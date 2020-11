L'entreprise de création de jeux vidéo Amber ouvre un nouveau studio à Montréal

Amber Montréal se joint aux studios de Bucarest, Guadalajara, San Francisco et Los Angeles

BUCAREST, Roumanie et MONTRÉAL, le 11 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Amber, un studio de création de jeux vidéo, annonce aujourd'hui qu'elle poursuit sa croissance par l'ouverture d'Amber Montréal. Cette nouvelle filiale se spécialisera, dans un premier temps, dans l'ingénierie, la localisation et l'IA, et d'autres disciplines s'ajouteront à mesure qu'elle prendra de l'expansion.

Amber Montréal sera dirigée par Gwen Heliou. Leader créatif, Gwen a su créer avec succès au cours des dix dernières années des équipes diversifiées et cohésives. Il est établi à Montréal depuis 2001 et a passé plus de 20 ans à des postes de production et de gestion à travailler à des jeux pour mobile ou console. Son expérience en direction d'art technique et en développement mobile a été essentielle à la création de studios créatifs et dynamiques tels qu'Ubisoft Halifax.

Amber Montréal ouvrant en pleine pandémie de COVID-19, les activités se dérouleront en télétravail. Amber est à la recherche de 15 spécialistes pour se joindre à son équipe à temps plein.

« Amber a connu une croissance rapide avec une équipe internationale en Europe et en Amérique du Nord, et nous voulions poursuivre notre expansion mondiale au Canada avec un studio de conception de jeux multidisciplinaire! a déclaré Mihai Pohontu, PDG d'Amber. Montréal est un endroit idéal, car c'est l'une des villes les plus cosmopolites d'Amérique du Nord, avec un riche mélange de cultures du monde entier. »

Cette expansion suit l'ouverture récente d'Amber à Guadalajara, au Mexique, en février. La localisation de jeux vidéo viendra compléter les services de soutien actuels, une valeur ajoutée pour les partenaires d'Amber. À mesure que le studio prendra de l'expansion, d'autres disciplines de développement s'ajouteront, ce qui augmentera les capacités d'Amber de créer du contenu sur plusieurs fuseaux horaires et lui permettra d'accéder à de nouveaux marchés et partenariats.

Amber, un développeur clé de l'industrie du jeu vidéo depuis 2013, fournit une gamme complète de solutions, de la conception et du développement de produits aux services de studio. L'entreprise, dont le siège social se trouve à Bucarest (Roumanie), emploie une équipe de plus de 650 personnes, et a des studios à San Francisco, Los Angeles et Guadalajara. Amber Montréal, la plus récente étape dans la croissance de l'entreprise, montre la priorité que l'entreprise accorde à sa présence près de ses partenaires.

« La crise actuelle a prouvé la résilience du secteur des jeux vidéo dans le Grand Montréal et on s'en réjouit tous! Avec plus de 15 000 professionnels dans ce domaine, Montréal est reconnu comme l'un des cinq plus grands centres de production de jeux vidéo au monde. Amber Studio saura sans aucun doute tirer parti de la créativité de l'écosystème montréalais pour se développer davantage », estime Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International.

« La diversification de nos exportations et la croissance des investissements directs étrangers figurent parmi nos principaux objectifs pour assurer le développement économique du Québec, souligne Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International. La conception de jeux vidéo demeure un secteur d'avenir et l'implantation de l'entreprise roumaine Amber Studio confirme l'attractivité du Québec dans le domaine et pour des partenaires de tous les horizons. »

Le recrutement pour le nouveau studio a déjà commencé et les candidats peuvent trouver plus d'information sur la page Carrières d'Amber : https://amberstudio.com/careers/

À propos d'Amber

Amber est une entreprise mondiale de création de jeux créée par une équipe d'artisans de San Francisco, Los Angeles, Bucarest, Botosani et Guadalajara, une référence en matière de travail créatif dans le secteur du divertissement interactif. Elle offre une gamme complète de solutions de développement de produits clés en main, de la conception et de la production de jeux aux opérations en direct, au co-développement et aux services de studio. Amber est structurée en un réseau de studios de différentes spécialisations, employant plus de 650 employés à travers le monde.

Amber s'associe à des marques renommées comme, entre autres, Disney, NBC Universal, Paradox Interactive, Rovio, That Game Company et Raw Fury.

À propos de Montréal International (www.montrealinternational.com)

Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d'attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers (entreprises et startups), des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux en leur offrant des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins.

À propos d'Investissement Québec (www.investquebec.com/quebec)

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec -- CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

