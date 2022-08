L'entente de principe intervenue entre Revenu Québec et le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec est entérinée par les membres

QUÉBEC, le 30 août 2022 /CNW Telbec/ - Revenu Québec est heureux d'annoncer que l'entente de principe conclue le 22 juin dernier avec le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) a été entérinée par les membres de ce dernier.

Cette nouvelle entente, qui concerne plus de 6 300 employés syndiqués de l'organisation, est d'une durée de six ans et applicable du 1er avril 2020 au 31 mars 2026. Elle prévoit notamment des augmentations salariales de 2 % annuellement, l'ajout de congés mobiles ainsi qu'une importante bonification de la contribution de l'employeur à l'assurance médicaments.

« Je suis convaincue que cette entente positionne Revenu Québec en tant qu'employeur de choix. Nous bâtissons ensemble les conditions gagnantes pour attirer de nouveaux employés et favoriser la rétention de ceux qui composent notre équipe », a affirmé la présidente-directrice générale de Revenu Québec, Christyne Tremblay.

Le SFPQ représente notamment le personnel de bureau, les techniciens ainsi que les ouvriers de Revenu Québec.

Revenu Québec poursuit ses travaux dans l'objectif de clore ses négociations pour l'ensemble des groupes d'employés syndiqués de l'organisation.

