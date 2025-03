TORONTO, le 2 mars 2025 /CNW/ - Le nouveau décret présidentiel signé par le président Donald Trump qui vise le déclenchement d'une enquête en vertu de la section 232 (sécurité nationale) sur les produits du bois importés aux États-Unis représente une menace directe pour l'industrie canadienne du bois d'œuvre résineux et des produits en aval du bois qui met en péril des milliers d'emplois partout au pays.

« Suggérer que notre bois d'œuvre et ses sous-produits constituent une menace pour la sécurité américaine est absolument absurde, mais cette déclaration n'a rien de surprenant venant du président Trump qui a l'habitude de déformer la réglementation dans le but de multiplier ses attaques sur l'industrie canadienne du bois d'œuvre et les emplois qui en dépendent », a déclaré la présidente nationale d'Unifor Lana Payne.

La nouvelle enquête commerciale pourrait se solder par l'imposition de nouveaux tarifs douaniers sur le bois d'œuvre canadien, en plus des droits compensateurs existants combinés de 14,5 % imposés sur le bois d'œuvre résineux canadien et de la menace de tarifs douaniers additionnels de 25 % sur l'ensemble des biens importés du Canada qui pourraient entrer en vigueur le 4 mars 2025.

« Les droits compensateurs injustifiés en vigueur ont déjà beaucoup nui à l'industrie, entraînant de nombreuses pertes d'emploi ainsi que des ralentissements de production. Aujourd'hui, Trump a l'intention d'y ajouter deux couches de tarifs douaniers dans le but d'affaiblir encore davantage notre secteur forestier et, ultimement d'éliminer tout simplement notre industrie à coups de mesures tarifaires », a mentionné Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

En tant que plus important fournisseur de bois d'œuvre importé sur le marché américain, l'imposition de tarifs douaniers supplémentaires viendra nuire de façon disproportionnée au Canada ainsi qu'aux travailleuses et travailleurs canadiens.

« Dans les faits, les États-Unis ont besoin d'importer du bois d'œuvre et les tarifs douaniers feront encore davantage grimper les prix pour les consommateurs américains, en particulier les acheteurs dans le marché immobilier », a ajouté M. Cloutier.

Unifor a lancé un appel au gouvernement afin qu'il fasse preuve de fermeté en adoptant des mesures de représailles « dollar pour dollar » pour tous les tarifs douaniers américains, et mette en place des politiques industrielles permettant une gestion stratégique des ressources nationales.

« Il semble clair que Trump poursuivra ses attaques, ce qui signifie que le Canada doit prendre les mesures de rétorsion adéquates, en agissant simultanément pour défendre et développer nos industries afin de protéger les emplois bien rémunérés », a déclaré Mme Payne.

