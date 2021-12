MONTRÉAL, CHIBOUGAMAU, QC, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - En 2017, les Chantiers Chibougamau se sont engagés dans la relance de leur usine de production de pâte kraft de Lebel-sur-Quévillon, qui avait cessé ses activités en 2005.

Résolument tournée vers le futur, l'entreprise a choisi de faire des investissements additionnels pour moderniser et numériser certains procédés, augmenter les capacités à certaines étapes clés de sa production et reconsidérer le profil énergétique général de l'usine. À cet effet, Hydro-Québec a investi 3 millions $ dans des mesures d'efficacité énergétique.

Au cœur de cette relance, figure la construction d'un nouvel atelier de production de dioxyde de chlore (ClO 2 ) qui sert à blanchir la pâte afin qu'elle devienne un produit au quotidien, comme le papier hygiénique ou d'emballage alimentaire blanc.

En travaillant étroitement avec Hydro-Québec dans le cadre du programme Solutions efficaces, l'entreprise a modernisé sa production de dioxyde de chlore pour laquelle elle utilise maintenant 91 % moins d'énergie. En effet, l'ancien atelier nécessitait 10 094 kWh d'électricité par tonne de ClO 2 comparativement au nouvel atelier qui en consomme moins de 876 kWh.

Il s'agit d'une économie annuelle d'énergie de l'ordre de 55,7 GWh, soit l'équivalent de la consommation d'électricité d'un peu plus de 3 200 résidences.

« Le programme Solutions efficaces compte parmi les initiatives d'efficacité énergétique les plus importantes mises en œuvre par Hydro-Québec. Notre énergie propre est une ressource précieuse et l'électricité économisée peut être utilisée pour diminuer les besoins futurs en approvisionnement et contribuer à électrifier davantage le Québec en alimentant, par exemple, des serristes ou encore en décarbonant le chauffage des bâtiments et les transports. »

Éric Filion, vice-président exécutif - Distribution, approvisionnement et services partagés, Hydro-Québec.

« Le présent projet d'efficacité et d'optimisation, qui ne sera assurément pas le dernier pour réduire l'importante empreinte de notre nouvelle usine, témoigne de notre ferme volonté de revoir et de moderniser sans tarder toutes les composantes de ce procédé énergivore. Grâce à ce projet, nous produirons au Québec une pâte plus économique, plus écologique et nous dégagerons beaucoup d'électricité verte pour d'autres besoins fondamentaux. »

Frédéric Verreault, directeur exécutif, Développement corporatif, Chantiers Chibougamau.

À propos de Chantiers Chibougamau

Depuis plus de 60 ans, Chantiers Chibougamau fabrique et commercialise des produits forestiers hautement compétitifs, taillés sur mesure pour des clients toujours plus soucieux du développement durable. Reconnue pour ses produits de construction en bois, l'entreprise fabrique de la pâte kraft à son usine de Lebel-sur-Quévillon, Nordic Kraft, depuis 2020. Plus de 1 150 personnes travaillent pour l'entreprise, faisant d'elle l'employeur principal de Chibougamau, dans la région du Nord-du-Québec.

