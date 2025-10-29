L'enquête origine-destination 2025 à l'échelle nationale se poursuit

QUÉBEC, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable rappelle l'importance de participer à l'enquête origine-destination (EOD), qui se déroule actuellement partout au Québec, aux ménages ayant reçu une invitation. C'est une façon simple de contribuer à la planification des transports de demain!

Parlez-nous de vos déplacements!

Les foyers ayant reçu une lettre sont invités à remplir un questionnaire en ligne pour y décrire leurs déplacements lors d'une journée donnée, et ce, quel que soit le mode de transport utilisé. Les informations recueillies permettront notamment au Ministère et à ses partenaires d'élaborer des systèmes de transport efficaces, de concevoir des politiques et de mettre en place des mesures de gestion de la demande en transport au cours des prochaines années.

Chaque réponse compte! Plus le nombre de réponses sera grand, plus les données obtenues seront fiables et permettront de bien planifier les transports à l'échelle provinciale.

Faits saillants

Seuls les foyers ayant reçu une invitation postale peuvent répondre à l'enquête. La date limite pour remplir le questionnaire en ligne est le 16 décembre.

Si des invitations ont été égarées ou jetées, il est possible de contacter le ministère des Transports et de la Mobilité durable en écrivant à l'adresse courriel [email protected] pour obtenir le code de participation.

pour obtenir le code de participation. Réalisées tous les cinq ou dix ans dans les centres urbains depuis 1977, les EOD brossent un portrait fiable de la mobilité des personnes dans un territoire donné.

Les renseignements demandés dans le questionnaire touchent principalement la composition du ménage ainsi que le profil des personnes le composant et leurs déplacements.

Une enquête régionale est en cours en même temps que l'enquête nationale, dans la région métropolitaine de Saguenay et ses environs.

Le Ministère estime que les résultats seront rendus publics en 2027.

