NEW YORK, 10 avril 2025 /CNW/ -- viaim, une entreprise de matériel d'IA spécialisée dans les solutions de bureau intelligentes, se prépare au lancement officiel en Amérique du Nord de son enregistreur vocal IA NoteKit, qui a impressionné les visiteurs du CES 2025 en janvier. L'appareil est doté d'une technologie de transcription en temps réel et de gestion des tâches alimentée par l'IA, conçue pour améliorer l'efficacité au travail. Plus qu'un simple outil d'enregistrement, NoteKit sert de « deuxième cerveau » aux enseignants, en améliorant le transfert des connaissances et en clarifiant les objectifs d'apprentissage. Les établissements d'enseignement supérieur qui utilisent déjà NoteKit pour enseigner sans papier contribuent également à la conservation de l'énergie et à la réduction des émissions.

Les enseignants et les étudiants des universités nord-américaines modernes jonglent quotidiennement avec de multiples responsabilités, les cours occupant la majeure partie de leur temps. Sans outils de tri et de résumé efficaces, la productivité et l'efficacité après les cours diminuent. Véritable assistant bureautique pour les ordinateurs de bureau, NoteKit permet de simplifier les cours et d'améliorer considérablement les résultats de l'enseignement et de l'apprentissage. Il dispose de capacités de transcription et de traduction en 15 langues et prend en charge les principales applications de réunion en ligne telles que Zoom, Teams et Google Meet. Les enregistrements en cours sont un jeu d'enfant grâce à une impressionnante portée de capture audio de cinq mètres. NoteKit est aussi à l'aise sur les appareils Windows que MacOS, et peut être installé d'un simple clic.

Emily, professeure de chimie à l'université de Californie à Berkeley, a été l'une des premières utilisatrices de NoteKit. Dans le cadre d'un cours sur « l'application de la dynamique moléculaire aux nouveaux matériaux énergétiques », elle a utilisé NoteKit pour l'enregistrement en classe et la transcription en temps réel. Elle a branché l'appareil sur l'ordinateur de la salle de classe et a activé le « mode salle de classe ». Le cours a été enregistré en temps réel et le texte a été transcrit. L'IA de viaim a ensuite mis en évidence les passages clés, identifiant automatiquement la « dérivation de formules », la « discussion de cas » et les « devoirs à rendre », en les marquant de différentes couleurs. NoteKit a décomposé chaque concept et généré une liste de choses à faire, aidant les étudiants à effectuer leurs devoirs et leurs recherches après les cours de manière efficace.

Emily a commenté : « NoteKit a complètement changé la façon dont je gère ma classe. Il me fallait deux heures pour organiser les points clés du cours, mais il ne me faut plus que cinq minutes pour générer une liste de choses à faire. Les étudiants m'ont dit que les devoirs n'avaient jamais été aussi clairs ». Elle a ajouté : « NoteKit n'est pas seulement un outil, il favorise également l'équité en matière d'éducation. »

Cinq minutes après le cours d'Emily, NoteKit a généré le document suivant :

Résumé : (théorie fondamentale) Comparaison des scénarios applicables aux trois principales méthodes de simulation de dynamique moléculaire (DFT, MD, MC). (Cas d'application) Optimisation de la simulation des matériaux d'électrodes de batteries lithium-ion.

Liste des devoirs à faire : 1. Lire l'article X du Journal of Materials Science (accent sur les étapes de calcul DFT) 2. Travail de groupe : Utiliser un logiciel libre pour reproduire le processus de simulation du cas 1 (groupe de 3 personnes, à remettre avant vendredi). 3. Préparation du prochain cours : Fondamentaux de la mécanique quantique (chapitre 5 du manuel).

Suivi de la progression : Les étudiants doivent cocher les devoirs effectué dans l'application NoteKit. Cela permet à Emily de voir la progression globale de la classe en temps réel.

Exploitez tout le potentiel d'apprentissage de NoteKit en ce mois d'avril

NoteKit permet aux enseignants et aux élèves d'apprendre plus efficacement, ce qui leur laisse plus de temps libre. Du 22 au 26 avril, profitez d'une remise exclusive de 5 % sur l'achat de NoteKit, pour un prix de 84,55 $ seulement. Ne manquez pas cette occasion d'améliorer votre expérience d'apprentissage dès maintenant avec NoteKit, votre « accélérateur » de travail!

