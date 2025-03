VANCOUVER, BC, le 20 mars 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'est engagée à protéger les Canadiens en empêchant les armes à feu prohibées d'entrer dans nos collectivités et en veillant à ce que les personnes qui enfreignent les lois du Canada soient tenues responsables de leurs actes.

Le 12 mars 2025, Eric James Canel, un résident de Lumby, en Colombie-Britannique, a été condamné à deux ans moins un jour de détention à domicile après avoir plaidé coupable à trois infractions liées aux armes à feu suite à une enquête criminelle de l'ASFC.

Les enquêteurs de l'ASFC ont saisi une arme de poing fantôme illégale chargée au domicile de Canel en avril 2022. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

En avril 2022, l'ASFC a arrêté M. Canel et exécuté un mandat de perquisition à son domicile en raison de composantes d'armes à feu déclarées de manière incorrecte. Les enquêteurs de l'ASFC ont alors saisi une arme de poing fantôme illégale chargée, huit armes à feu sans restriction, des munitions, un pistolet paralysant et un couteau interdit. Au moment de la perquisition, M. Canel faisait l'objet d'une interdiction de possession d'armes à feu ordonnée par le tribunal, à la suite d'une condamnation liée aux armes à feu en 2016.

En juin 2023, M. Canel a été inculpé devant la Cour provinciale de Vernon et, le 12 juin 2024, il a plaidé coupable à trois chefs d'accusation en vertu du Code criminel du Canada :

Article 92(1) Possession d'une arme à feu en sachant que sa possession n'est pas autorisée;

Article 95(1) Possession d'une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions;

Article 117.01(1) Possession en violation d'une ordonnance.

En plus de l'assignation à résidence, M. Canel a été condamné à 240 heures de travaux communautaires et à trois ans de probation. Il a également dû renoncer à toutes ses armes à feu et munitions et s'est vu interdire l'usage d'armes à feu sans restriction pendant dix ans ainsi que l'interdiction à vie de l'usage d'armes à feu à autorisation restreinte et prohibées.

Citation

« Je tiens à remercier l'Agence des services frontaliers du Canada pour son travail qui permet de traduire en justice ceux qui enfreignent sciemment les lois canadiennes sur les armes à feu. En éliminant les armes à feu hors de nos rues, nous assurons la sécurité de nos collectivités. »

- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« La Section des enquêtes criminelles de l'Agence des services frontaliers du Canada a travaillé avec diligence pour enquêter sur cette affaire et fournir des preuves pour la condamnation. L'ASFC protège les Canadiens en sécurisant notre frontière et en enquêtant sur ceux qui enfreignent les lois du Canada. »

- Nina Patel, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Pacifique

L'ASFC saisit des « armes à feu fantômes » en Colombie-Britannique, 3 août 2022

Faits en bref

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Les informations disponibles sur le Plan frontalier sont disponibles ici : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration.

investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Les informations disponibles sur le Plan frontalier sont disponibles ici : frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration. En 2024, l'ASFC de la région du Pacifique a empêché 228 armes à feu et 1 249 dispositifs prohibés de circuler dans nos rues suite aux des efforts soutenus visant à assurer la sécurité de nos collectivités. Pour consulter les dernières statistiques sur l'exécution de la loi, visitez Statistiques sur les mesures d'exécution de la loi de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Si vous avez des informations sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au numéro sans frais 1-888-502-9060.

