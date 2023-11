De nouvelles données mettent en lumière la crise de l'accessibilité financière au Canada; la grande majorité des Canadiens estiment que l'économie canadienne est au bord de la récession, si ce n'est déjà le cas.

TORONTO, le 22 nov. 2023 /CNW/ - La Banque Manuvie a publié son Enquête sur la santé financière semestrielle, qui révèle que l'économie canadienne, qui a connu une période de volatilité et d'incertitude au cours des 18 derniers mois en raison d'une inflation galopante, d'un coût de la vie record et d'une multiplication par près de cinq des taux d'intérêt, a eu, et continue d'avoir, des répercussions sur les Canadiens.

Selon les résultats, 86 % des Canadiens sont inquiets de l'orientation de l'économie canadienne, et une grande majorité (84 %) pense que le pays est déjà en récession ou qu'il le sera au cours de la prochaine année (73 %). Il devient également évident qu'il s'agit d'une réalité bien concrète pour les Canadiens : près de 90 % d'entre eux sont préoccupés par l'abordabilité de la vie au Canada et 70 % s'inquiètent de leur santé et de leur bien-être financiers en général.

« Nous traversons une période de volatilité économique depuis plusieurs mois et il est peu probable que cela change de sitôt, déclare Alex Lucas, président de la Banque Manuvie. Malgré le ralentissement de l'inflation, nos données indiquent que près des deux tiers des ménages canadiens devront renouveler leur prêt hypothécaire à des taux plus élevés, ce qui ne manquera pas d'accroître la pression sur leurs finances, et, inévitablement, leur stress. »

Les Canadiens sont déjà très préoccupés : 71 % d'entre eux s'inquiètent de ne pas pouvoir se procurer les produits de première nécessité, comme la nourriture et le logement; 70 % craignent de ne pas pouvoir effectuer leurs versements hypothécaires et 85 % des personnes qui doivent renouveler leur prêt hypothécaire au cours des 12 prochains mois sont inquiètes à l'idée de devoir le faire. Les résultats montrent également qu'un propriétaire sur trois (32 %) pense qu'il sera contraint de vendre sa maison si les taux d'intérêt augmentent encore et que moins de deux Canadiens sur cinq (37 %) se sentent prêts, financièrement, à faire face à de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

De plus, l'endettement des ménages au Canada est en hausse. Près de la moitié (49 %) des Canadiens endettés ne se sentent pas à l'aise avec le montant de leur dette, et quatre Canadiens sur cinq (79 %) s'inquiètent de plus en plus du remboursement de leurs dettes, une augmentation de 14 points par rapport à l'année dernière.

« Bien que les résultats de notre enquête soient révélateurs, il existe des options permettant de libérer des sommes, de rembourser des dettes et d'atténuer un peu le stress », poursuit M. Lucas.

Selon lui, certaines mesures peuvent être prises pour aider les Canadiens à traverser cette période d'incertitude économique et à atténuer le stress. Il recommande de commencer par les éléments suivants :

Planifier : L'enquête a révélé que 71 % des Canadiens n'ont pas de plan financier. Chaque Canadien , quel que soit son niveau de revenu, devrait avoir un plan. Le site web de l' ARC dispose d'un site web utile qui peut aider les Canadiens à commencer. Consolidation des dettes : De nombreux Canadiens ont été pris au dépourvu par l'augmentation rapide des taux d'intérêt et son incidence sur le remboursement des dettes. Les Canadiens peuvent consolider leurs marges de crédit en une seule solution assortie d'un taux d'intérêt potentiellement plus bas. Compte d'épargne pour les urgences : Les Canadiens devraient disposer de trois mois d'épargne pour atténuer le stress et les inquiétudes mises en évidence dans les conclusions de l'enquête. Demander l'aide d'un professionnel : Les Canadiens qui ont l'impression de ne pas être capables de s'en sortir peuvent consulter un planificateur ou un conseiller financier agréé afin de les aider à éliminer le stress et à se préparer à l'incertitude.

À propos de l'Enquête de la Banque Manuvie du Canada sur la santé financière

L'enquête de la Banque Manuvie du Canada, qui en est maintenant à sa 13e année, a été menée auprès de 2 001 Canadiens âgés de 20 ans à 69 ans, issus de toutes les provinces et dont le ménage présentait un revenu supérieur à 40 000 $. Depuis les six dernières années, l'enquête est réalisée en ligne par Ipsos, et l'enquête actuelle s'est déroulée du 5 au 11 octobre 2023. Les résultats nationaux ont été pondérés en fonction du genre, de l'âge, de la région et du niveau de scolarité. Ce sondage a un intervalle de crédibilité de plus ou moins 2,5 % 19 fois sur 20, par rapport à ce que les résultats auraient été si tous les Canadiens adultes âgés de 20 à 69 ans avaient été interrogés.

