent mis sur les commerçants.

« Le paysage du traitement par les commerçants est plus concurrentiel que jamais, et les fournisseurs de services d'aujourd'hui doivent faire beaucoup plus qu'il y a quelques années », a déclaré Aaron Press, directeur de recherche, Stratégies de paiement mondiales chez IDC, et l'un des trois auteurs du rapport d'IDC MarketScape. « La position de chef de file d'Adyen témoigne de sa reconnaissance des défis du marché et du travail qu'elle a accompli pour répondre aux besoins des commerçants. »

Dans son évaluation des fournisseurs mondiaux de logiciels de plateformes de paiement omincanal pour le commerce de détail, IDC MarketScape décrit en détail plusieurs forces d'Adyen :

Solution complète : « Adyen est une plateforme intégrée unique qui permet d'accepter, de traiter et de régler des paiements sur tous les canaux (en ligne, mobile, en personne) tout en soutenant un large éventail de types de paiements locaux et alternatifs dans 100 pays, offrant notamment des avantages comme la simplification de la complexité des paiements, la réduction de la latence, la facilitation de l'évolutivité et l'amélioration des expériences de paiement grâce à l'accès aux données intégrées des clients. La plateforme compatible avec les API favorise des intégrations harmonieuses et tire parti d'un solide écosystème de partenaires technologiques. »

« Nous croyons que la reconnaissance d'Adyen comme chef de file par IDC MarketScape témoigne de notre innovation dans le domaine des paiements, alors que nous continuons à soutenir nos commerçants dans leur mission de réaliser une croissance ambitieuse », a déclaré Roelant Prins, chef des communications chez Adyen. « Depuis sa création, Adyen concentre ses efforts sur la prestation d'une solution complète pour les commerçants de l'ère moderne à la recherche d'une plateforme de technologie financière complète et unifiée. Nous demeurons résolus à poursuivre cette mission et nous sommes impatients de continuer à innover et à transformer les paiements pour notre vaste réseau de clients, y compris Prada, Dick's Sporting Goods et Uber. »

Téléchargez gratuitement un extrait du rapport d'IDC MarketScape : World Retail Omni-Channel Payment Platform Software Providers 2024 Vendor Assessment ici pour en savoir plus sur la plateforme de technologie financière d'Adyen.

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de technologie financière de choix des plus grandes entreprises. Elle rassemble paiements de bout en bout, analyse de données et produits financiers dans un seul et même système, pour aider les entreprises à atteindre rapidement leurs ambitions. Présente dans le monde entier, Adyen collabore avec des entreprises comme Meta, Uber, H&M et eBay.

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs d'IDC MarketScape est conçu pour donner un aperçu de la capacité concurrentielle des fournisseurs de technologies de l'information et des communications (TIC) au sein d'un marché donné. La méthodologie de recherche fait appel à une méthode de notation rigoureuse fondée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui donne une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur dans un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair permettant de comparer véritablement les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs sur le marché des fournisseurs de TI et de télécommunications. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologies une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

