Rappel concernant la rigueur des procédures d'analyse environnementale - Usine Stablex à Blainville : les résultats de la campagne d'échantillonnage 2025 du Ministère bientôt disponibles

QUÉBEC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe la population qu'une campagne d'échantillonnage a été réalisée au début septembre au lieu d'enfouissement de Stablex à Blainville. Les résultats de cette démarche seront rendus publics cet automne. Les spécialistes du Ministère analysent présentement les échantillons recueillis dans les 20 puits d'eaux de surface et d'eaux souterraines, situés autant dans le sable ou l'argile que dans le roc, ainsi que les prélèvements effectués dans les fossés environnants.

Cette campagne d'échantillonnage est menée avec la même rigueur que toutes les opérations de suivi environnemental effectuées par le Ministère depuis le début de l'exploitation du site. Elle respecte la procédure de suivi environnemental québécoise, qui répond aux plus hauts standards, notamment en ce qui concerne la gestion des matières dangereuses. D'ailleurs, le dernier rapport d'inspection du lieu d'enfouissement de Stablex, datant de 2024, atteste que l'entreprise respecte les normes environnementales en vigueur.

Le Ministère a aussi mené, d'août à décembre 2024, une campagne d'échantillonnage visant à assurer le suivi de la qualité de l'air dans les quartiers résidentiels voisins des installations de Stablex. Les résultats d'analyse de l'air ambiant ont permis de dresser un portrait juste et actualisé de la situation près du site. À la lumière de ces résultats, il n'y a présentement pas d'inquiétudes à avoir sur le plan de la qualité de l'air.

Faits saillants :

Le site de Stablex à Blainville, comme tous les lieux d'enfouissement situés au Québec, fait l'objet d'un suivi environnemental rigoureux et constant. Ainsi, dans les dernières années, plusieurs campagnes d'échantillonnage ont été réalisées par le Ministère au site de Blainville, lesquelles ont permis de conclure qu'aucune fuite ni source de contamination n'a été détectée en provenance du site.

L'an dernier, les résultats de l'échantillonnage mené sur la vingtaine de puits d'eaux de surface et d'eaux souterraines, puis complété par une inspection directement sur le site, ont été jugés satisfaisants d'un point de vue environnemental. L'inspection de conformité exhaustive effectuée par le MELCCFP permet d'attester qu'aucun manquement à la réglementation environnementale ni aux autorisations ministérielles délivrées à l'entreprise n'a été constaté. Cela permet de conclure qu'elle respecte les normes environnementales en vigueur.

En vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, Stablex doit effectuer un suivi périodique pour attester le respect de ses autorisations environnementales, qui s'ajoute au suivi de conformité réalisé de manière récurrente par le Ministère. Stablex doit ainsi rendre compte de ses activités qui pourraient potentiellement affecter les eaux souterraines, les eaux de surface ainsi que les eaux rejetées dans le réseau d'égout. Ces informations sont ensuite validées par le MELCCFP. Le Ministère réalise des analyses complémentaires à celles prévues à la procédure environnementale, comme c'est le cas pour produire le rapport d'expertise sur l'air ambiant entourant le lieu d'enfouissement à Blainville.

